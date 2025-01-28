司局長歲晚落區｜四局長分途出擊　訪四區基層及少數族裔送祝福

政府主要官員一連四日走訪十八區探訪市民，活動今日（28日）進入最後一天，有四名局長出動，包括政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強、教育局局長蔡若蓮和創新及科技局局長孫東，分別到四區探訪多個長者及基層家庭，關心他們的居住和生活狀況，送上祝福，與大家分享節日歡樂，共慶新春。



曾國衞探訪居於藍田邨的獨居長者（政府新聞處）

保安局局長鄧炳強聯同東區區議員和東區關愛隊代表探訪居於康東邨的長者戶（政府新聞處）

今次的探訪活動由特首李家超在上周六（25日）打頭陣，之後各司局級人員分別出動。政制及內地事務局局長曾國衞在署理觀塘民政事務專員陳慧珍陪同下，聯同觀塘區區議員和觀塘區地區服務及關愛隊伍代表探訪居於藍田邨的獨居長者，與他們閒話家常，共享節日歡欣。保安局局長鄧炳強則在東區民政事務專員陳尚文陪同下，聯同東區區議員和東區關愛隊代表探訪居於康東邨的長者戶。

蔡若蓮探訪長沙灣的少數族裔基曾家庭（政府新聞處）

創新科技及工業局局長孫東探訪居於富山邨的長者戶和基層家庭。（政府新聞處）

教育局局長蔡若蓮則在深水埗民政事務專員黃昕然陪同下，聯同深水埗區區議員和深水埗區關愛隊代表探訪居於長沙灣的少數族裔基層家庭，了解他們在香港的生活情況和需要。創新科技及工業局局長孫東教授則在黃大仙民政事務專員胡鉅華陪同下，聯同黃大仙區區議員和黃大仙區關愛隊代表探訪居於富山邨的長者戶和基層家庭。