哪吒2｜40年前「哪吒」方國珊送門票　街坊望動畫較真人生猛活潑

【哪吒2／香港上映】人氣急升的內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》），今日（22日）在正式香港上映，全日超過800個場次。西貢區議員方國珊近40年前，曾在電視劇集中飾演哪吒。她向街坊送出約680張戲票，共分三個場次，於網上宣佈後未夠一小時就全數送出。



其中一場為今日下午於寶琳新都城戲院，約80名街坊聚集在戲院外，不少是退休人士，有人曾看方國珊主演的《哪吒》電視劇。他們期待動畫透過電腦特技，令角色動作更靈活，「夠生猛、活潑」。



內地動畫電影《哪吒2》今（22日）上映，西貢區議員方國珊向街坊送戲飛，其中一場在寶琳新都城戲院。（吳綽詩攝）

西貢區議員方國珊在1986年亞視電視劇《哪吒》中主演哪吒，她日前發起「哪吒約你睇哪吒2」活動，向西貢及將軍澳街坊送出《哪吒2》門票，分別在寶琳和銅鑼灣一共3個場次，約680張票，公布活動後一小時已登記爆滿。

《哪吒2》在寶琳新都城戲院的兩點場次，西貢區議員方國珊於開場派發門票予已登記的街坊。（吳綽詩攝）

其中一場在寶琳新都城戲院。下午兩時，院內80個座位幾乎坐滿，不少是退休人士，亦有一家大小。開場首10分鐘，角色哪吒和敖丙出場不久，觀眾笑聲不斷，非常投入。

半小時內搶到門票的將軍澳街坊謝先生入場前表示，得知《哪吒2》於內地票房收入厲害，因此想看看為何如此受歡迎。他認為內地經濟環境近年不理想，動畫仍收得120億元人民幣票房，相信並不簡單：「有冇水份呢，可能有。畀人吹捧呀、甚至乎組織派票，唔出奇。」

不過，他認為《哪吒2》一定有吸引之處，尤其是對年輕人，才如此成功「真係要有料先得」，因此希望進場看看，並稱會撰寫觀後感。

街坊劉先生希望一睹當中動畫製作的「科技」，「製作盛大，所以有興趣嚟睇下」。（吳綽詩攝）

另一街坊劉先生表示：「細細個已經聽哪吒故事，佢調皮啲，但心地都係好好嘅。」他曾觀看方國珊主演的亞視劇集《哪吒》，期望《哪吒2》動畫中的角色動作更靈活、「夠生猛、活潑」。他又指希望一睹當中動畫製作的「科技」，「製作盛大，所以有興趣嚟睇下」。

院內80個座位幾乎坐滿，不少是退休人士，亦有一家大小，甫開場已笑聲不斷，狀甚投入。（吳綽詩攝）

曾演哪吒的方國珊，又覺得動畫版《哪吒2》如何？方表示自己已「二刷」電影，形容是用心之作，導演花了約5年時間製作。她最深刻的是當中的人物情感、哪吒好公義的性格等。

方國珊形容《哪吒2》是用心之作，希望在港帶動熱潮。（吳綽詩攝）

至於為何「請街坊睇戲」，她表示除了作為哪吒的演員支持，亦希望在港帶動熱潮，同時強調「熱潮已經嚟咗」。她觀察到不少兒童喜歡看電影，市民亦主動購票入場，並非只靠各界送票包場。