全運會手球測試賽　選手兜路行廿分鐘到球場　楊德強：安排合適

第十五屆全國運動會手球測試賽於啟德體育園體藝館舉行，有選手指比賽前需從酒店步行約廿分鐘到球場，若安排專車會更好，當局回應指是要符合全運會的綠色及簡約原則，事前有與球隊溝通，認為是合適的安排。



今屆全運會將於今年11月9日至11月21日舉行，由粵港澳三地合辦，香港承辦8個項目，當中男子手球賽會在啟德體育園舉行。當局為此邀來港隊、澳門、廣東與江蘇舉辦測試賽，經兩日賽事後，江蘇隊成為冠軍，港隊奪銀，廣東則在季軍戰擊敗澳門。

全運會男子手球測試賽落幕。（袁志浩攝）

全運會香港賽區統籌辦主任楊德強在比賽後見傳媒，他稱周日入場人數超過2800人，而兩日賽事合共有超過4300名觀眾，並有500位義工參與。

兩日賽事合共有超過4300名觀眾入場。（袁志浩攝）

球員對啟德體藝館比賽安排、配套有不同評價，港隊成員連潤滔指，更衣室內設有電視與白板，可讓球隊很容易去分析對手及作部署。

至於廣東隊成員，於季軍戰成為MVP的楊金龍就表示，場地「挺好」，期待正賽再到啟德比賽，因觀眾十分熱情；但首日賽事地上有灰塵、會滑。楊德強之後回應時指，啟德體藝館始終是新場地，工作人員在兩個比賽日已加強清潔，「聽到球隊對場地安排感滿意。」

全運會香港賽區統籌辦主任楊德強。（袁志浩攝）

另外，楊金龍認為球員比賽前需從酒店步行至球場，路程「可能有一點長」，「走10多分鐘，有樓梯什麼的，幸好天氣涼快，如果夏天熱，會比較長距離，有車肯定會更好。」澳門隊球隊管理馮國政就稱，原本約10分鐘路程，球隊要兜路近20分鐘才到達會場，明白是當局基於安全考慮。

廣東隊成員楊金龍。（袁志浩攝）

楊德強回應稱，球隊下榻酒店離啟德體藝館很近，步行約10多分鐘，「之前有跟相關球隊溝通，覺得這步行路程可接受，也符合辦全運綠色同簡約原則，是合適的安排。」他表示會跟各方面再作溝通及檢討，在正賽時作改善；同時指出今周六與下周日（3月1及2日），當局會於中環海濱舉辦全運會三鐵測試賽。