啟德體育園︱開幕禮星光熠熠　「最美港姐」驚喜現身表演呢種運動

撰文：陶嘉心
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啟德體育園3月1日開幕，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（20日）交代開幕禮安排，透露當日會集合本地及內地跨年齡、跨世代的體育、文化及演藝精英，共同上演「驚喜」表演，她介紹被稱為「最美港姐」的朱玲玲也會參與，但未有透露朱表演項目。

據《香港01》了解，擅長打羽毛球的朱玲玲，會與著名歌手兼摯友葉蒨文一同表演打羽毛球，有可能對戰香港羽毛球運動員「鄧謝配」鄧俊文及謝影雪。

▼2月4日　啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼

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羅淑佩先賣關子：節目一定有驚喜

羅淑佩表示，啟德體育園開幕禮會有大型舞蹈、表演，歌唱，更會集合本地及內地跨年齡、跨世代的體育、文化及演藝精英，包括中港現役及退役精英運動員等，又指具體內容會先賣關子，但節目一定有驚喜。

其中演出的歌影星代表有「宇宙最強」甄子丹、林子祥及葉蒨文夫婦等，羅淑佩也提及「最美港姐」朱玲玲也會演出，增添驚喜。

被譽為「最美麗港姐」的朱玲玲現年60歲，她跟前夫霍震霆有三子，更加已抱孫。跟富商羅康瑞結婚後，生活幸福美滿。（資料圖片）

朱玲玲1977年當選港姐後9個月與霍震霆閃婚　2004年離婚

朱玲玲在1977年參加香港小姐競選，成為首位同時奪得冠軍及最上鏡小姐獎項的參賽者，被稱為「最美港姐」。她曾任業餘模特兒，當年當選港姐後，只在無綫電視拍過一部電視劇《瑪麗關77》，及在電視劇《狂潮》客串過。當選九個月後便與霍英東長子霍震霆閃婚，開創了港姐嫁豪門的先河。婚後朱玲玲更為霍震霆誕下三子——長子霍啟剛、次子霍啟山及三子霍啟人，可是這段婚姻在2004年正式結束。

2008年與「上海姑爺」羅康瑞再婚

回復單身的朱玲玲於2008年11月，與瑞安集團老闆、人稱上海姑爺的商人羅康瑞在新加坡四季酒店註冊結婚。

朱玲玲是著名歌手葉蒨文的摯友，今次兩人同為啟德體育園開幕禮表演嘉賓，有指她們會一同參與打羽毛球演出。

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今日宣布出席名單如下：

文化藝術界別：

香港舞蹈團
香港中樂團
香港知名小提琴家
本地龍獅團體

吉林市歌舞團

運動員代表

江旻憓（劍擊）
鄧俊文（羽毛球）
謝影雪（羽毛球）
杜凱琹（乒乓球）
朱成竹（乒乓球）
陳顥樺（乒乓球）

樊振東（乒乓球）
林丹（羽毛球）
蔡贇（羽毛球）
郭琪琪（藝術體操隊隊長）
王長浩（游泳）

歌影視明星：

甄子丹
朱玲玲
林子祥
葉蒨文
葉麗儀
容祖兒
Gin Lee李幸倪
MC張天賦

李宇春
張杰

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