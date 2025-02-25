簡約公屋｜第二期項目配套設施逐一睇　去鐵路站要多遠、何處購物

第二期簡約公屋將於周一（24日）起接受合資格公屋輪候冊人士申請，涵蓋四個項目。其中啟德世運道項目位於發展區，目前四周被地盤包圍，不過步行10分鐘內即可前往AIRSIDE及港鐵啟德站；屯門青福里項目只需3分鐘步程即可到達輕鐵青松站，但四周被學校、安老院等包圍，若「食飯買餸」相信要步行到建生邨一帶。



至於兩個由校舍改建的簡約公屋，觀塘順安道項目需轉乘專線小巴才可抵達港鐵彩虹站等，但邨內配套設施尚算充足，附近順利邨亦設有街市；上水彩園路的項則位於最內側，料晚間會較靜，但步行10分鐘內可到達港鐵上水站，附近亦有石湖墟街市、上水廣場等。



1.啟德世運道：目前被地盤包圍 料前往港鐵站約10分鐘

啟德世運道（第一期）的簡約公屋正在興建，地盤沙塵滾滾，不少配套設施仍在興建中。記者上周前往現場觀察，可見項目鄰近仍然興建中的「龍津石橋保育長廊」。至於已建成的項目，居民沿世運道步行10分鐘內即可前往AIRSIDE，商場內設有多間連鎖品牌店。世運道亦設有行人隧道，居民步行10多分鐘便可到達九龍城街市、區內多間店鋪等等。簡約公屋項目距離啟德體育園的步程則約20分鐘以內。

交通方面，港鐵啟德站位於AIRSIDE旁邊，料步行約10分鐘便可抵達。世運道外劃有巴士線，料將來會增設巴士站供居民使用。附近亦設有多條專營巴士及小巴線往返港九及新界不同地區。

根據房屋局簡介，啟德項目提供約2,970個單位（包括一至二人、三至四人，以及四至五人單位），預計每月租金約1,310元至2,990元。項目內設有便利店、餐飲設施、自助洗衣店及溫習室/活動室等，預計2025年第四季入伙。

▼ ▼啟德世運道簡約公屋 ▼ ▼



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2.屯門青福里：3分鐘到輕鐵站 食飯買餸料要步行至建生邨一帶

屯門青福里（即屯門第3A區）的簡約公屋，約3分鐘步程內即可到達輕鐵青松站。附近震寰路亦設有多條巴士線前往新界其他地區，包括前往葵芳的58M線、前往上水的56號線等等。

項目位於青麟路和青福里之間，附近設有賽馬會盲人老人院、東華三院鄺錫坤伉儷中學及匡智屯門晨輝學校等。位於項目北面的青松觀路，則設有青山醫院和青松仙苑龕位。

最近的購物點相信要步行至建生邨一帶，步程為10分鐘以內，建生商場設有惠康、大快活等店；附近的寶怡花園亦設有麥當勞、診所等等。此外，若從簡約公屋向東面步行約10分鐘，即可到達屯門醫院。

根據房屋局簡介，青福里的項目提供約1,850個單位（包括一至二人、三至四人，以及四至五人單位），預計每月租金約860元至1,990元，是四個項目內租金最低。項目內設有便利店、自助洗衣店及溫習室/活動室等，預計2025年第四季入伙。

▼ ▼ 屯門青福里簡約公屋▼ ▼



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3.觀塘順安道：順安邨內校舍改建 需轉乘小巴到彩虹、藍田等地鐵站

由校舍改建的觀塘順安道簡約公屋，前身為基督教聖約教會堅樂第二小學，位於順安邨以內。「四順」（即順利邨、順安邨、順天邨和順緻苑）的最大缺點，相信是需要轉乘專營小巴才可抵達九龍東包括彩虹、藍田等各個港鐵站。不過，項目附近亦設有多個巴士站，例如順安邨外的巴士站27號線可前往旺角、290A號線可前往荃灣西等；步行約5分鐘亦可到達順天巴士總站。

配套方面，順安邨設有佳寶、荼餐廳等多間商店。附近的順利邨亦設有郵政局、街市等。簡約公屋附近亦有多個娛樂及休憩設施，例如籃球場、棋桌等。

根據房屋局簡介，順安道的項目提供約130個單位（包括一至二人、三至四人，以及四至五人單位），項目內設有溫習/活動室，預計每月租金約1,360元至3,270元，是四個項目之中租金最高，預計2025年第四季入伙。

▼ ▼ 觀塘順安道簡約公屋▼ ▼



4.上水彩園路：10分鐘到港鐵上水站 位於最內側料晚間較靜

上水彩園路的簡約公屋同樣由校舍改建，前身是東華三院馬錦燦紀念小學（彩園分校）。市民在港鐵上水站B出口離開後，沿彩園路往旭埔苑方向步行，途經東華三院甲寅年總理中學後，再行一段小路即可到達，項目位於該中學後方，步程為10分鐘以內。其附近一帶為多數是學校和住宅，由於位處最內側，預計晚間及非上學日會相對幽靜。

配套設施方面，步行15分鐘內料可到達上水廣場及新都廣場等，內設多間大型連鎖商店；附近亦有石湖墟街市、多間餐廳。項目亦鄰近彩園邨，邨內設有商場、小型公園設施等。

交通方面，港鐵站外亦設有上水轉車巴士站，前往屯門、沙田、觀塘及尖沙咀等；亦設有小巴站。。

根據房屋局簡介，項目提供約110個單位（包括一至二人、三至四人，以及四至五人單位），預計每月租金約1,020元至2,320元，項目內設有溫習/活動室，預計2025年第四季入伙。

▼ ▼上水彩園路簡約公屋 ▼ ▼



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第一期已遞交申請表的人士 毋需再交申請

房屋局指，第二期由本月24日起接受申請，符合申請資格人士會在周一或之前陸續收到由房屋局寄出的申請表，於周一至3月17日期間交回的申請表可獲優先處理。曾於第一期已遞交申請表的人士，則無需再次提交申請。

「簡約公屋」第二期申請的詳情如下：

（一）優先申請資格：輪候傳統公屋3年或以上，以一般傳統公屋申請住戶的家庭申請者優先。符合資格的人士會陸續收到由房屋局寄出的申請表。



（二）申請日期：在2月24日至3月17日期間交回填妥的申請表可獲優先處理；房屋局在3月18日後仍會繼續接受申請。



（三）遞交方法：有意的申請者可把填妥的申請表郵寄至香港灣仔告士打道郵政局郵政信箱28222號房屋局「簡約公屋」專責小組辦事處；或於辦公時間內（星期一至星期五上午9時至下午6時，星期六、日及公眾假期除外）放入位於下列地點的文件投遞箱：

九龍橫頭磡南道三號香港房屋委員會客務中心第二層平台「簡約公屋」資訊站；

香港灣仔告士打道五號稅務大樓八樓八○一室「簡約公屋」專責小組辦事處

