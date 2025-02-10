永倫集團7.65億沽青衣酒店予機管局　每間客房作價不足100萬

機管局1月份公布「機場城市」發展藍圖，品牌命名為「SKYTOPIA」，耗資約1,000億元。機管局最新斥約7.65億元收購永倫集團家族旗下茂盛控股（0022）持有的青衣永倫800酒店，每個房間平均售價約95.625萬元。



茂盛控股公告指以7.65億元出售上述酒店，新買家為法定機構機管局旗下HKIA Accommodation Limited。該酒店截至2024年3月底年度平均入住率為98%，平均客房價格246元。上述HKIA Accommodation Limited為機管局旗下公司，其公司董事為機管局機場運行副總監方瑞文、機管局財務執行總監李沛鏗。

永倫800酒店2007年開業、設800間客房

永倫800酒店合共提供800間客房，以成交價約7.65億計，即平均每個房間售價約95.625萬；而該集團於2007年起開始上述營運。該酒店位於青衣路1號藍澄灣海濱南岸，鄰近亞洲國際博覽館及香港迪士尼樂園。

機管局在2025年1月份公布機場城市發展藍圖，並將新項目名為SKYTOPIA。（梁鵬威攝）

青衣三星「香港永倫800酒店」，五一黃金周房價只200元。（資料圖片／梁煥敏攝）

茂盛派特別股息每股0.06元

茂盛控股預計，出售事項實現收益約4億，經扣除所有相關交易開支，預期公司收取所得款項淨額約7.45億，將用於償還銀行貸款、分派股息，及作為一般營運資金等。公司計劃在股東大會批准及出售事項完成後，宣派每股0.06元的特別股息等。