創科產業引導基金｜180人出席意向書簡介會　孫東等聽取業界意見

創新科技及工業局和創新科技署周一（20日）下午舉辦「創科產業引導基金」簡介會，以邀請市場業界提交意向書，有約130間本地及來自海內外公司的約180位代表參加。局長孫東等聽取業界的意見和建議，並現場回答問題。



政府在2024年《施政報告》中宣布設立100億元「創科產業引導基金」，加強引導市場資金投資指定策略性新興和未來產業，系統性建設創科產業生態圈。該局指標誌着政府革新投資創新及科技產業的思路，充分發揮市場力量，把投資放大並聚焦到指定的策略性產業。

創新科技署署長李國彬及工業專員葛明也有出席簡介會。局方表示正邀請市場就「創科產業引導基金」提交意向書。文件就引導基金列出初步框架，包括策略投資人須承諾出資的金額、基金經理的資格、以及子基金的主要條款，邀請市場提出意見。有興趣人士可於3月3日或之前將填妥的表格經電郵發送至itif-enquiry@itc.gov.hk。