反攻淘寶｜專訪淘多多創辦人　疫情租金低賣樓創業︰無背景無水喉

相對於深水埗鴨寮街小商戶的艱苦經營，僅一街之隔、位於黃金電腦廣場一帶的淘多多卻人頭湧湧，看似不受網購平台的衝擊。其實成立於2022年的淘多多，可謂近年本地商戶絕處逢生的代表之一，其創辦人陸永揚及陳潤華早前接受《香港01》專訪，大談零售業求變之道。



原來過去從事零售業的陸永揚早已感受到實體店的危機，但他發現網購的退貨手續繁瑣及需時，運費不便宜，也沒有實物展示，顧客不能即場拆開包裝試用，從中洞悉到巨大商機。適逢疫情期間租金低迷，正適合大肆擴張，於是他毅然賣樓及借貸，夥拍好友陳潤華等共同創辦淘多多，主攻價廉物美的貨品，試圖闖出一條生路。



為了品牌能夠深入民心，他們更將淘寶及拼多多的名字合二為一，成為港版「淘多多」，期望可突出平價的定位。如今他們已成功踏上軌道，目標今年擴展至15間門店，並澄清沒有任何背景，「開完一間有錢賺，咪走去投資另外一間，冇大水喉㗎。有冇？可以介紹畀我。」



（零售業抗淘寶求變系列之二）



▼淘多多深水埗店人頭湧湧▼



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不折不扣港資 常被誤會淘寶官方營運品牌

淘多多在2022年橫空出世，僅3年時間已開設11間門店，不過坊間似乎存有誤解，以為他們是淘寶官方營運的品牌，或是背後獲得大財團支持。其實淘多多是一間不折不扣的港資，創辦人陸永揚過去從事零售工作，有見網店正逐步蠢食實體店市場，甚至妻子及朋友也經常淘寶，意識到必須要轉型求生。

陸永揚發現內地網購平台的退貨手續繁瑣及需時，運費不便宜，也沒有實物展示，顧客不能即場拆開包裝試用，從中洞悉到巨大商機。他於是夥拍學生時代的數名好友，毅然賣樓借貸創辦淘多多，試圖闖出一條生路。

一個決定，一個突破，咁就搞到呢間公司出嚟，點知搞到自己鬼咁辛苦，中咗伏呀 淘多多創辦人陸永揚

淘多多創辦人陸永揚（左）及陳潤華（右）。（梁鵬威攝）

「淘多多」名字取自淘寶及拼多多 與兩平台無任何關係

俗語有云「唔怕生壞命，最怕改壞名」，若論淘多多的成功，名字絕對功不可沒。另一名創辦人陳潤華指，由於淘寶及拼多多在香港深入民心，因此取其名字的精華，合二為一成為港版「淘多多」，期望突出價廉物美的定位。

啲人成日話呢個咪淘寶？其實同淘寶冇關係，只不過呢個名好易記，同埋好洗腦 淘多多創辦人陸永揚

地產市場低迷趁機執平租舖 選舖位要看有無麥當勞或萬寧等

雖然疫情期間各行各業爆發結業潮，地產市場隨之陷入低迷，不過有危亦有機，多區旺舖大劈價出租，淘多多人棄我取，把握機會「執平貨」大肆擴張。陸永揚估計，店舖租金相比疫前高峰期暴跌一半，較上手租戶則低約四至五成，但月租最低仍要15萬至20萬元。

陸永揚並透露租舖的心得，原來他們會研究各區人口及年齡分佈，再實地考察目標舖位的人流，觀察附近是否進駐連鎖商戶或食肆，例如麥當勞、肯德基及萬寧等。「有啲位其實好多舖都平，但真係冇人流，我哋都揀唔落手。寧願租金偏貴少少，都希望租返啲有質素嘅舖頭。」

▼淘多多北角店人頭湧湧▼



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自評時勢造英雄 租金跌反成就淘多多「少少成功」

陳潤華解釋，由於採取薄利多銷的策略，若顧客量不足，只靠低至9元的廚房濕紙巾，難以抵銷營運開支，因此必須採用謹慎的態度租舖，再透過豐富的貨品款式，吸引顧客到店增加消費，不斷「貨如輪轉」，方可達至最基本的收支平衡。

時勢造英雄，調返轉睇都可以係英雄造時勢，正正因為呢個市道難做，我哋諗辦法可以點喺呢個逆境裡面生存，所以先話低嘅租金，同時間可以協助我哋相對有少少嘅成功。 淘多多創辦人陳潤華

運用數據系統節省人力資源 AI製作淘多多主題曲

除了看準時機租舖外，淘多多能夠從眾多特賣場之間突圍而出，成功求變，必然有其過人之處。陳潤華透露，相對於其他特賣場聘請大量人手補貨，他們卻投放大量資源至電子系統，以便團隊即時監察數據。甚至在店內不斷播放、被網民形容為洗腦的淘多多主題曲，也是由人工智能（AI）製作而成。

為了提高效率及減低人手需求，淘多多的技術團隊更設計自動補貨模式，為每層貨架設上編號，當貨品數量接近下限時，系統便向倉庫發出補貨指令，按相關貨品的暢銷時段，再調整補貨時間。

此外，團隊可根據實時數據了解各分店顧客口味的不同，擺放針對性貨品；並可通過每小時的銷量，分辨暢銷貨品或「蟹貨」，隨時作出降價促銷或綑綁式銷售的決定。

創業初期有血有淚 日做16小時︰原本個樣冇咁殘

如今淘多多的員工數量有逾200人，部份店舖每日營業額百萬元。惟萬事起頭難，陸永揚回想起創業第一年，形容為有血有淚，每日工作16小時，更犧牲個人健康及陪伴家人的時間。而陳潤華則在3年內變得滿頭白髮，自嘲說︰「人哋頭髮靚咗咗，人又肥咗。我哋去咗淘多多，頭髮又少咗，頭髮又白咗，人又瘦咗。」

但他們不打算減慢步伐，目標今年擴展至15間門店，選址包括灣仔、大埔、馬鞍山、沙田及大圍等。陸永揚透露，團隊盡量揀選面積較大的舖位，以便引進床上用品及行李篋等大型貨品，同時考慮到食品的佔比不高，日後或採購火鍋配料、凍肉及蔬果等，為顧客提供更多「平靚正」的貨品。

強調「冇水喉」白手興家︰開完一間有錢賺咪投資另一間

最後，對於外界質疑淘多多的背景，陸永揚作出澄清︰「我哋冇背景，都係自己創業，白手興家，自己揼石仔搵幾多就開一間店舖，唔夠錢就去按樓，或者去財務公司借錢，或者同親朋戚友借錢，咁走去開咋。開完一間有錢賺，咪走去投資另外一間，冇大水喉㗎。有冇？可以介紹畀我。」