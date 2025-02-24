43歲男稱前女友欠債　上衣印其全名相片去食飯搭港鐵　涉起底被捕

一名43歲中國籍男子因金錢糾紛，涉嫌「起底」被私隱專員公署拘捕。該男子懷疑在街上張貼印有前女友及其女兒的個人資料單張，指控前女友欠債不還。該男子後來更穿着上衣，上面印有事主的中文姓名、照片，以及其女兒的全名、小學名稱等，在事主住所附近用膳。



私隱專員鍾麗玲。（盧翊銘攝）

被捕男子2021年起與女事主交往，2022年分手。分手後，被捕人繼續聯絡事主。去年，兩人有金錢糾紛，被捕人稱事主欠債不還。

去年12月至今年1月上旬，被捕人先後3次在事主女兒就讀的小學外牆、附近燈柱、屋苑範圍張貼多張單張，上面印有事主及女兒的個人資料，又稱她欠債不還。

到今年1月中，事主收到數張相片。相中的被捕人乘搭港鐵，以及到事主住所附近的食肆用餐。他身穿的上衣印有事主中文姓名、照片，以及她女兒的中文姓名、就讀小學名稱及班級。

該名43歲男子今日在九龍區被捕，涉嫌「起底」違反《個人資料（私隱）條例》。根據條例，「起底」人士一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁五年。