孫東：創科是高質量發展重要體現 挑戰是團結社會尤其工商界參與
行政長官李家超本月中到北京向國家主席習近平述職後，提到港府要在多方面推動經濟發展和新增長點。創新科技及工業局局長孫東今日（28日）稱，這次述職，國家領導人對特首談了很多，其中引起大家注意就是，如何堅持高質量發展。他想所謂新動能、新優勢，毫無疑問創科一定是其中一個重要體現，而政府未來的重要挑戰是團結本港社會，特別是本港工商界參與發展，一起在未來五至十年，把香港的創科產業搞上去。
孫東今日在一個電台節目中指，這次行政長官李家超述職，國家領導人對特首談了很多。其中引起大家注意就是，如何堅持高質量發展。他想所謂新動能、新優勢，毫無疑問創科一定是其中一個重要體現。發展創科產業發展，政府毫無疑問會起重要引領作用。但光靠政府不夠，一定是全社會的參與，特別是香港工商業的參與。所以下一步對於特區政府一個重要挑戰，就是要怎樣團結香港全社會，特別是香港工商界，一起在未來五至十年，把香港的創科產業搞上去。
本地三大創科園區有清晰定位
他又指，土地和資金是發展創科的痛點，未來會推出先行先試項目，希望吸引科研公司來港設生產線，為本地帶來實際經濟價值。
政府公布的《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，目標將園區打造成世界級產學研平台。孫東指，園區會聚焦發展生命健康科技和人工智能等領域，無論龍頭企業或初創公司都會歡迎。他強調，本港三大創科園區有清晰定位，其中數碼港聚焦人工智能和數字化轉型，科學園是綜合創科園區，河套區則是本港和大灣區融合平台，其中河套區明年陸續落成，正與租戶洽談細節。
孫東：本屆政府一定要為河套區發展「開好個頭」
河套深港科技創新合作區香港園區的第一期首批三座大樓陸續完工，計劃明年中啟用，租務方面仍在洽談。香港園區第二期發展正在規劃中，園區第二期的規劃涉及2030至2035年的發展重點，孫東指主要參考第一期用地的發展，包括地積比率及香港創科發展的優勢，再參照海內外園區的發展模式等，基本上已有定案。但由於第一期發展已經有100萬平方米的樓面面積，第二期亦計劃有100萬平方米的規模，合共超過原先整個園區120萬平方米樓面面積的預算規模，因此要重新規劃，及必要的環評工作等。孫東形容今屆政府肯定要「開好個頭」，下屆政府要接棒，將工作開展下去。
一直有研究河套區交通配套
被問到有議員擔心北環線要到2034年才建成，河套區在鐵路規劃方面能否應付未來人才往來需求，孫東回應說高度關注相關問題，局方過去一段時間一直跟相關政府部門磋商，在河套園新的規劃中，人流可能會達到10萬人，對周邊基礎設施要求會提升，部份交通規劃正在進行，例如今年10月，園區連接粉嶺和新田公路的西面通道已經開通，本地人員可以使用港鐵上水站或者元朗站，經陸路到達園區，到2027年港鐵古洞站預計竣工，相信到時可以為前往園區的人士，提供更多選擇。