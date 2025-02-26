財政預算案直播｜陳茂波：引進重點企業未來數年共投資近500億元

【財政預算案2025/預算案2025持續更新/預算案懶人包/財赤/滅赤/派錢/煙草稅/2元乘車優惠/公務員減薪/公務員凍薪】財政司司長陳茂波今日（26日）公布財政預算案2025，財赤下，預算案演辭封面用上湖水藍色，形容代表未來發展的無限機遇。財赤下，焦點之一是2元乘車優惠收緊，公服務奏問責高官會否減薪，公務員編制會否「瘦身」亦是關注點。財政預算案2025《香港01》直播，預算案2025措施持續更新。



新一份《財政預算案》今日（26日）發表，財政司司長陳茂波早前公開預算案演辭封面用上湖水藍色。（陳茂波網誌）

財赤危・機 - 2元乘車篇

【11：08】陳茂波指，香港經濟仍面對非常具挑戰性的外圍環境，同時亦有不少正面因素，預測香港經濟在今年會繼續溫和增長，全年實質增長介乎百分之二至三。物價方面，預期本地成本壓力或會因經濟持續增長而有所上升，外圍價格壓力則應大致可控，雖然地緣政治局勢或會帶來風險，預測今年基本通脹率和整體通脹率將分別為百分之一點五和百分之一點八。

財政預算案2025｜削減政府經常開支

【11：03】陳茂波指在這份預算案提出「強化版」的財政整合計劃，包括至二零二七／二八年度累計削減政府經常開支百分之七。陳茂波指嚴控公共開支是必須做的工作，但也須小心平衡過程中的影響，穩慎推進，既盡最大努力減少對公共服務和社會民生的影響，也為未來發展提供可持續的財政基礎。陳茂波形容這個「強化版」的計劃提供了清晰的目標，讓我們可以逐步在本屆政府任期內把經營帳目回復平衡。

▼財政預算案．調整2元乘車計劃▼



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▼財政預算案．鼓勵生育成率不明顯▼



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▼財政預算案．層市民生盼政府「派糖」▼



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▼財政預算案．減少大學撥款▼



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▼財政預算案．公務員凍薪▼



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▼財政預算案．縮減醫院撥款▼



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▼財政預算案．穩固金融中心▼



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▼財政預算案．輸入專才▼



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▼財政預算案．學生津貼惹縮減憂慮▼



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▼財政預算案．馬會爭取設立籃球博彩▼



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▼財政預算案．來港旅客增加▼



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▼財政預算案．街上吉舖比比皆是▼



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▼財政預算案．基層期望政府「派糖」▼



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▼財政預算案．市民關注會否加煙酒稅▼



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▼財政預算案．未來10年興建30.8萬個公營房屋單位▼



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▼財政預算案．簡約公屋將入伙▼



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▼財政預算案．推動市民轉用電動車▼



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▼財政預算案．違法泊車「牛肉乾」加價▼



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財赤危・機 - 公務員編制篇

財赤危・機 - 負債儲備篇

財赤危・機 - 滅赤篇