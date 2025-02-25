迪士尼迎20周年　辦開幕以來最大巡遊　擴建Marvel及Pixar主題區

香港迪士尼樂園今年迎來20周年，園方今日（25日)宣布，將舉辦一系列慶祝活動，包括開幕以來最大巡遊及全新周年限定城堡演出等；亦宣布會擴建Marvel及Pixar主題區。



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「Friendtastic!」巡遊表演將是香港迪士尼開幕以來最大型的巡遊表演，將有11架派對巡遊花車，以及11組迪士尼角色。包括米奇老鼠和米妮老鼠在內的角色將換上色彩鮮艷的服飾，連同超過100位巡遊表演者參與演出。

作為慶祝活動的開場，米奇與好友、Duffy與好友及迪士尼公主將齊集於奇妙夢想城堡前，以全新的周年限定城堡演出歡迎賓客。香港迪士尼指，這場日間演出將集合強勁節拍及音樂、舞蹈以及舞台效果。

米奇與米妮穿上全新20周年限定服裝。（鄭子峰攝）

另外，園方亦會舉辦「迪士尼星夢光影之旅」20周年限定版。這場夜間城堡匯演新增更多迪士尼故事片段，首度將沉浸式投影延伸至整條美國小鎮大街，亦有全新的無人機表演等。

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米奇與好友將聯同Duffy與好友齊齊換上全新20周年限定服裝亮相，與入場人士拍照留念。整個樂園會換上主題裝飾，更設20周年限定主題食物和獨家商品。香港迪士尼指，更多關於20周年慶祝活動的細節將於4月公布。

園方亦宣布將擴建Marvel及Pixar主題區，後者更是園方自資。兩個主題區的擴建部分均位處現時的園區範圍，今年內將展開工程，惟尚未有開幕的具體時間表。