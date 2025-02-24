送貨員涉殺親女　叫女兒小公主又抱她出欄杆　女友稱有時難辨被告

送貨員涉虐殺3歲女兒案續審，被告女友今午(24日)接受辯方盤問，女友承認遭被告淋腐液後，曾為被告寫求情信稱原諒他並自認有不對，指被告當時會每天寫信給她。但她否認曾把女兒放在賓館石壆，令女兒嚎哭，反指是被告抱著女兒爬出欄杆假裝跳樓。女友同意女兒出世時，被告曾欣喜地在其Facebook發文稱：「我嘅小公主誕生啦！」並稱：「所以我一路都好難分辨點解會發生啲咁嘅事。」



被告劉佳坪（42歲）否認一項謀殺罪，控罪指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思。被告承認誤殺罪，但不被控方接納。此外，被告承認1項虐兒罪。指他於同年5至7月虐待梁雅思（下稱雅思）。

被告劉佳坪的女友梁小欣(圖)認有時難辨為何會發生這樣的事。（朱棨新攝）

被告女友梁小欣接受辯方盤問時指出，被告有兩姊一妹，其中大姐一家四口、被告及其父母同住沙田一約500呎的單位，週末時大家會在該單位聚會。

被告曾施家暴令其下體流血

辯方律師提問指，梁曾試過外出回家後有流血情況，被告陪她到威爾斯親王醫院求診，因而得知是懷孕時有性行為所致，被告因而思疑她有外遇。梁指出，被告曾兩次令她流血，一次為家暴令她眼睛有瘀傷及下體流血，另一次就是被告與她進行性行為時令她出血。

雅思出生被告在社交媒體貼文

辯方續問，被告是否有因為雅思的出生而感到高興，並在其Facebook帳户上發文指：「我嘅小公主誕生啦！」梁同意並指：「所以我一路都好難分辨點解會發生啲咁嘅事。」

被告拘留時每天寫信給她

辯方再續問，被告淋她腐液一案中，梁曾為他撰寫求情信，更有到庭旁聽，梁同意。辯方指梁在信中提及已原諒被告，雙方亦已準備好共同生活，她亦承認自己有不對之處。梁解釋，因為覺得「兩個人一隻筷子敲唔響」，加上該信是為被告求情，才聲稱自己亦有不對。梁稱探望被告時，他有說過想照顧雅思，亦有每天寫信予她。

被告不許梁找任何人

梁續指，被告不喜歡她找任何人，亦試過扔爛她四部手提電話及停止她的電話服務，令她無法再與朋友聯絡，被告亦曾經騷擾她的朋友，因此她的朋友們亦不敢再與她聯繫。

被淋腐液後開始飲酒紓壓

辯方續問梁，是否有飲酒的習慣？梁同意，此習慣由被淋腐液出院不久後開始，用以紓緩壓力。辯方問梁飲紅酒時是否無需用杯，直接「揸住飲」？梁同意。

懷孕時常露宿

梁續指出，懷孕時經常露宿，有時有錢就會租住賓館。梁解釋，因為其胞妹懷孕，她不信任被告的為人，又不肯離開被告，其妹反對她回家居住，父親亦不敢逆其妹意。梁憶述，她曾經因無家可歸，與被告一起回家居住，惟其妹拒絕應門。

被告曾抱著雅思爬出欄杆假裝跳樓

辯方指出，2018年6月左右，梁曾經遲了把雅思送回寄養家庭，因為她在賓館與被告吵架，把雅思放上石壆，面向賓館並背向街道，令雅思嚎啕大哭。梁不同意，指出情況是被告抱著雅思爬出欄杆假裝跳樓。梁同意他們有時會在雅思面前爭執，亦同意此行為會嚇怕雅思。當日她把雅思送回寄養家庭時，雅思在看到寄養家長黃太時，立刻撲到黃太的懷中。梁亦同意在此之前，她曾威脅過要跳樓。

案件編號：HCCC61/2022