啟德體育園開幕沒直播　8500張門票約半小時售罄　高峰13萬人輪候

啟德體育園將於3月1日舉行開幕儀式，共8,500張公眾門票，在今早（21日）10時正於城市售票網開售。網頁系統顯示，高峰期一度需要等待51分鐘，輪候人數高達134,096人，若不計算已購票的市民，即近16人只有1人能成功爭奪門票。直至早上約10時35分，全部門票宣布售罄。



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開幕儀式共3.36萬張門票 8500張公開發售

啟德體育園開幕儀式共有33,600張門票，當中佔一半，即16,800張門票，由政府負責分發，其中8,300張贈予低收入家庭、各區區議會及地區「三會」人士、政府邀請的嘉賓，以及文體旅範疇相關的諮詢組織委員。

當局為了讓市民有機會親身進場參與開幕儀式，另外安排8,500張門票，於今早10時正在網上公開發售，只象徵式收取10元，每人最多購票兩張，採取實名制，先到先得。

早上約10時15分，網頁系統顯示需要等待51分鐘，輪候人數高達134,096人。（網頁截圖）

早上10時正準時搶票 輪候人數僅逾2000人

《香港01》今早10時正準時在城市售票網搶票，網頁系統顯示需要等待25分鐘，需輪候2,175人。等待約兩分鐘後，系統稱「即將進入節目版面」，惟隨後未知發生什麼原因，未能成功進入購票頁面。

早上約10時35分，網頁系統顯示門票已售罄。（網頁截圖）

高峰期近16人只有1人能成功爭奪門票

至早上約10時15分，網頁系統顯示需要等待51分鐘，輪候人數高達134,096人，若不計算已購票的市民，即近16人只有1人能成功爭奪門票。其後早上約10時35分，全部門票宣布全部售罄。