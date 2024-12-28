孫東：創科是高質量發展重要體現　挑戰是團結社會尤其工商界參與

行政長官李家超本月中到北京向國家主席習近平述職後，提到港府要在多方面推動經濟發展和新增長點。創新科技及工業局局長孫東今日（28日）稱，這次述職，國家領導人對特首談了很多，其中引起大家注意就是，如何堅持高質量發展。他想所謂新動能、新優勢，毫無疑問創科一定是其中一個重要體現，而政府未來的重要挑戰是團結本港社會，特別是本港工商界參與發展，一起在未來五至十年，把香港的創科產業搞上去。



李家超（右）向習近平（左）述職（李家超Fb）

孫東今日在一個電台節目中指，這次行政長官李家超述職，國家領導人對特首談了很多。其中引起大家注意就是，如何堅持高質量發展。他想所謂新動能、新優勢，毫無疑問創科一定是其中一個重要體現。發展創科產業發展，政府毫無疑問會起重要引領作用。但光靠政府不夠，一定是全社會的參與，特別是香港工商業的參與。所以下一步對於特區政府一個重要挑戰，就是要怎樣團結香港全社會，特別是香港工商界，一起在未來五至十年，把香港的創科產業搞上去。

創科及工業局局長孫東指未來是挑戰是團結本港工商界參與創科發展

本地三大創科園區有清晰定位

他又指，土地和資金是發展創科的痛點，未來會推出先行先試項目，希望吸引科研公司來港設生產線，為本地帶來實際經濟價值。

政府公布的《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，目標將園區打造成世界級產學研平台。孫東指，園區會聚焦發展生命健康科技和人工智能等領域，無論龍頭企業或初創公司都會歡迎。他強調，本港三大創科園區有清晰定位，其中數碼港聚焦人工智能和數字化轉型，科學園是綜合創科園區，河套區則是本港和大灣區融合平台，其中河套區明年陸續落成，正與租戶洽談細節。

河套深港科技創新合作區概念圖。（政府新聞處提供）

孫東：本屆政府一定要為河套區發展「開好個頭」

河套深港科技創新合作區香港園區的第一期首批三座大樓陸續完工，計劃明年中啟用，租務方面仍在洽談。香港園區第二期發展正在規劃中，園區第二期的規劃涉及2030至2035年的發展重點，孫東指主要參考第一期用地的發展，包括地積比率及香港創科發展的優勢，再參照海內外園區的發展模式等，基本上已有定案。但由於第一期發展已經有100萬平方米的樓面面積，第二期亦計劃有100萬平方米的規模，合共超過原先整個園區120萬平方米樓面面積的預算規模，因此要重新規劃，及必要的環評工作等。孫東形容今屆政府肯定要「開好個頭」，下屆政府要接棒，將工作開展下去。

北環線東延線全長約9.5公里，從古洞站向東延伸至坪輋，途經新界北新市鎮的各個發展節點；新界東北線全長約8.5公里，由香園圍途經坪輋及皇后山等地區連接東鐵線粉嶺站；北都公路（新界北新市鎮段）將向東延伸至坪輋，接駁至香園圍公路及沙頭角公路。（運輸及物流局《香港主要運輸基建發展藍圖》）

一直有研究河套區交通配套

被問到有議員擔心北環線要到2034年才建成，河套區在鐵路規劃方面能否應付未來人才往來需求，孫東回應說高度關注相關問題，局方過去一段時間一直跟相關政府部門磋商，在河套園新的規劃中，人流可能會達到10萬人，對周邊基礎設施要求會提升，部份交通規劃正在進行，例如今年10月，園區連接粉嶺和新田公路的西面通道已經開通，本地人員可以使用港鐵上水站或者元朗站，經陸路到達園區，到2027年港鐵古洞站預計竣工，相信到時可以為前往園區的人士，提供更多選擇。