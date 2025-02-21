啟德體育園｜幸運兒換開幕門票攻略　下周兩指定時間換票送優惠券

【啟德體育園開幕門票/啟德體育園開幕/城市售票網】啟德體育園將於下周六（3月1日）開幕，共8,500張公眾門票已在今早約10時半售罄。成功搶票的幸運兒須注意，電子換領券不能進入會場，須選擇在下周四至周六（2月27日至3月1日）的指定時間，持電子換領券及附身份證明文件，到啟德體藝館換取實體門票。此外，為了鼓勵觀眾提早換票，2月27日及28日首1,000名換票人士，可獲發啟德零售館優惠券乙張。下文將詳盡講解換票攻略。



▼2月4日 啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼



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搶票後須在下周四至周六 到啟德體藝館換領實體門票

啟德體育園開幕儀式共8,500張公眾門票已火速售罄。成功搶票的幸運兒須注意，電子換領券不能進入會場，須選擇在下周四至周六，即2月27日至3月1日，攜同電子換領券及附有照片的身份證明文件，到啟德體藝館換取實體入場門票。換領日期及時間如下︰

．2月27日（周四）正午12時至晚上10時

．2月28日（周五）正午12時至晚上10時

．3月1日（周六）上午9時至下午3時



早上約10時15分，網頁系統顯示需要等待51分鐘，輪候人數高達134,096人。（網頁截圖）

羅淑佩籲市民平日換票 避免開幕日排隊耽誤入場時間

文體旅局局長羅淑佩日前呼籲，市民可選擇在下周四至周五（2月27日至28日），率先到啟德體藝館換取門票，避免開幕當日（3月1日）因觀眾排隊換票，以致耽誤入場時間。

羅淑佩又指，若觀眾無可避免必須在開幕當日換票，亦可預留充足時間，錯開人流高峰時間提早換票，並到毗鄰的啟德零售館或食肆打發時間。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（資料圖片／梁鵬威攝）

下周四至周五首1000名換票人士 獲發啟德零售館優惠券

翻查啟德體育園官網資料，門票換領將採取實名制，若電子換領券的名字與身份證明文件不一致，相關人士將被拒絕換領門票，並不設退款。此外，為鼓勵觀眾提早換票，下周四及周五首1,000名換票人士，可獲啟德零售館優惠券乙張。

入場須知包括︰嚴禁在活動場地內吸煙；攜帶任何專業拍攝及錄音設備、玻璃容器、外來食品或飲品、金屬利器、易燃物品、鐳射指示器、升空或金屬氣球，以及其他危險品。

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8500張門票約半小時售罄 高峰期13萬人搶票

政府為了讓市民有機會親身進場參與開幕儀式，安排8,500張門票，在今早10時正於城市售票網在網上公開發售，象徵式收取10元，每人最多購票兩張，採取實名制，先到先得。

網頁系統顯示，高峰期一度需要等待51分鐘，輪候人數高達134,096人，若不計算已購票的市民，即近16人只有1人能成功爭奪門票。直至早上約10時35分，全部門票宣布售罄。