淘寶家具實體店續排長龍　入場需等一小時　大埔居民：唔買都要睇

【淘寶實體店/淘寶家具實體店】淘寶香港首間家具實體店昨日（22日）正式於尖沙咀中港城開幕，來到第二日，依然人頭湧湧。今早開店前已吸引約100人排隊，其後人龍一直有增無減，至下午近1時，更有數百人在輪候，店方預計排在龍尾一批顧客，需等候至少一小時才能入場。有排隊頭的大埔居民早上專程來探店，笑說：「唔買都要嚟睇」。



淘寶香港首間家具實體店進駐尖沙咀中港城已於昨日（22日）正式開幕，首日整日人頭湧湧，晚上更要提早截龍，來到第二日依然旺場。

今早約十時半，即店鋪開門前半小時，現場已有約30人在門外排隊，之後人流逐漸增多，到早上11時前，目測人龍已有逾百人。

大埔居民梁先生專程來捧場，指因朋友介紹該店價廉物美，笑說：「唔買都要過嚟睇。」(何頴賢攝)

其中排第三入場的大埔居民梁先生，早上10時許已到場，指因朋友介紹該店價廉物美而到來，笑說：「唔買都要過嚟睇。」他打算到場看看枱櫈，又稱如果符合其兩、三千元的預算，或會光顧。被問到有否到過本港其他傢俬店格價，梁先生耍手擰頭，稱連鎖傢俬店會收安裝費、送貨費，「裝粒螺絲都要錢」。

任先生表示，對店內質品的質素有信心。（盧翊銘攝）

來自內地的任先生最近搬到香港居住，今日到場，稱是希望看看樣板，以及對比其他傢俬店的產品，再作決定。他又表示淘寶是國內知名的購物平台，因此對其實體店的產品有信心。

現場所見，自早上11時開店營業後，不斷有顧客出入，店內各處都有人在度尺，試坐梳化等，要順暢逛完整間2.5萬方呎的店鋪並不容易。查詢客人一個接一個，幾乎每位店員都忙過不停，數位客人圍住一個店員的場面，時有發生。至於店外，近下午一時，記者目測有近200人排隊，店方預計入場需要輪候一小時。

顧客陳小姐逛完店舖後，認為店內產品的款式比較新，不過價錢不算便宜，又稱只是「睇下㗎咋」，故未有購物。對比其他傢俬店，她稱比較喜歡淘寶店的產品設計、質料，又覺得設計比較實用，指若未來大裝修，會考慮在該店購買新傢俬。

邱先生一家四口短期內會搬屋，因此到場看新傢俬，但同樣未有購物，稱因為店鋪沒有想像中大，種類不夠多。他又認為淘寶實體店的價錢確較其他傢俬店便宜一點，其妻子則認為該店的傢俬比較「硬淨」。至於最終會否「扑錘」落單，現在仍未決定。他又表示，未有了解在該店的購物流程，當記者向他表示店內產品沒有現貨，需經淘寶網站或手機應用程式下單時，他回應指「咁不如我自己上淘寶啦」。

其實現場中港城一向被網民稱為「死場」，近日回復人氣，場內有麵包店職員形容，自昨日開始終於重現暢旺人流，感嘆「哇，好多人呀」。