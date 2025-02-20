啟德體育園｜觀眾可否民間直播開幕？　羅淑佩：不鼓勵、會阻止

斥資319億元、興建六年的啟德體育園3月1日開幕，不過當日6時半開始的開幕儀式沒直播安排，四間電視到9時半才播放錄影片段。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今午（20日）就開幕禮及門票安排會見傳媒時，指當局希望為市民提供「最緊湊、鏡頭角度最佳、一氣呵成」的版本，因此決定錄播開幕禮。

至於入場觀眾，甚至其他媒體，又可否自行在場內直播？羅淑佩指，現時各大表演場館都是不能進行直播，又稱長時間高舉手機做直播，會影響其他觀眾，因此「唔鼓勵開live」，又相信屆時如有相關情況，場內工作人員會阻止。



▼2月4日 啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼



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文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，不鼓勵市民自行開直播。（梁鵬威攝）

四大免費電視台開幕後3小時聯播剪輯版

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今午見記者，就啟德體育園開幕禮及門票安排會見傳媒。對於近日成為焦點、開幕儀式沒直播一事，她稱當局希望為市民提供緊湊、鏡頭角度最佳、一氣呵成的版本，因此與製作團隊商議後，決定當晚9時半在四大免費電視台進行聯播。

羅淑佩：舉住部機直播都會影響他人

不過，現時科技發達，不用電視台出馬，普通市民只需一部手機，便足以自行開直播。「民間開Live」又是否可行？

羅淑佩回應提問指，現時市民在各大表演場館，都是不能進行直播、「都唔應該開live嘅」，又稱不論在紅館、亞博館等都一樣，「畢竟都係會影響他人啦，你係咁舉住部機，其實都會影響他人」，所以當局「不鼓勵」市民自行開直播，「如果畀我哋見到，真係影響他人呢，我相信場地內工作人員會停止大家開live。」

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