香港迪士尼近萬名員工1月起加薪3.6%至5%　另獲發最多2.4個月花紅

香港迪士尼樂園2024財政年度轉虧為盈，並已於上月起向員工加薪3.6%至5%及發放1.8至2.4個月不等的花紅。此外，香港迪士尼今年踏入20周年，將以「奇妙派對 快樂盛放」為題，在6月推出一系列慶祝活動，包括全新的城堡演出等。



香港迪士尼邀請近百名港將參與凱旋慶典，表揚歷史佳績。（梁鵬威攝）

2024財政年度捐出逾10萬張樂園門票支援病童等

香港迪士尼公布，2024財政年度平均僱用全職及兼職員工約9,000名，並由今年1月起加薪3.6%至5%，另外發放花紅1.8至2.4個月。對社區貢獻的方面，為有需要人士共捐出超過10萬張樂園門票，包括支援病童及有特殊需要的兒童等。

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今年6月推出一系列20周年慶祝活動提升市場熱度

香港迪士尼20周年將以「奇妙派對 快樂盛放」為題，於今年6月推出一系列慶祝活動，以提升市場熱度及刺激訪客人次。活動包括全新的城堡演出 、度假區史上最大型的「Friendtastic!」巡遊表演，以及特別版本的「迪士尼星夢光影之旅」

香港迪士尼並推出多款20周年產品，包括米奇與好友商品系列、Duffy與好友系列等，商品有衣服、拼圖及公仔等。