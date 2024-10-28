簡樸房｜社會地產為基層覓房　逾年半僅17戶成功配對：難負擔貴租

施政報告提及訂立「簡樸房」標準，現有分間單位均須登記，合符標準才可出租。在政府提出取締劣質劏房之前，有社工希望為基層「搵樓」，去年2月成立社會地產公司「侖居」，但至今約300個已登記租戶中，只有17戶成功配對。侖居社會地產董事會主席、全港關注劏房平台成員賴建國表示，租戶的負擔能力與租盤價格存在差距，要找到相宜租盤並不容易。



坊間不少聲音憂慮劏房被取締後，供應減少致租金上升，原本的劏房戶將更難「搵樓」。侖居社會地產總監李裕茂指，近日除了租戶向他們反映出現加租，亦有業主擔心要改裝、做不久，而不想簽長約。



有近八旬、靠租金維生的劏房業主表示，擔心改裝成「簡樸房」的成本高，估計單是安裝獨立水錶就要幾萬元。賴建國認為，政府應在特定條件下給予裝修津貼，並增加有質素的劏房供應，「咩都唔搞，淨係限咗你」，會令部分業主退場。



侖居總監李裙茂（左）、計劃工作員潘廸恆及董事會主席賴建國（右）。（吳綽詩攝）

社會地產公司「侖居」在2023年2月成立，團隊有社工和持牌地產代理，按租戶的狀況和需要，尋找適合單位，並減免佣金、與業主議價，甚至協助聯絡搬運公司、找二手家具，以及在租戶有燃眉之急時，協助申請經濟援助。

成立至今逾一年半，他們一共有約300名已登記租戶，但成功配對到的，只有17戶。侖居社會地產董事會主席賴建國指，業主向他們提供的租盤都較為昂貴，而街坊的負擔能力有限，因此較難成功配對；即使與其他地產中介的「合作盤」較為便宜，但因為隔了一重，無法與業主直接議價，爭取可負擔的租金仍然困難。

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告別老鼠屋搬12平方米劏房 惟無消防系統仍不合標準

其中一戶成功配對的租戶鄧女士，去年7月與兒子搬到現時「一劏四」的單位，月租4,600元。她形容先前的劏房單位環境惡劣，放下一張雙架床就沒剩多少空間，晚上更有老鼠在枕邊「吱吱吱唱歌」，隔壁租戶又經常飲酒食煙。

她當時便決定，兒子找到小學後「一定要搵樓」。惟當時她沒有找地產中介，因為須付半個月租為佣金，「唔捨得」，於是花了10日，「自己周街搵小貼紙小廣告」，又在街坊群組看有沒有單位放租，但仍找不到合適、價格相宜的單位。

最終，在「侖居」幫忙下，她看到第3間就選定了目前的劏房，「有窗，特別大！」，是一個12平方米、有獨立廚廁的劏房；社工亦根據其經濟狀況而免卻佣金，又協助搬家。她指現時兒子「有自己地方寫字、玩玩具，有食飯枱」，天台還有空間晾衫，生活大大改善。

不過，單位目前並無消防灑水系統，很大可能不合符「簡樸房」標準，鄧女士說不清楚業主日後會否加裝。侖居社會地產總監李裕茂則稱，以他們探訪劏房戶的經驗，從未見過有消防灑水器，「完全係唔覺有添」，指情況相當普遍。立法後，這些劏房將要改裝，或不能再營運。

鄧女士指搬來後生活大大改善，「兒子有自己地方寫字、玩玩具，有食飯枱」。（吳綽詩攝）

劏房加租未停 倡賦予社工隊角色介入議價

賴建國表示，即使有社會地產，最多只是與業主有更多議價空間，不能解決劏房租金上升問題，因此仍應設立起始租金。侖居計劃工作員潘廸恆以鄧女士所住單位為例，以當時4,600月租「而家已經搵唔到」，估計現要5,000至6,000元租。

他續道，部份地產中介或為成功租出單位，隱瞞單位實況，例如滲水、落石屎等，加上他們的佣金與租金掛鉤，會想謀取更多利潤，令基層議價能力低。

至於日後劏房須改至合符「簡樸房」標準才能經營，李裕茂表示，改裝必定增加業主成本，最近亦有業主向他們反映「唔知要改幾多嘢」，甚至不欲簽長租；租客方面，亦有反映出現加租。他估計與推出簡樸房政策有關，賴建國則補充，會否導致供應減、租金加，要視乎下屆政府的執法力度。

有政府消息指，取締劏房時會設立社工隊，協助居民在區內找簡樸房。賴建國表示，現時在地監局規範下，社工難以有協助議價的身位，「去到最後一步，只能業主和租戶兩人自己傾，社工要退場。」他建議當局可考慮拆牆鬆綁，例如豁免地產代理牌照，讓社工隊能介入，從中協調，協助「搵樓」。

賴建國希望政府參考捷克、波蘭等外國經驗，成立更多社會地產，為基層找更適切居所。（吳綽詩攝）

78歲婆婆靠租金維生 憂改裝成簡樸房成本高

求助的不只租戶，亦有以租金維生的劏房業主。78歲的黃婆婆現居於「一劏二」單位，一間自住，一間出租。在「侖居」配對下，單位將於11月起以7,200元出租，她亦考慮到租戶的經濟狀況，願意降價。她說自己靠收租維持生活，但現時單位沒有獨立水錶，料改裝成「簡樸房」的花費不菲，或需幾萬元，希望政府能給予一筆裝修津貼。

賴建國認為，劏房市場供應雖未必減少，因利潤始終高，但如果「咩都唔搞，淨係限咗你」，部分業主或會離場。他建議，政府可設立改裝「簡樸房」資助制度，如果業主須靠出租單位謀生及自住，並願意在一定年期內以低於市價出租，就可提供改裝資助；又建議政府在舊區購入單位改裝成「簡樸房」，由非政府機構出租，一方面增加劏房供應，亦確保質素。

他續道，目前機構運作主要靠基金支持，加上成功配對個案不多、按個案需要減免佣金，難以達致收支平衡。他希望政府參考捷克、波蘭等外國經驗，成立更多社會地產，令基層有更多選擇和議價能力，找到更適切居所。