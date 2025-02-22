淘寶家具實體店梳化如IKEA任君坐　格價兼閒逛市民︰兩個鐘好易過

淘寶香港首間傢俬及生活家品實體店今日（22日）正式開幕，進駐尖沙咀中港城，吸引百名市民排隊等待開幕。現場有如宜家家居IKEA，歡迎顧客試坐椅子及梳化等，而淘寶實體店另有吉祥物公仔及仿港鐵站牆壁成為打卡熱點，大受歡迎。

有顧客表示為了打造夢想家園，早前已走遍宜家家居及實惠，今再到淘寶實體店格價，讚揚家具質素高於網店。他又指，不知不覺便逗留1.5小時，暫時已看中窗簾、梳化及圓櫈等，「個幾兩個鐘其實好容易過。」



▼2025.02.22 淘寶實體店開幕首日大排長龍▼



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中午時份人龍未消散 店內人頭湧湧

「PapaHome淘寶家具實體店」今日正式進駐尖沙咀中港城二樓，佔地2.5萬呎，開幕前已吸引約百人排隊等候，職員需要放置欄杆及安排人流管制，分批讓顧客進店，直至中午12時半，店外的人龍仍未消散，不斷有市民加入隊伍。

現場有如宜家家居，歡迎顧客試坐椅子及梳化，部份顧客更不願離開座位，臉上露出暢快的表情，也有顧客積極向職員了解訂購詳情。此外，店內更擺放多隻大型淘寶吉祥物公仔，其中一面牆壁仿照港鐵站的設計並印有「淘寶」二字，吸引大批顧客打卡。

▼2025.02.22 淘寶實體店開幕人頭湧湧▼



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大部份家具運費低於$600 安裝費最低$650

淘寶店的選擇不亞於網店，由客廳、飯廳至睡房的家具都一應俱全，並提供全屋訂製或各類裝修材料。若以梳化為例，定價由880元至5,730元不等，大部份家具的運費低於600元，至於安裝服務介乎650元至2,200元。

不過大部份顧客疑「齋睇唔買」，其中市民黃先生正準備全屋大裝修，計劃花4至5萬元更換家具，預料整個裝修費用約20萬元。為了打造夢想家園，他已走遍宜家家居及實惠，今早再到淘寶實體店格價，不知不覺便在店內逗留1.5小時。「如果你要睇嘅，個幾兩個鐘其實好容易過。」

黃先生計劃花4至5萬元更換家具，預料整個裝修費用約20萬元。（黃浩謙攝）

讚淘寶實體店的質素高於網店︰好過國內買張六七十蚊嘅窗簾

黃先生已查詢運費、訂貨及安裝流程等資料，並拍下心儀的家具，接下來回家與家人商量，有機會訂購窗簾、梳化及圓櫈。他讚揚淘寶實體店的質素高於網店，又強調「有時候唔係錢嘅問題」，不會貪便宜在網店花數千元訂購家具，寧願再加數千元以確保安全。