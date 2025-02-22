今日新聞8分鐘｜男子遭推跌頭撞花槽後失憶｜淘寶家具實體店開幕

大埔林村河15歲男拾魚竿不慎墮河 消防游繩救人 助上斜坡返路面

大埔發生墮河事故。本周五（21日）晚上8時許，一名15歲青年與朋友在林村河近天橋位置釣魚，其間懷疑魚竿跌入河中，青年沿斜坡拾竿時不慎跌倒墮河，無法自行返回行人路，同行友人於是報警，由消防員游繩救回，青年沒有受傷，無需送院。

車CAM︱鐵騎士荃錦公路轉彎失控飛出欄外 目擊者緊張反應惹熱議

今日（22日）網上流傳一條車CAM片段，一輛電單車在荃錦公路駛經一個急彎時，懷疑失控越過對面線後撞欄，鐵騎士被拋出欄外，跌入樹叢之中，電單車再滑行十數米始翻側停下。29歲鐵騎士幸僅手腳擦傷，由接報到場的救護員送往仁濟醫院治理。

何文田山道七人車失事翻側 司機一度被困 獲救送院

今日（22日）中午12時半，一輛掛上中港車牌的豐田七人車，沿何文田山道落斜往何文田街方向，駛至一個右彎時失控撞山邊及指示路牌，繼而向右翻側。據報司機被困車內，要由救援人員救出，清醒送伊利沙伯醫院治理。

慈雲山茶餐廳廚房失火 消防迅速撲熄 無人受傷

慈雲山發生火警。今日（22日）凌晨5時46分，毓華里22號嘉喜大廈地下1間茶餐廳廚房冒煙起火，多人見狀報警，消防接報到場開喉，至清晨6時12分撲熄火勢，約20人自行疏散，事件中無人受傷，消防正調查起火原因，初步相信職員開檔煮食期間油煙槽搶火肇禍。

將軍澳男子遭推跌頭撞花槽 失憶忘事發經過 左臂鼻頸椎等多處傷

將軍澳周三（19日）發生襲擊案，一名43歲張姓男子在尚德邨懷疑突然被人推跌，受傷送院。傷者的妻子昨晚（21日）在Facebook發帖呼籲目擊者提供線索，以便警方捉拿罪犯。張太今日（22日）受訪指，丈夫現時已經回復清醒，可以對答，但身上多處受傷，包括頭部流血、左前臂和鼻骨折，以及頸椎受傷；由於頭部受撞擊，丈夫亦有失憶的問題，無法記得當日發生的事情。

淘寶香港家具實體店首開幕 約百人提早排隊 市民預6萬爆買傢俬

淘寶香港首間傢俬及生活家品實體店，於今日（22日）正式攻港，進駐尖沙咀中港城，早上11時開店前已吸引約100人排隊。有市民為了重新裝修家中兩個房間，特地從大埔到尖沙咀，兼帶備手繪圖則，計劃花6萬元「掃貨」，包括訂購床褥、書櫃及衣櫃等。他稱香港傢俬店款式不全，認為淘寶實體店有信心保證。

哪吒2｜開畫逾800場 部份爆滿及團體包場 一家大細讚感動盼再看

【哪吒2／香港上映】人氣急升的內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》），在「中聯辦和港府大力協調」下，今日（22日）在正式香港上映，全日超過800個場次，部分場次更已售罄。銅鑼灣影藝戲院早上三場幾乎爆滿，其中一場為婦女團體「包場」。大部份觀眾帶同子女入場觀看，有人認為《哪吒2》呈現中國文化，唯一美中不足是故事經過改編，並非忠於原著。亦有人表示動畫特效出色，故事令人感動，會再入場觀看。

根據香港電影資訊平台WMOOV，截至下午4時30分，《哪吒2》全港入場人次逾6.2萬人，大幅拋離第二位港產片《看我今天怎麼說》的7,333人。不過《看我今天怎麼說》全日場次只有213場，遠不及《哪吒2》。

啟德體育園｜羅淑佩：已聯警方打擊門票炒賣 強調實名制提防騙局

啟德體育園將於3月1日開幕，開幕禮門票昨早（21日）推售已火速售罄，惟網上出現炒賣情況，有人以1,800元天價將原價10元的門票放售。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，已就炒賣事件聯絡警方，後續會採取行動，稱目前購票觀眾須實名再兌換門票，提醒市民慎防被騙，但指市民換票後若想贈予家人是不構成炒賣。

她再強調不直播開幕禮是認真考慮後結果，認為舉行時間很多市民未回家，故決定錄播。