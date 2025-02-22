反攻淘寶｜淘多多12月份十大暢銷貨品揭曉　創辦人親解低價之謎

自疫情後本港經濟步進下坡路，甚至政府也陷進財赤，需要開源節流。在如今消費降級的年代，部份港人寧願北上消費、留港吃兩餸飯，低價便是其中一個吸客的殺手鐧。據淘多多的「2024年12月份十大暢銷榜」，所有上榜貨品都不高於25元，首名是特大廚房濕巾（100張裝），只售8元，即平均每片低至8仙。淘多多兩名創辦人便向《香港01》親自拆解低價之謎。



他們解釋，由於採購團隊直接向廠家大量進貨以壓低成本，加上部份貨品不賺錢益街坊，亦有貨品滯銷，或是屬於消耗品及時令貨品，需要減價促銷，因此定價能夠低於市面及網店。最終他們的市場策略成功，在北上消費熱潮下，淘多多周末及公眾假期的生意，竟然不減反增。



（零售業抗淘寶求變系列之三）



▼淘多多深水埗店人頭湧湧▼



+ 6

▼淘多多北角店人頭湧湧▼



+ 11

小西灣居民坐一個鐘到深水埗 只為購買香精及清潔用品

自從淘多多等特賣場大肆擴張後，港人確實「唔使淘寶，唔使深水埗」。淘多多兩名創辦人1月初接受專訪當日下午，深水埗店仍然人頭湧湧，部份顧客不選擇在淘寶購物。其中傅先生認為淘多多北角店的款式不夠豐富，專程花時一個鐘，由小西灣的住處坐車到深水埗，只為購買香精及清潔用品，最後花費41元「滿載而歸」。

剛剛大學畢業的年輕人也受到吸引，周先生同樣不會在淘寶購物，認為淘多多等實體店提供退貨更有保證。他習慣外遊前到鴨寮街購買上網卡，不過經格價後發現淘多多的定價最便宜，款式也是最豐富，自此成為常客。他的朋友也喜愛到店購買馬油及護手霜等護膚用品。

淘多多十大暢銷貨品不高於25元 廚房濕巾最受歡迎

淘多多向《香港01》提供「12月份十大暢銷貨品名單」，所有上榜貨品都不多出25元，三甲依次序為特大包廚房濕巾（100片裝）、立體型防護口罩，以及珊瑚絨浴巾。位列榜首的濕巾只售8元一盒，即平均每片低至8仙，最便宜的上榜貨品為一次性浴巾及三合一充電線，同樣低至5元。

創辦人陳潤華及陸永揚表示，電子產品及家居用品「長期霸榜」，部份未能躋身12月榜單的貨品，銷情同樣理想，例如踏入冬季後，定價48元的保暖內衣便大受歡迎。「佢個質地係厚身，喺UNIQLO賣緊199蚊嗰啲價錢，所以呢套嘢經常喺頭一二位。」

平價原因一︰直接向廠家大量進貨壓低成本

為何淘多多的定價遠低於網上及市面水平，甚至部份貨品能以超低價出售，例如有一款衣櫃飄香袋低至1元、景田純淨水只售5元兩瓶。二人親自拆解平價之謎，主要原因有四個，首先是淘多多的採購團隊由30多人組成，每日物色適合街坊的貨品，只有不斷擴張規模，取得更大的優勢與廠家傾談條件，再通過薄利多銷，方可養活逾200名員工。

平價原因二︰部份貨品不賺錢為益街坊

陳潤華又解釋，為了吸引街坊成為常客，部份貨品低價促銷不為賺錢，因此每隔一段時間特地推出優惠價益街坊，包括出前一丁、可樂及雙飛人藥水等日常食用品。「正正有咁多唔同類型嘅差品，啲客見到呢舊嘢平，希望佢連帶買埋其他嘢。」

平價原因三︰貨品滯銷只能減價或免費送贈

再另一種屬於採購失敗而減價促銷的貨品，陸永揚分享令人啼笑皆非的經歷。原來過去曾有採購員一口氣引進過千瓶小花樽，供孝子賢孫到靈堂孝敬先人，最終當然落得滯銷的下場，只能將整批貨物銷毀。

也有懷疑熱愛打邊爐的採購員，引進3,000個火鍋配料鎖匙扣，款式非常豐富，包括午餐肉及鴨血等，被擺放在6間門店的文具區，歷時3個月只售出一個蒜蓉鎖匙扣，即使當作贈品也無人問津，同樣只能銷毀處理。

淘多多創辦人陸永揚及陳潤華（左及右）。（梁鵬威攝）

平價原因四︰消耗品及時令貨品需減價促銷

此外，消耗品及時令貨品不宜久留，例如來貨價高至100元的電風扇，臨近秋季也必須大減價至10元，一旦留待明年出售，鋰電池可能已老化耗盡，運回倉庫亦霸佔空間。陸永揚強調，做生意最緊要貨如輪轉，「我呢件貨唔使擺到下年，亦都唔使要搵人搬佢要處理佢，亦都唔使喺倉庫擺住喺度。其實如果快恨準係賺咗，雖然係輸10倍。」

深水埗店為「業績之王」 長者產品銷量最高

陳潤華並透露，各區顧客的喜好並不相同，例如深水埗店為「業績之王」，消費單數為眾店之冠，其中長者老人產品的銷量最高，九龍灣及觀塘店則以個人護理產品最受歡迎，另外元朗店的電子產最暢銷，因此他們會按顧客的口味需求調整貨品。

港人北上不影響銷情 周末及假期生意不減反增

自疫情結束後，港人掀起北上熱潮，對淘多多又有否影響？陸永揚表示，每逢周末及公眾假期確實有大批港人北上消費，口岸大排長龍，對本港各行各業帶來衝擊，但根據其後台數據顯示，假日的生意額反而不減反增。

陳潤華分析指︰「我哋產品價錢係貼地，佢哋可能唔係返內地消費嘅時候，就會留返喺香港。返到香港既然有時間喇，咪過嚟淘多多買下嘢囉，執下佢哋平時生活所需嘅產品，變咗我哋都叫做托賴還可以。」