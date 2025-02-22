淘寶香港家具實體店首開幕　約百人提早排隊　市民預6萬爆買傢俬

淘寶香港首間傢俬及生活家品實體店，於今日（22日）正式攻港，進駐尖沙咀中港城，早上11時開店前已吸引約100人排隊。有市民為了重新裝修家中兩個房間，特地從大埔到尖沙咀，兼帶備手繪圖則，計劃花6萬元「掃貨」，包括訂購床褥、書櫃及衣櫃等。他稱香港傢俬店款式不全，認為淘寶實體店有信心保證。



不少市民急不及待提早到場，店外大排長龍，目測開店前約有100人在等候入場。（黃浩謙攝）

淘寶香港首店開幕 店外大排長龍需安排人流管制

「PapaHome淘寶家具實體店」今日於尖沙咀中港城開幕，首階段營運佔地2.5萬平方呎，不少市民急不及待提早到場，店外大排長龍，目測開店前約有100人在等候入場。由於人流過多，職員需要在店外放置欄杆及安排人流管制。

市民稱香港傢俬店款式不全 淘寶店可看實物貨更有信心

其中排在前列的林先生特地由大埔前往尖沙咀，於早上9時半排隊等候進場。他更特地準備手繪圖則，計劃花6萬元重新裝修家中兩個房間，包括訂購床褥、書櫃及衣櫃等。

為何不光顧其他傢俬店？林先生指，早於8年前曾在實惠購買傢俬，惟款式不齊全，尺寸也不合適，故今次嘗試改用淘寶傢俬。他並不擔心質量問題，認為淘寶官方的實體店有保證，「有埋實物睇，會有信心啲。」

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林先生也是淘寶的熟客，「淘齡」已有10年，主要購買家品及電子產品，每年平均花一萬元。他大讚淘寶款式豐富，例如五金店未能提供的螺絲，也可在淘寶購買。「即係香港冇嘅，可以上網搵到，或者你唔知嘅，可以淘寶買。」