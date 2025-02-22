反攻淘寶｜鴨記轉型維修「內捲」日做13個鐘　連鎖店推14日換貨

【淘寶/淘寶家具實體店/拼多多/淘多多/特賣城/結業潮/內捲/內卷】自內地網購平台淘寶及拼多多攻港後，本港實體零售市場被逐步蠢食，着名於平靚正的深水埗鴨寮街去年起疑似爆倒閉潮。不過零售業似乎已找出對抗招數，有五金店老闆沒有坐以待斃，積極求變，例如轉型提供家電等維修服務，更進化成「內捲之王」，憑一己之力每日工作約13小時、全年無休；也有連鎖五金店早已針對網購平台退貨慢及質素參差的弱點，推出14日內到店即時換貨政策，因此不受淘寶影響，如今已闖出深水埗大本營，在旺角太子等地開分店。



另一邊廂，本港似乎踏進降級消費，「特賣場經濟」日漸蓬勃，舊區不論是深水埗或北角，特賣場的數量有增無減，例如北角琴行街至明園西街段，每10間舖便有3間為特賣場，當中成立於2022年的「淘多多」更是逆市擴張的代表，僅短短3年已開設11間店，其創辦人接受《香港01》訪問時透露，目前旗下有逾200名員工，部份店舖每日營業額百萬元。



有學者認同特賣場的經營方式可行，由於舊區的唐樓較多，部份不設升降機，淘寶或會另外收取運費，因此特賣場在舊區更能挑戰網購平台。也有學者持悲觀態度，預計特賣場或如內地茶飲品牌曇花一現，待市場飽和後只能蝕本離場，「講唔到係一個咩勝利，或者搵到條生路。」



（零售業抗淘寶求變系列之一）



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深水埗鴨寮街去年爆倒閉潮 疑受淘寶衝擊14店結業招租

深水埗鴨寮街在過去數十年聞名於電子零件及產品，「鴨記」已成為港人心目中平靚正的代名詞。不過作為平民聖地的鴨寮街，似乎也逃不過疫後經濟不景的影響，去年便有網民發現街上湧現多間吉舖，疑似爆發倒閉潮，留下來的小商戶艱苦經營。

去年中秋節記者曾到鴨寮街觀察，當時經粗略估算，發現欽州街至南昌街段約138個舖位中，共有14間結業。該批吉舖主要為五金或燈飾店，部份則是音響店及找換店等，當時有店主估計，由於受內地網購平台淘寶及拼多多的平價貨品衝擊，實體店不敵網店紛紛倒閉。

特賣場異軍崛起 北角英皇道一段每10間舖佔3間

新年伊始，記者再到鴨寮街觀察，發現正在招租的舖位增至16個，即相隔半年再多兩店結業，空置率為11.6%。不過鴨寮街似乎在「大洗牌」，特賣場數目與日俱增，例如數碼淘多多佔據桂林街的轉角旺舖，Duck Duck特賣城更在短短數百米內開設最少4間門店。

另外北角也成為特賣場相繼插旗的熱點，英皇道最為密集，琴行街至明園西街的西行路段共19個舖位中，多達6間店屬於特賣場，分別是淘66、執笠倉、淘多多、手機配件OUTLET特賣場及Takahashi Outlet，即平均每10間舖便有3間為特賣場。

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鴨寮街小商戶「內捲」求出路 不打價格戰轉型提供維修服務

不過窮則變，變則通。前有內地網購平台步步緊逼，後有特賣場大肆擴張，面對日漸艱難的經營環境，鴨寮街的小商戶為了生存，也只能「內捲」尋求出路，否則只能被時代巨輪淘汰。

五金雜貨店「有貨賣」可謂其中的「內捲之王」，老闆王先生僅一人獨力營運店舖，主攻全年無休及超長營業時間。他考慮到區內街坊收入較低的特點，提供家電、單車、電動車、行李篋等維修服務，期望針對網店難以提供即時維修的弱點，吸引熟客繼續光顧。

我哋冇辦法鬥平，只能夠做服務。 鴨寮街五金雜貨店「有貨賣」老闆王先生

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拒聘員工 每日獨力工作13小時︰做到凌晨兩三點都要做

王先生為了應付月租8.5萬元，更毅然決定不聘請員工，寧願辛苦一點，每日工作最少13個小時，由早上熬至深夜，以節省一筆人力成本。「冇辦法請人，你就自己做，做夜啲都要做，做到凌晨兩三點都要做。」

雖然王先生已積極求變，但生意仍然不樂觀，每日顧客量最低只有10至30人。他認為零售業的轉變過於急速，尤其內地網購平台去年推出包郵到港，以致實體店難以生存。「冇辦法計一日幾多錢，有時生意好差，有時好啲，但𠵱家大部份時間都差。」

鴨寮街連鎖商戶主攻裝修師傅市場 強調貨品獲政府驗證

也有五金雜貨店通過差異化成功突圍而出，Duck Duck特賣城主售裝修產品，包括抽氣扇、水龍頭、沖廁板等。近年除了在鴨寮街再開兩店外，也闖出大本營，在旺角及太子等地開設分店。

隸屬於同一個集團的「小熊工程」店員朱小姐強調，店內貨品都獲得機電工程署及水務署的驗證，由於大部份顧客為裝修師傅，他們或追求質素高的產品，不會選擇在網店購物，因此她認為淘寶對生意的影響不大。「好似日本嘢咁，冇可能上淘寶買啦，有啲鉗呀剪呀，全部好多都係日本嘛。」

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針對淘寶退款慢弱點推售後服務 14日內可即時更換貨品

朱小姐又指，實體店的賣點在於提供售後服務，反觀網購平台則難以即時退貨。以該店為例，若裝修師傅購物後發現貨品不適合，雖然不准退貨，但14日內到店可即時更換貨品。「你個水龍頭幾百蚊，返到去確實位置唔啱裝，咁你冇可能唔換畀客人嘛，你話係咪？」

學者莊太量︰唐樓無電梯網購運費高 舊區開特賣場有生存空間

為何鴨寮街傳統實體店相繼倒閉，特賣場卻異軍崛起？香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量分析指，由於深水埗的唐樓較多，部份不設升降機，淘寶或會另外收取運費，因此在舊區開設特賣場，反而能與網購平台競爭，獲得更多生存空間。

籲商戶避免價格戰 提供高質素貨品及服務取勝

對於零售業的未來，莊太量認為隨着時代的變遷，就如超級市場取代傳統雜貨店的角色，現在則是網購取代實體店，估計實體店無可避免繼續走下坡。但他指出，網購平台的弱點在於送遞時間及收取運費，建議商戶應避免價格戰，提供高質素的貨品及服務取勝。

莊太量說︰「唔會有人喺網上掃幾十萬珠寶，就咁掟起屋企門口嘛，一定有啲嘢係網購做唔到。五金店都冇所謂㗎，可以做最高級嘅雲石，或者最高級嘅喉管，專做呢啲高級嘢，係淘寶冇。」

學者李兆波︰特賣場或如內地茶飲品牌曇花一現

經濟學者李兆波表示，內地網購平台的貨品款式豐富，反觀香港的經營成本高昂，縱使特賣場勉強找出生存空間，也不易與之抗衡。他估計特賣場將如內地茶飲品牌曇花一現，待市場飽和後，部份店舖只能蝕本離場，「我相信只能夠係叫做有個唞下氣嘅空間，講唔到係一個咩勝利，或者搵到條生路。」

李兆波又指，本港最新的12月零售業數據，仍然較預期低。他估計未來經營環境只會每況愈下，租金需要跌至「慘烈」的水平，或是由政府牽頭減薪，帶動私人市場仿傚，只有租金及人力成本降低，才會有勇士願意加入市場。