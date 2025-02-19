打擊騙案｜金管局：即時轉帳逾1000元　銀行須強制核對收款人名稱

金管局經諮詢業界意見後於周二（2月18日）發出指引，要求銀行在5月31日前完善程序，對交易金額高於1,000港元、以戶口號碼作為識別碼的即時轉帳，強制核對收款人戶口名稱，以堵截假冒旅行社等騙案。



金管局向業界發通告，要求各銀行就客戶進行即時轉帳時，作為收款機構，倘轉帳金額高於1000元，須進行強制式名稱核對程序。

對於「轉數快」及同一銀行內同類的即時轉帳，根據金管局2021年的「即時轉帳的加強措施」，要求對10,000港元或以上、以收款人銀行戶口號碼作為識別碼的交易， 須強制核對名稱，並拒絕辦理無法通過名稱核對程序的轉帳指示。對於無法通過的轉帳指示，付款銀行應通知付款客戶相關轉帳指示不成功或被拒絕。

騙徒利用現時交易低於10,000元或不核對名稱漏洞

鑑於有騙徒仍藉此假冒信譽良好的商戶，誘使市民進行低於10,000元的即時交易，將款項轉帳至騙徒戶口。因此金管局更新指引，要求將核對名稱門檻降至1,000港元。金管局亦鼓勵認可機構，對不論金額多少的交易，均強制核對收款人戶口名稱。

金管局表示，新指引已在銀行運作效率、方便客戶及減少錯誤轉帳之間取得平衡。其他並非用銀行戶口號碼作為識別碼的即時轉帳（例如「轉數快」用電話號碼作識別碼的轉帳），不在今次措施之內。

東瀛遊於去年10月透露，歹徒利用轉帳未必核查戶口名漏洞，向顧客行騙。（資料圖片）

假冒旅行社發虛假廣告 誘受害人輸入旅行社名稱增可信性

此前假冒旅行社騙案捲土重來，騙徒除假冒旅行社刊發虛假廣告，並利用即時轉帳未必核對收款人名稱的漏洞，指示受害人利用即時支付系統轉帳，在收款人戶口名稱欄內輸入旅行社名稱，圖增加可信性。

東瀛遊於去年10月19日曾公布，此前兩周錄得1,000多宗顧客有關騙案查詢，當中逾10名客人受騙；永安旅遊也稱同類個案增加，10月平均每日接獲超過100宗報告，客人損失最多5位數字。