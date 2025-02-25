香港迪士尼止9年蝕勢　錄8.38億元淨利潤　770萬入場人次同創新高

香港迪士尼樂園歷經連續9年虧損，最新2024財政年度終於止蝕，各項數據都創出開幕以來新高，包括錄得淨利潤8.38億元、770萬入場人次等，其中內地及其他國家或地區旅客分佔38%及22%。此外，香港迪士尼已開始償還由港府和華特迪士尼提供的貸款，截至2025財政年度首季已償還60%。



香港迪士尼2024財政年度終轉虧為盈。（資料圖片／歐嘉樂攝）

開幕至今只有三年錄盈利 疫情下每年蝕逾20億元

香港迪士尼樂園度假區今日公布2023年10月1日至2024年9月28日的2024財政年度的業績，錄得自2005年開幕以來最高的淨利潤、EBITDA（未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）、收入和入場人次。

若不計算2006年及2007年兩個沒公布數據的財政年度，香港迪士尼僅2012年至2014年度錄得盈利，隨後開啟連續9年虧損，最嚴重為新冠疫情爆發的2020年至2022年，連續3年的虧損都超過20億元。

EBITDA增至23億元 收入88億元、按年升54%

直至2024財政年度，香港迪士尼終轉虧為盈，錄得淨利潤8.38億元，按年改善12億元。至於EBITDA和收入也創紀錄，EBITDA增長至23億元，收入按年增長至88億元，升幅達54%。

內地旅客佔38% 其他市場菲律賓及台灣旅客佔最多

香港迪士尼2024財政年度的總入場人次錄得770萬，按年升21%，相比上一個高峰的2014年，再高出20萬人次。當中本地旅客佔40%，內地及其他旅客分別佔38%及22%。若只計算其他市場，首五位依次序為菲律賓、台灣、泰國、日本及新加坡。

香港迪士尼表示，主要受惠於內地和其他巿場旅客的強勁反彈，以及本地旅客的持續強勢，又強調非本地旅客入場人次的增長，已連續兩年跑贏本港整體訪港旅客人次的增長。

此外，旅客人均消費亦錄得28%增長；酒店使用率為88%，整體入住率升至73%，按年升26%。

為不同市場度身訂制大型宣傳活動 針對深圳居民推優惠

香港迪士尼提到，2024年財度為不同市場度身訂制大型宣傳活動，包括魔雪奇緣世界開幕的現場直播，在內地社交平台小紅書及抖音積極宣傳，並針對深圳居民的「奇妙處處通」會員優惠等，同時與旅發局、旅遊業界、媒體及不同地區的官方部門合作。

香港迪士尼訪客在香港的額外消費達到216億元，為本港帶來約124億元的增加值，相當於香港本地生產總值（GDP）約0.42%，創造約2.2萬個就業機會。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭。（資料圖片）

已償還港府和華特迪士尼提供的六成貸款

香港迪士尼未有動用由華特迪士尼附屬公司提供的周轉信貸，並在2024財政年度首季全數償還餘額，亦開始償還由港府和華特迪士尼提供的貸款。截至2025財政年首季，香港迪士尼已償還超過60%貸款。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭對於成績表感到自豪。他認為2023年11月開幕的魔雪奇緣世界，以及目前正擴建的Marvel主題體驗等，讓香港迪士尼擁有穩健的增長規劃。

▼2023年9月12日 《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」開放予傳媒拍攝▼

