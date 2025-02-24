啟德體育園｜國泰成為旅遊合作夥伴　將為主場館西橋打造時光隧道

啟德體育園將於周六（3月1日）開幕，周一（2月23日）與國泰航空舉行合作啟動禮及燈儀式，宣布國泰成為體育園「獨家創始旅遊合作夥伴」。啟德主場館的外牆亮起國泰標誌性的綠白色，並展示「CATHAY」等字眼。國泰表示，將與體育園將緊密合作，為全球觀眾帶來世界級的體育、文化及娛樂體驗，讓香港繼續成為盛事之都，揚威國際舞台。



「國泰」品牌呈現於啟德體育園主埸館，標誌着國泰正式成為啟德體育園的獨家創始旅遊合作夥伴。（國泰提供圖片）

盼合作創造獨特沉浸式體驗 把全球觀眾帶到香港

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，舊啟德機場對國泰來說意義非凡，國泰航空的故事在啟德展開，並以此為基地經營數十載。國泰盼透過與啟德體育園的多項策略性合作，創造獨特的沉浸式體驗，展現啟德豐富悠久的歷史文化和國際影響力，吸引全球旅客來港。

體育園行政總裁莊澤基表示，十分歡迎國泰重返啟德，啟德曾是香港與世界的接軌橋樑。國泰作為啟德體育園的獨家創始旅遊合作夥伴，將會把全球觀眾帶到香港，並為市民帶來更多國際級精彩盛事。

喚起國泰在啟德起家歷程的集體回憶

透過是次策略性合作，國泰將與體育園聯手，為連接港鐵宋皇臺站及啟德主場館的「西橋」引入國泰品牌元素，打造大灣區首個以航空為主題的戶外時光隧道，喚起大眾對國泰在啟德起家歷程的集體回憶。

此外，國泰將把品牌體驗注入園區內的戶外迷你機場裝置——「環遊世界」，該區域以縮小比例呈現舊啟德機場的主要部分，讓訪客在一片寫意的氛圍下穿越舊機場。國泰亦將贊助「容容廣場」及大型雕塑——《壯志凌雲》等項目，進一步躍升及豐富訪客的體驗。

本地欖球運動員及教練在活動中分享了他們的個人經驗，並熱切期待啟德體育園啟用。 （國泰提供圖片）

繼續贊助國際七人欖球賽 下月首次移師體育園舉行

國泰亦繼續贊助「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」，賽事將於3月28至30日首次移師啟德體育園舉行，率先展示體育園的先進設施，進一步鞏固香港全球盛事之都的地位。