淘寶傢俬購物需知｜實體店為陳列室無現貨發售　需掃碼到淘寶下單

淘寶香港首間傢俬及生活家品實體店昨日（22日）正式於尖沙咀中港城開張。不少市民或會到場，希望即場下單將心儀傢俬帶回家。不過，要留意的是，淘寶實體店以陳列室的形式運作，現場並沒有現貨，顧客若有心儀貨品，需掃描二維碼到淘寶網店購買。至於安裝費用，則可在店內結算。



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淘寶香港首間傢俬及生活家品實體店昨日（22日）正式於尖沙咀中港城開張。現場分七大專區，包括客飯廳區、兒童區、建材專區等。同一種類的貨品，亦有不同材質，比如餐枱，現場有木、岩板等，亦可訂造雲石材質。

掃描二維碼自行落單 安裝費可在店內結算

不過，雖然店內貨品琳琅滿目，但其實沒有現貨。覓得心儀傢俬的顧客，需掃描商品的二維碼跳轉到淘寶的產品頁面，再自行落單。一些較大型貨品，例如床、櫃等，或需要專人安裝，費用可在店內結算；價錢按產品類別而定，例如床的安裝費介乎720至1,300元，梳發則為650元；顧客亦可經該店合作伙伴「Papabo」的手機應用程式，配對安裝師傅。

售價以人民幣價格為準 未包運費

另一個要注意的是，現場貨品的價錢牌雖然有港幣價格，但確實價格以淘寶產品頁面的人民幣價格為準，亦未計運費，最終價錢或會因滙率而有所變動。

訂製貨品需付2000元作度尺費用 若購買可扣除

店內亦有示範專區，展示睡房、廚房、客廳電視櫃等設計，當中大部分沒有標示價錢。有職員向記者解釋，該些為訂製貨品，至於訂造流程，店員指，客人需帶同單位圖則到店，店內有設計師了解客人的口味、需要，並按此為客人起草設計圖及初步報價。若客人滿意設計，需先支付2,000元安排度尺，之後會收到詳細設計圖，若不合意可作一至兩次修改，最終若選擇在該店購買傢具等，則當初的2,000元度尺費用可在當中扣除，即變相有免費家居設計。

據官方新聞稿，店內有過萬款產品，而記者觀察，內裡元，並非每項貨品都比其他連鎖家俬店平，比如坐椅，最便宜有69元一張的膠櫈，其餘普遍在500元內，包括藝術椅，而行「北歐風」則最貴，記者所見最貴要過千元。記者在店內亦發現，各專區都有一些產品較多人注足停視，下文挑選了五款，供讀者參考。

第一款是兒童碌架床，店內陳列的產品，上層有兒童床，下層則有書枱加拖床，售價為6,969元人民幣（折合約7,500港元），而客人可以按需求，選擇合適的配件。有店員稱，出產這款產品的「考拉森林」是國內知名品牌，又提到它在店內亦頗受歡迎，不時有顧客查詢。在淘寶App上，該產品有不少組合，例如可將櫃梯改爬梯、加裝衣櫃等，視乎呎吋、組合等，價錢由3,569至9,439人民幣不等。

至於大人的睡房，不少人最關心當然是人生有三分一時間都在上面渡過的睡床。店內亦有，價錢亦相當主流，其中一款布藝床，單是床架索價近2,500港元，而陳列的「夢神」Queen Size 五呎床褥，則售超過4,000港元。

另一個重要設備——廁所，店內有陳列多款用品，包括花灑、水龍頭、鏡櫃。鏡櫃方面，記者目測現場至少有五至六款鏡櫃連洗手盆的組合, 其中最便宜的大約1,400港元便有交易，亦有部分較貴價錢則約2,000元。

來到客廳，不少人最關心電視櫃，不過店內展示的，較多位大幅的嵌牆式電視櫃，需要訂造。至於地櫃式，則有一款售約1,500港元，標榜實木，在淘寶App上，該產品有不同的顏色、大小，售價最高可達3,100人民幣。

「鯨魚」梳化椅售約6000港元

除此之外，不少人新居入伙，都會為客廳增加擺設，為家居加添氣氛。現場就有一隻黃色的「鯨魚」吸引不少人目光。該隻「鯨魚」其實是一張梳化椅，其向上翹的尾部其實是硬板，可以放到手提電腦等物品，當作茶几用。不過，其價錢同樣注目，要價5,490元人民幣（折合約5,917港元），亦即連同運費，這隻「鯨魚」約6,000港元。