疑墮契女6千萬騙局　事主曾赴英開會　以為1千萬美元投資屬掹車邊

七旬離婚富婆疑遭「契女」騙6000萬元案，今（19日）在高等法院續審。女事主稱，她與契女相識數月，便被遊說投資歐洲的酒店，契女更曾帶她到英國開會，並特別為她準備中文版投資文件，指她需投資1100萬美元，並保證不會虧損。契女又稱她會出資1.25億美元，女事主以為她只是「掹車邊」合資，故配合投資。



兩名男被告：伍超光（54歲，物業管理）和鄭德起(53歲，文員)，涉與騙局有關，被控2項欺詐和1項洗黑錢罪，指他們詐騙楊少蓉66.3萬元，和清洗1.4萬黑錢。伍另被控1項欺詐罪，指他詐騙楊50萬美元，鄭則另被控3項洗黑錢罪，指他清洗53.7萬黑錢。控罪日期介乎2016年1月至2017年12月。

首被告伍超光被指曾在騙局中扮金管局職員。(朱棨新攝)

曾被帶到英國開會

事主楊少蓉(78歲)供稱，她在2014年認識契女范佩韻，范便遊說她投資不同項目。同年8月，楊應范要求赴英國與外國交易員開會。楊稱她英文不佳，獲范提供中文版文件說明投資內容，提到楊須投資1100萬美元，並保證楊不會受到任何虧損。

一知半解下簽署文件

控方展示一份投資酒店的合資文件，顯示范出資1.25億美元，楊則出資1100萬美元，文件有楊的簽名。楊稱范從未透露分成，她一知半解下簽署，自覺是「掹車邊」合資，故配合范行事。

楊欲兌現期票被告知未得住

楊又指，范在翌年1月遊說她投資國內保健產品計劃，楊開出150萬美元的支票給范，范將約值1400萬港元的期票給楊，著楊3個月後兌現。惟范其後多番稱「未得住」，楊始終未能收款。

指首被告曾自稱金管局職員

楊稱，她在2016年表示想退出PPP，范便稱：「啲錢到咗。」並安排楊會見首被告伍超光。當時，伍自稱金管局職員，要求楊開聯名戶口收取利潤及交稅，伍展示一些證書。楊其後匯了84萬美元到范的相關公司。

案件編號：HCCC 142/2023