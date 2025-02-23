田北辰爆迪士尼止蝕按年收入增50%　爭取永久居民9.12免費入場

多年未賺過錢的香港迪士尼樂園，可能將轉虧為盈。實政圓桌立法會議員田北辰今日（23日）透露，曾獲政府注資逾100億元的香港迪士尼樂園，去年收入按年升逾50%，正遊說樂園總裁莫偉庭在9月12日迪士尼20周年當天，開放樂園供所有香港永久居民免費入場。



實政圓桌立法會議員田北辰。（鄭子峰攝）

香港迪士尼（周令知攝）

迪士尼9年未賺錢 田北辰爆將止蝕按年收入增50%

田北辰今日（23日）在Facebook透露近日掌握到迪士尼樂園2023年10月至2024年9月的經營情況，收入按年升50%以上，是自2013至14年以來的首次盈利，引述樂園稱有信心一路擴展，暫時不需要政府再注資，田大讚「呢個勢係非常非常之好」。

田北辰爭取在香港迪士尼樂園20周年日，即9月12日讓所有香港永久性居民免費入場永久居民9.12免費入場。

爭取永久居民9.12免費入場

田北辰指主要功臣是樂園總裁莫偉庭，「除咗生意計數，本身好鍾意呢一行又好有創意」，舉例香港迪士尼是全球首個開設「魔雪奇緣」園區的迪士尼。他補充正遊說莫偉庭在香港迪士尼樂園20周年日，即9月12日讓所有香港永久性居民免費入場，引述對方稱會認真研究。

啟德體育園3月1日開幕，政府在2月16日下午行舉行開幕前3個場館最後一次共同演練，有5萬多名公務員及市場參加。（盧翊銘攝）

倡迪士尼與啟德配合發展

田北辰續說，過去一年迪士尼入場人數增加一百萬人次以上，升幅最大的是內地客、其次是東南亞客，惟本地客大減至少逾一半，認為與港人北上有關。

啟德體育園將於3月1日開幕，田北辰指，長遠來看迪士尼要和啟德配合發展，只要後者有盛事，「外國客嚟到，去埋迪士尼其實就好簡單」。他鼓勵迪士尼繼續發揮創意，建立全世界兒童都熟悉的園區以吸引遊客，加上舉行世界級盛事的啟德體育園，「對做大經濟個餅有莫大幫助」。