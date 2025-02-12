ComplexCon香港演唱會｜NJZ Hanni簽證將到期　恐變逾期居留韓國

韓國人氣女團NewJeans成員與經紀公司ADOR及HYBE的合約糾紛越演越熱，如今還可能因此導致外國籍的Hanni出現簽證問題。



據悉，去年NewJeans成員宣佈由於兩公司毀約行為，導致合約已經失效，但ADOR和HYBE則認為本身沒有違反合約，所以合作關係仍然生效；而日前NewJeans還高調宣佈改名為「NJZ」，引起兩公司反彈，甚至呼籲媒體勿使用有關新團名。

日前NewJeans還高調宣佈改名為「NJZ」（ig@njz_official）

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如今擁有澳洲和越南國際的Hanni的簽證即將在2月底到期，但她也拒絕簽署ADOR準備好的簽證申請資料，所以如果不通過其他管道處理，她將不能在韓國繼續參與活動，並且可能有非法滯留韓國的問題。

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儘管ADOR不斷表示「會處理」，但據悉，目前情況仍然沒有進展，所以Hanni的簽證問題至今仍充滿未知數。實際上，自從出現合約糾紛之後，NewJeans成員和公司雙方的關係變得「微妙」，並已經步入公堂。上個月NewJeans在自己的Instagram帳號招募新團名活動時，ADOR則馬上提出警告，表示可能已經違反合約。

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當時ADOR表示，在法律判決之前，成員們自行舉辦活動，包括尋求新團名，可能已經嚴重違反合約。但成員們則強調，絕對不可能再回到HYBE和ADOR。她們也曾經發佈立場表示，ADOR不能干涉她們的活動，強調從2024年11月29日開始，她們就已不再隸屬於ADOR。

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