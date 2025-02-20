大熊貓BB｜家姐識用盆飲沖調奶 原來混合人類及一種動物飲用奶粉
撰文：賴卓盈
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海洋公園大熊貓盈盈的一對龍鳳胎已半歲大，體重各達14公斤，不過牠們仍在飲奶。除了盈盈的奶汁，也會喝由奶粉沖調的奶飲品，園方今晚（20日）發放家姐改用金屬盆飲沖調奶，不過只是伸脷出來舔，而非拿着喝，原來牠已甩了用奶樽。
家姐飲的「盆盆奶」是甚麼？園方透露是由人奶粉和狗奶粉（ human and dog milk powder）調配。
海洋公園社交平台發布新一條熊貓BB影片，家姐專注飲奶，但原來這盆奶是由人奶粉和狗奶粉調配而成。不過，飲完「盆盆奶」後，家姐又投入媽媽盈盈的懷抱，像在說「除咗盆盆奶，我仲有飲媽媽嘅奶㗎！」
一眾網民讚家姐可愛之餘，也說她「食相」淑女，大讚：「好斯文，有家教！」
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