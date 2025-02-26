財政預算案直播｜陳茂波：引進重點企業未來數年共投資近500億元

撰文：潘耀昇 馮子健 何夏怡 洪戩昊 何瑞芬 譚曉彤 任葆穎 吳綽詩 林遠航 歐陽德浩
出版：更新：

【財政預算案2025/預算案2025持續更新/預算案懶人包/財赤/滅赤/派錢/煙草稅/2元乘車優惠/公務員減薪/公務員凍薪】財政司司長陳茂波今日（26日）公布財政預算案2025，財赤下，預算案演辭封面用上湖水藍色，形容代表未來發展的無限機遇。財赤下，焦點之一是2元乘車優惠收緊，公服務奏問責高官會否減薪，公務員編制會否「瘦身」亦是關注點。財政預算案2025《香港01》直播，預算案2025措施持續更新。

新一份《財政預算案》今日（26日）發表，財政司司長陳茂波早前公開預算案演辭封面用上湖水藍色。（陳茂波網誌）
預算案2025‧消息懶人包｜2元乘車擬添限制　研開設籃球博彩
財赤危・機 - 2元乘車篇

【11：08】陳茂波指，香港經濟仍面對非常具挑戰性的外圍環境，同時亦有不少正面因素，預測香港經濟在今年會繼續溫和增長，全年實質增長介乎百分之二至三。物價方面，預期本地成本壓力或會因經濟持續增長而有所上升，外圍價格壓力則應大致可控，雖然地緣政治局勢或會帶來風險，預測今年基本通脹率和整體通脹率將分別為百分之一點五和百分之一點八。

財政預算案2025｜削減政府經常開支

【11：03】陳茂波指在這份預算案提出「強化版」的財政整合計劃，包括至二零二七／二八年度累計削減政府經常開支百分之七。陳茂波指嚴控公共開支是必須做的工作，但也須小心平衡過程中的影響，穩慎推進，既盡最大努力減少對公共服務和社會民生的影響，也為未來發展提供可持續的財政基礎。陳茂波形容這個「強化版」的計劃提供了清晰的目標，讓我們可以逐步在本屆政府任期內把經營帳目回復平衡。

▼財政預算案．調整2元乘車計劃▼

+2

▼財政預算案．鼓勵生育成率不明顯▼

+9

▼財政預算案．層市民生盼政府「派糖」▼

+10

▼財政預算案．減少大學撥款▼

+4

▼財政預算案．公務員凍薪▼

+1

▼財政預算案．縮減醫院撥款▼

+12

▼財政預算案．穩固金融中心▼

+6

▼財政預算案．輸入專才▼

+2

▼財政預算案．學生津貼惹縮減憂慮▼

+13

▼財政預算案．馬會爭取設立籃球博彩▼

+9

▼財政預算案．來港旅客增加▼

+7

▼財政預算案．街上吉舖比比皆是▼

+6

▼財政預算案．基層期望政府「派糖」▼

+5

▼財政預算案．市民關注會否加煙酒稅▼

+4

▼財政預算案．未來10年興建30.8萬個公營房屋單位▼

+5

▼財政預算案．簡約公屋將入伙▼

+6

▼財政預算案．推動市民轉用電動車▼

+8

▼財政預算案．違法泊車「牛肉乾」加價▼

+1
財政預算案●2元乘車｜撤自家優惠食盡補貼　巴士公司要「落水」？
財赤危・機 - 公務員編制篇
預算案2025前瞻｜公務員編制零增長仍請人？揭政界眼中冗員目標
財赤危・機 - 負債儲備篇
預算案前瞻｜人均10萬儲備一半靠借　學者派定心丸　倡節流勝開源
財赤危・機 - 滅赤篇
預算案前瞻｜港股曾日獻9億印花稅　金融泵水構想　 財赤迎刃解？
財赤危・機 - 賣地篇
預算案前瞻｜百億地王失蹤　專家:皇帝女唔憂嫁不再 倡改賣地模式
財政預算案｜消息：籃球博彩開綠燈呼聲高　估算可帶來15億元稅收財政預算案2025｜湖水藍封面曝光　預告加強「財政整合」嚴控開支預算案2025︱袁彌昌等倡李家超減薪20%　指解決財赤不能肥上瘦下預算案2025｜民主黨：政府曾允會面但告吹　倡月入逾15萬公僕減薪預算案2025︱李浩然倡公務員凍薪、減職位　2元乘車超上限收半價預算案2025｜三個紀律部隊工會寧凍薪勿減薪　公務員總工會咁表態預算案2025｜勞聯反對公務員減薪凍薪　稱高官減薪幫助小僅屬表態預算案2025｜何君堯批節流力度不足　倡開天殺價各部門削開支一成財政預算案2025｜新民黨倡公務員凍薪　停招聘半年　削5%經常開支
陳茂波
2元乘車優惠
公務員
財政預算案
2025財政預算案
九巴
城巴
財政司司長
01 Video
我主場