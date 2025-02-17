簡約公屋第二期下周一起接受申請　啟德項目登場　租金最平$1310

第二期簡約公屋將於本月24日起接受合資格公屋輪候冊人士申請。房屋局表示，今期共有四個項目，合共提供約5,060個單位，預計今年第四季起陸續入伙。其中矚目的啟德世運道一期登場，料會甚受歡迎，租金由1,310元至2,990元。



房屋局表示，在第一期已提交申請而未「上樓」人士，毋須再次提交申請，會自動納入二期；局方會向其他已輪候公屋至少3年的人士寄出申請表，預期有7萬多戶可申請。如在3月17日或之前交回，可獲優先處理。



（左起）房屋局常任秘書長李佩詩、局長何永賢、副局長戴尚誠和副秘書長（特別職務）王明慧今日介紹簡樸房及簡約公屋項目。（倪清江攝）

第二期申請涵蓋四個項目：

1.啟德世運道（第一期）；

2.屯門青福里（即屯門第3A區）；

3.觀塘順安道（由校舍改建）；及

4.上水彩園路（由校舍改建），



符合申請資格人士會在下周一或之前陸續收到由房屋局寄出的申請表，於下周一至3月17日期間交回的申請表可獲優先處理。曾於第一期申請遞交申請表的人士，則無需再次提交申請。

房屋局指，「簡約公屋」第一期申請反應踴躍，截至2月中已收到約14,200份申請。負責營運管理元朗攸壆路及牛頭角彩興路項目的營運機構，正推展前期營運工作，包括宣傳、進行資格審核及準備安排入住等，預計攸壆路項目會率先在3月內開始分階段入伙，成功通過資格審核的申請者將陸續收到配房通知。

第二期「簡約公屋」項目位於不同地區，規模亦有所不同。房屋局指，各項目的居住環境，以及項目內的配套設施和服務，均遠較劣質劏房等不適切居所優勝，而且租金僅為同區傳統公屋租金的約百分之90，還有搬遷津貼以及營運機構為住戶提供的各種服務和支援。

「簡約公屋」第二期申請的詳情如下：

（一）優先申請資格：輪候傳統公屋3年或以上，以一般傳統公屋申請住戶的家庭申請者優先。符合資格的人士會陸續收到由房屋局寄出的申請表。



（二）申請日期：在2月24日至3月17日期間交回填妥的申請表可獲優先處理；房屋局在3月18日後仍會繼續接受申請。



（三）遞交方法：有意的申請者可把填妥的申請表郵寄至香港灣仔告士打道郵政局郵政信箱28222號房屋局「簡約公屋」專責小組辦事處；或於辦公時間內（星期一至星期五上午9時至下午6時，星期六、日及公眾假期除外）放入位於下列地點的文件投遞箱：



九龍橫頭磡南道三號香港房屋委員會客務中心第二層平台「簡約公屋」資訊站



香港灣仔告士打道五號稅務大樓八樓八○一室「簡約公屋」專責小組辦事處



另外，如申請者及家庭成員均已登記「智方便+」，亦可選擇透過掃描申請表上的專屬二維碼填寫、簽署和遞交電子表格。

房屋局表示會盡快處理收到的申請表並進行編配。為了讓較有需要的家庭優先入住「簡約公屋」，如申請者現時居住在不適切居所、有特殊健康狀況，或家庭成員包括未成年子女、初生嬰兒、長者等，可獲較高的編配優次。

第二期申請項目的資料如下：

（一）啟德世運道（第一期）：提供約2 970個單位（包括一至二人、三至四人，以及四至五人單位），鄰近港鐵啟德站，附近亦設多條專營巴士及小巴線往返港九及新界不同地區，預計每月租金約1,310元至2,990元。



（二）屯門青福里（即屯門第3A區）：提供約1 850個單位（包括一至二人、三至四人，以及四至五人單位），位於輕鐵青松站旁，附近亦設多條專營巴士、港鐵巴士及小巴線往返港九及新界不同地區，預計每月租金約860元至1,990元。



（三）觀塘順安道（由校舍改建）：提供約130個單位（包括一至二人、三至四人，以及四至五人單位），步行約五分鐘即可到達順天巴士總站，站內設有多條專營巴士及小巴線往返港鐵彩虹站及港九不同地區，預計每月租金約1,360元至3,270元。



（四）上水彩園路（由校舍改建）：提供約110個單位（包括一至二人、三至四人，以及四至五人單位），鄰近港鐵上水站，步行約十至十二分鐘即可到達不同巴士／小巴總站及新運路上水轉車站，站內設有多條專營巴士及小巴線往返粉嶺及港九不同地區，預計每月租金約1,020元至2,320元。



有關「簡約公屋」第二期申請的更多資料可參閱附件《「簡約公屋」宣傳小冊子》，亦可瀏覽房屋局「簡約公屋」網站（www.hb.gov.hk/tc/lph）。如有查詢，可致電3464 0700或電郵至lphapp@hb.gov.hk。