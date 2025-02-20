打擊白牌車｜周國強對的士罷駛取消感開心　期望市民諒解業界之苦

的士業界不滿政府打擊白牌車不力，有的士團隊早前稱考慮3月5日起罷駛不少於5日，而交諮會轄下工作小組周四（19日）分別與的士業及網約車平台會面後，宣布即時停止罷駛行動。的士車行負責人、智慧出行聯合商會主席周國強今日（20日）在電台節目中，就事件對市民致歉，稱長達5日的罷駛行動確實不太理想，「我自己都覺得誇張」，不論對乘客或業界都會帶來傷害。「臨尾能夠停止其至唔做，我都相當開心。」



多名的士業代表今早與運輸署及交通諮詢委員會會面，其中發起罷駛的香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭（左二）表示，代表業界宣布取消3月5日的罷駛行動，並向廣大市民道歉。（盧翊銘攝）

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周國強︰交諮會與的士業會面為歷次以來「最高格調」

的士車行負責人、智慧出行聯合商會主席周國強在電台節目中，形容昨日與交諮會轄下工作小組的會面為「最高格調」，安排的人員是歷次開會以來最多。他透露，小組在會上聲稱會要求警方加強執法，並向業界「斬釘截鐵」講解落實規管網約車的時間表，包括第二至第三季完成報告並交予運輸署，年底則提交至立法會。

周國強又指，絕對不反對網約車，認為可協助提高的士業的運力，並預料網約車落實規管後，保險公司受惠於收入增加，或可降低業界的保險費用。但他強調，網約車平台必須在香港註冊，相關數據交由港府監管；白牌車須負上刑責；並要規管網約車購買相關保險，睇齊的士業的保險成本等。

的士車行負責人、智慧出行聯合商會主席周國強。（資料圖片／梁鵬威攝）

業界原計劃罷駛5日︰我自己都覺得誇張

香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭，被視為今次罷駛事件的發起人。周國強表示，業界近年受到本港經濟滑落及白牌車的影響，期望市民能諒解業界的辛苦。他指，由於政府就規管網約車平台已拖拉11年，業界的生意期間被白牌車浸蝕，明白到部份業界忍受多年的怒氣，故支持業界的相關行動。

但周強國認為，長達5日的罷駛行動確實不太理想，「我自己都覺得誇張」，不論對乘客或業界都會帶來傷害，並就此事件對市民致歉。「臨尾能夠停止其至唔做，我都相當開心。」

暫時看不到有需要增加私家車出租許可證

此外，目前本港約有1,500張私家車出租許可證，大部份屬於「豪華房車」類別。周國強表示工作小組並無討論具體數量，又認為暫時看不到有需要增加相關牌照。