淘寶家具實體店首日旺　關店前90分鐘截龍　網民︰一舖難求不是夢

撰文：歐陽德浩
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淘寶香港首間傢俬及生活家品實體店今日（22日）正式攻港，進駐尖沙咀中港城，開店前已吸引約100人排隊，直至中午時份人龍逐增。實體店晚上8時關店，但社交平台有群組於傍晚6時半上載「緊急通告」，稱現場已經截龍，又稱樂見香港經濟猛飛：「一舖難求不是夢」。

▼2025.02.22　淘寶實體店開幕首日大排長龍▼

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開店前約有100人等候進店　中午時份人龍逐增

「PapaHome淘寶家具實體店」今日於尖沙咀中港城開幕，首階段營運佔地2.5萬平方呎，開店前約有100人等候進店。職員更需要在店外放置欄杆及安排人流管制，分批讓顧客進店，直至中午時份，排隊人龍仍未消散。

▼2025.02.22　淘寶實體店開幕人頭湧湧▼

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晚上8時關門　傍晚6時半網民上載現場今天進店已截龍告示

雖然淘寶實體店的營業時間為早上11時至晚上8時正，不過直至傍晚6時半，網上社交平台有群組發出「緊急通告」，稱現場已經截龍，呼籲有興趣的市民毋須前往。

直至傍晚6時半，網上社交平台有群組發出「緊急通告」，稱現場已經截龍，呼籲有興趣的市民毋須前往。（網上圖片／CJ Chan Facebook）

網民稱香港經濟猛飛　樂見商戶轉型成功

帖文又指，香港經濟猛飛，不再擔心港人北上消費的問題，並對於商戶轉型成功，深感欣慰。「香港零售業務必蒸蒸日上，更上一層樓，一舖難求不是夢。」

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