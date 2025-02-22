啟德體育園｜羅淑佩稱門票可轉贈家人　議員批違實名制原意引炒賣

啟德體育園3月1日舉行開幕禮，8500張門票於昨日公開發售，約半小時內便售罄，隨後網上出現「炒黃牛」情況。網上發售的門票是採用實名登記制，成功購買的市民，須於指定日子到啟德體育園換取實體門票。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩今早（22日）在電台節目表示，市民換取實體門票後，可以轉贈予家人，「畀市民最大彈性」，變賣則不容許。她指，「如果任何人喺唔同渠道，話我有飛，但係要高價去賣嘅時候，呢個就係構成炒賣。」



立法會議員楊永杰認為，門票最終可以轉讓，做法違反實名制的原意，導致有炒賣空間，情況不理想。他建議，參考高鐵乘客掃描身份證入閘方式，以驗證體育園入場觀眾的身份，才能發揮實名制的最大功用。



啟德體育園將於3月1日開幕，門票在公開發售約半小時內便售罄，隨後網上有多人兜售門票，出現「炒黃牛」問題。（資料圖片／盧翊銘攝）

門票售罄網上現「黃牛」 羅淑佩：市民可轉讓給家人

啟德體育園將於3月1日舉行開幕禮，當日將有3.36萬張門票，其中8,500張門票公開發售，象徵式收費10元，市民每次最多可購兩張，採取實名登記制。經網上購得為電子換領券，市民須攜券及身份證明文件，於指定日子到啟德體藝館換取實體門票。門票昨日公開發售，約半小時內便售罄，隨後網上有多人兜售門票，出現「炒黃牛」問題。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（22日）在商台節目表示，已就有關情況聯絡執法部門調查，會對炒賣門票情況有行動，現正研究行動細節，暫時不會透露。她又表示，如換票後當晚有事，又譬如小朋友更喜歡看，或年長父母更喜歡看，可以把票轉讓給他們，但前設是市民要先親身換票，認為做法是給予市民最大的彈性。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（22日）在商台節目表示，市民如換票後當晚有事，又譬如小朋友更喜歡看，或年長父母更喜歡看，可以把票讓給他們。（資料圖片／黃浩謙攝）

議員倡參考高鐵乘客掃證入閘 省去人手驗證麻煩

立法會議員楊永杰表示，門票最終可以轉讓，並不符合設實名制「不轉讓」的目的及原意，導致有炒賣空間，做法不理想。他建議，利用科技發揮實名制的功用，舉例可參考高鐵檢票方法，入閘機掃描乘客身份證驗證，又或使用智方便二維碼，省卻以人手驗證數萬人身份的麻煩。他又認為，公開發售門票僅8,500張並不足夠，建議加推第二輪，再發售8,000多張。

立法會議員楊永杰稱，轉讓門票與設實名制「不轉讓」的目的原意不一，導致有空間炒賣，故認為做法不理想。（黃浩謙攝）

約2.5萬張飛經政府、體育園分發 會否採用實名制？ 文體旅局無補充

另外，有8,300張門票會由政府分發給低收入家庭，包括「共創明『Teen』計劃」學員，以及區議會、地區「三會」人士、政府邀請的嘉賓等；餘下1.68萬張門票由啟德體育園公司向贊助商及合作伙伴分等分發。約2.5萬張門票會否採用實名制方式派發，《香港01》向文體旅局查詢，惟局方回覆沒有補充。

較早前，有立法會議員關注門票炒賣活動（俗稱「炒黃牛」）並向政府提出質詢，會否考慮實施實名制購票制度，以及開設官方轉讓平台，以杜絕問題。羅淑佩回覆稱，康文署有採取不同措施，包括以實名制方式發售門票。