哪吒2香港上映｜至少近6.3萬人次搶先睇　周日中午前多場已近爆滿

【哪吒2／香港上映】人氣爆登的內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）今日（22日）在正式香港上映，全日超過800個場次，部份場次更已售罄。根據香港電影資訊平台WMOOV，截至晚上，《哪吒2》入場人次近6.3萬人，估算票房收入近550萬元。至於周日（23日），平台WMOOV顯示多間戲院早上至中午的場次幾近爆滿。有電影業人士預計《哪吒2》在香港票房紀錄會相當高，更指可能又是一部過億的電影。



香港電影資訊平台WMOOV顯示多間戲院周日（23日）早上至中午的多個《哪吒之魔童鬧海》場次幾近爆滿。

香港電影資訊平台WMOOV顯示多間戲院周日（23日）早上至中午的多個《哪吒之魔童鬧海》場次幾近爆滿。

銅鑼灣影藝戲院早上三場《哪吒2》幾乎爆滿。（歐嘉樂攝）。

銅鑼灣影藝戲院早上三場《哪吒2》幾乎爆滿。（歐嘉樂攝）。

銅鑼灣影藝全日8場 部份爆滿

《哪吒2》首日在港澳上映，原本在香港設有超過500場。由於預售票房理想，全日場次已增至超過800場。銅鑼灣影藝戲院全日有8場《哪吒2》，其中早上有3場。除了一場為包場活動，其餘兩場亦已接近爆滿，下午至傍晚部份場次亦快將售罄。

早上10時許，銅鑼灣影藝戲院有大批觀眾等候入場，他們參加了香港島婦女聯會慶祝三八婦女節的電影觀賞會，準備觀看11時的場次。

銅鑼灣影藝戲院早上其中一場《哪吒2》為婦女團體包場。（吳美松攝）

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劉氏夫婦及三胞胎兒子參加包場。（歐嘉樂攝）

電影資訊平台估算票房已逼近540萬元

根據香港電影資訊平台WMOOV，截至晚上，《哪吒2》入場人次逾6.2萬人，大幅領先第二位的港產片《看我今天怎麼說》及第三位的《美國隊長4：勇敢新世界》，該平台的估算票房顯示，《哪吒2》票房已逼近540萬元。

洪祖星稱《哪吒2》可為香港戲院帶來曙光 或是一部票房過億電影

面對近年戲院結業潮，有香港業界認為《哪吒2》的成功，可以為香港戲院帶來曙光，影業協會理事長洪祖星在電視台訪問稱，香港電影、院線票房很差，正好這個機會可以讓國產片在香港發揮作用，他相信在香港票房（《哪吒2》）紀錄會相當高，可能又是一部過億（票房）的電影。