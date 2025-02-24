Digital Art Fair取消　文體旅局：未獲盛事基金批出資助已賣票

數字藝術博覽會（Digital Art Fair）主辦方今（24日）指由於「無法控制因素」被迫取消。文化體育及旅遊局晚上披露，該博覽會曾申請文化藝術盛事基金，但未能提交足夠資料供評估，並在提出申請時已經開始發售門票。局方呼籲任何活動主辦者應盡量在發售門票前籌劃足夠的活動資金，以避免可能因為最終缺乏資源落實活動，而要進行退票退款。



數字藝術博覽會（Digital Art Fair）原於下月26日至30日在香港西九文化區舉行。

數字藝術博覽會原於下月26日至30日在香港西九文化區舉行。主辦方今（24日）指由於「無法控制因素」，被迫取消展覽（forced to cancel the fair）。創辦人Gillian Howard在LinkedIn表示，儘管面臨挑戰，仍想感謝所有支持者，會向購票人士全額退款，未有解釋「無法控制因素」是甚麼。

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文體旅局晚上披露，該博覽會曾申請文化藝術盛事基金，但未能就擬舉辦的活動內容提交足夠資料供評估活動的文藝水平、旅遊吸引力、經濟效益等，因此基金並沒有向博覽會提供資助；基金接獲該申請的時候，有關活動已經開始發售門票。

局方藉此呼籲任何活動主辦者，應盡量在發售門票前籌劃足夠的活動資金，以避免可能因為最終缺乏資源落實活動，而要進行退票退款。至於活動取消後的退票或退款安排，活動主辦方應妥善處理，與受影響的購票人士作出充分溝通。