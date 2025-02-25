機管局指機場客運復蘇　署理CEO：冀歐洲盡快平靜促進航空業發展

機場管理局今（25日）舉辦「香港國際機場同業單車及跑步比賽」，共有24支來自機管局、政府部門、航空公司及其他航空業機構的隊伍參與，總人數達約1,000人。



運輸及物流局局長陳美寶致辭時指，不少航空業工作者付出多年青春，加上各政府們通力合作，將香港機場打造成航空樞紐；機管局署理行政總裁張李佳蕙則指，香港機場客運量復蘇情況良好，期望今年再創新高。



陳美寶表示，今年是啟德機場100周年，她感謝多位航空業工作者付出多年青春，並指政府各部門通力合作，將香港機場打造成國際航空樞紐。

機管局署理行政總裁張李佳蕙則指，現時香港機場客運量復蘇情況良好，期望今年再創新高。她指機管局去年推出優惠計劃，鼓勵航空公司加開新航點，效果反應正面。她期望歐洲地區的戰爭能盡快平靜，以促進本港航空業發展。