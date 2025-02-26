財政預算案2025全文2.8萬字　扭出財赤872億　公務員凍薪不減薪

財政司司長陳茂波今日（26日）公布2025財政預算案，預計2024/25年度綜合赤字為872億元，財政儲備在2025年3月31日預計為6,473億元。以下爲預算案全文：



財政司司長陳茂波（左二）2月26日公布2025財政預算案。（廖雁雄攝)

主席、各位議員、各位市民：

我謹動議二讀《二零二五年撥款條例草案》。

2. 這是本屆政府任期中期的財政預算案。

3. 過去一年，我們迎來了不少正面的發展，本港經濟連續兩年增長，就業市場穩定、通脹溫和、搶人才和搶企業成果豐碩、大型國際盛事相繼在港舉行、訪港旅客人數亦顯著增加，股市近月氣氛亦持續向好，市面氣氛熱鬧。

4. 但香港亦經歷了不少的挑戰，國際地緣政局干擾了貿易、供應鏈、資金流和投資市場情緒；相對高息的環境持續令本地資產價格受到遏抑；旅客及市民消費模式的轉變繼續影響零售及餐飲等市道。

5. 這些挑戰既考驗我們經濟的韌性，亦正好反映在發展過程中需要變革、創新及不斷自我提升。過去幾年應對疫情的大規模逆周期措施，達到了「撐企業、保就業、穩經濟、紓民困」的目標，但亦導致我們出現數年的財政赤字。去年，受內外因素影響，與資產市場相關的收入遠遜預期，令政府今年度繼續錄得較大赤字。

6. 我在這份預算案提出「強化版」的財政整合計劃，包括至二零二七／二八年度累計削減政府經常開支百分之七。嚴控公共開支是必須做的工作，但我們也須小心平衡過程中的影響，穩慎推進，既盡最大努力減少對公共服務和社會民生的影響，也為未來發展提供可持續的財政基礎。這個「強化版」的計劃提供了清晰的目標，讓我們可以逐步在本屆政府任期內把經營帳目回復平衡。

7. 為了抓緊科技創新迅速發展帶來的機遇，我們需要加速「北部都會區」建設，投資未來。香港具備條件和能力，在保持公共財政穩健的前提下，適度增加發債規模，妥善靈活運用資金為未來作投資，為社會創造價值。

8. 在全球變局中，我們必須以科技創新為核心，全力加速發展經濟，尤其是強化經濟新動能、加快提升傳統產業的競爭力。科技變革與人工智能正重塑全球格局，催生更多新產業、新業態、新產品和新服務。我們必須抓緊機遇，把握好這個提速發展的關鍵窗口，先立後破，以改革創新引領未來，加速推動香港經濟高質量發展。我在以下章節會詳細說明。

▼2月26日 陳茂波公布財政預算案▼



二零二四年經濟回顧

9. 去年香港經濟在複雜多變的外圍環境中穩步發展。地緣政局不穩，貿易磨擦加劇，環球利率高企等，對本地經濟活動和信心都構成負面影響。不過，國家經濟穩中有進，挺港惠港政策接連推出，加上政府的提振經濟措施和美國在九月中開始減息，為香港不同經濟環節提供了支持。去年香港經濟錄得百分之二點五的溫和增長。

10. 國際貨幣基金組織（國基會）估算去年全球經濟錄得百分之三點二的增長。外部需求持續擴張，支持香港整體貨物出口回復百分之四點七的實質增長。

11. 受惠於國家的惠港措施，加上多項盛事活動舉行，以及航空運力進一步恢復，去年訪港旅客上升三成至約四千五百萬人次，帶動旅遊及運輸服務輸出顯著上升。其他跨境經濟活動亦持續改善。整體服務輸出全年增長百分之四點八。

12. 隨着整體經濟增長，以及政府大力推展基建工程，整體投資開支增加百分之二點四。然而，本地居民消費模式轉變，私人消費開支輕微下跌百分之零點六。

13. 勞工市場維持偏緊。最新的失業率處於百分之三點一的低水平。去年第四季全職僱員每月就業收入中位數按年穩健增長百分之四點八。

14. 通脹整體輕微。撇除政府一次性措施的影響，去年基本消費物價通脹率為百分之一點一。

15. 年內資產市場氣氛好轉，主要受惠於中央政府推出一系列支持本港資本市場措施，以及美國啟動減息周期。股市價量齊升，恆生指數全年上升百分之十八，平均每日成交額增加百分之二十六。新股上市集資額增加至八百八十億元。

16. 住宅物業市場在去年首三季繼續調整，但在減息後回穩。全年交投量增加百分之二十三至約五萬三千宗，樓價則下跌百分之七。非住宅物業市場持續淡靜。

二零二五年經濟前瞻與中期展望

17. 香港經濟仍面對非常具挑戰性的外圍環境，同時亦有不少正面因素。

18. 保護主義影響環球貿易和資金流向，打擊投資和消費信心，拖慢環球經濟增長。令人鼓舞的是內地經濟繼續穩定增長，國家內外循環相互促進，進一步擴大高水平對外開放，內地企業在全球布局產業鏈和供應鏈等，將有利外貿活動穩步發展。另外，內地經濟韌性強、基本面堅實。中央政府實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，全方位擴大內需，亦會為經濟增長加添動力。

19. 主要央行逐步放寬貨幣政策，應能為其經濟增長帶來支持。不過，美國的經貿政策為今年的減息步伐帶來不確定性。歐洲央行亦表示在通脹大致趨向其目標水平的背景下，將會進一步減息。根據國基會的最新預測，全球經濟今年增長百分之三點三，略高於去年。

20. 在以上背景下，香港今年的出口料會有平穩表現。此外，承接上年的各項政策及良好勢頭，訪港旅客數目應會進一步增加，加上其他跨境經濟活動進一步恢復，應可推動服務輸出繼續增長。

21. 內部需求方面，今年投資者或因外圍不確定性而採取較審慎態度，但環球金融狀況料更為寬鬆，將有利固定資產投資。私人消費經歷去年的調整後，年底時已有回穩跡象。市民收入持續增加，資產市場穩定發展，都可進一步提振消費。

22. 考慮到上述各項因素，我們預測香港經濟在今年會繼續溫和增長，全年實質增長介乎百分之二至三。

23. 物價方面，預期本地成本壓力或會因經濟持續增長而有所上升，外圍價格壓力則應大致可控，雖然地緣政治局勢或會帶來風險。我們預測今年基本通脹率和整體通脹率將分別為百分之一點五和百分之一點八。

24. 中期而言，貨幣政策正常化將有助環球經濟維持穩健增長。「全球南方」特別是內地，將繼續是環球經濟增長的重要動力。

25. 地緣政治仍會為香港經濟帶來挑戰。不過，內地正以科技創新、全面深化改革及擴大高水平對外開放，推動高質量發展。香港亦正努力促進市場多元化和開拓新增長點，預期經濟將持續穩步發展。

26. 在「一國兩制」下，香港是全球唯一結合國際優勢與中國優勢的地方。本屆政府一直大力擴充經濟容量和加強競爭力，已取得一定成效。積極融入國家發展大局，主動對接國家發展戰略，我們定能繼續把握國家以至全球經濟發展帶來的新機遇，創造亮麗前景。

27. 我們預測香港經濟在二零二六至二零二九年間，平均每年實質增長百分之二點九。基本通脹率預計為平均每年百分之二點五。鞏固基礎 提速發展

28. 香港經濟連續兩年錄得溫和增長，政府大力推動創科發展，並通過多元化的招商活動，力求引入更多企業、資金和投資機構。近期多個經濟環節持續改善，政府拼經濟、搶企業、搶人才的努力已取得一定成果。

（一）股市暢旺：去年港股氣氛及交投好轉。今年以來，交投更為活躍，近日日均成交額超過二千億元，較去年全年上升超過百分之五十。整體市值達四十萬億元；

（二）新股蓬勃：企業對在香港籌融資的信心增強，去年本港新股總集資額達八百八十億元，按年上升接近九成，全球排第四位。香港交易所（港交所）正處理超過一百宗的上市申請；

（三）財富管理超卓：香港是亞洲最大的對沖基金中心和僅次於內地的私募基金管理中心。在港的開放式基金型公司，按年倍增至超過四百七十家，在港註冊成立的有限合夥基金更超過一千零五十個，按年升近四成。預計二零二八年香港將成為全球最大的跨境財富管理中心；以及

（四）全方位吸引企業、資金和人才

搶企業：引進重點企業辦公室（引進辦）自成立以來，已引進六十六家重點企業來港，其中八成已經或正籌劃建立全球或地區總部。這些企業不少是估值過百億元的創科企業。此外，投資推廣署去年成功吸引超過五百家內地和海外企業在港開設或擴展業務，增長超過四成，預計可帶來超過六百七十七億元的直接投資。

吸資金：去年底本港的存款總額超過十七萬億元，按年上升百分之七。在引入新興市場資金方面，去年兩隻追蹤港股的交易所買賣基金在沙特交易所上市，資產規模超過一百三十億元。

搶人才：截至去年底，各項人才入境計劃共收到超過四十三萬宗申請，批出超過二十七萬宗，共有約十八萬名人才到港。

29. 我們正全力推出更多措施，吸引更多企業或機構落戶香港，舉辦更多盛事，迎來更多旅客：

（一）引進辦下月將公布新一批重點企業的名單，涉及十多家企業。連同早前引進的重點企業，未來數年它們會在香港合共投資近五百億元，創造超過二萬個就業機會；

（二）我們致力吸引海內外的企業在香港設立總部或分部，並已向立法會提交條例草案，引入公司遷冊機制，便利在外地註冊的公司將註冊地遷至香港；

（三）國際調解院總部最快於年底開幕，是首個在香港設立總部的國際政府間組織，亦是世界上首個專門以調解方式處理國際爭端的組織，有助打造香港成為世界調解之都；

（四）啟德體育園將於三日後正式開幕，為不同盛事提供世界一流的場地，帶動香港文體旅產業發展。全國運動會部分賽事亦將在此舉行；以及

（五）「二零二五年世界旅遊城市聯合會香山旅遊峰會」將於四月首次在港舉行，預計吸引全球四十多個國家及地區的代表來港。

30. 今年還有一系列推動經濟加速發展和吸引更多旅客來港的盛事活動，涉及不同範疇。我會在相關部分說明。

▼2月26日 陳茂波公布財政預算案▼



+ 23

守正創新 培育新質生產力

31. 世界百年未有之變局加速演進，香港面對的國際環境相當複雜。保護主義和單邊主義令世界政經格局變得碎片化，未來將更趨向有共同利益經濟體之間的合作，形成不同的區域板塊。

32. 人工智能（AI）技術的迅速發展正在重塑全球經濟中長期格局，特別是其發展已不再局限於單一技術領域，而是以AI+的方式應用到各產業。全球價值鏈正在深刻重構，產品設計和製造均朝着更智能化和數字化的方向轉型。這場科技變革不僅顛覆傳統的生產方式、商業模式及消費模式，更在重新定義不同經濟體、產業或企業的核心競爭力。

33. 在全球格局變化和科技變革的背景下，香港正處於發展的關鍵節點。二十屆三中全會明確了科技創新的核心地位，強調要加快實現高水平科技自立自強，為香港發揮好國際平台優勢及加速推動人工智能產業發展點明方向。

34. 三中全會指出國家要進一步全面深化改革、推進高水平對外開放，加快構建新發展格局。我們也須因地制宜加速培育新質生產力，推動高質量發展。為實現這目標，我們必須勇於改革、敢於破局、不斷創新，以制度改革釋放創新和經濟潛能。通過科技創新，催生新模式、新動能，加速新產業培育和傳統產業轉型升級；同時，完善人才培育和引進，推進教育、科技、人才一體化發展，為改革和創新提供堅實支持。

35. 我們要發揮好「一國兩制」優勢，更好融入國家發展大局，積極參與粵港澳大灣區（大灣區）建設，善用內聯外通的特點，加強與海外特別是「全球南方」的新興市場聯動，做好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。

創新科技

人工智能

36. 人工智能是加速培育新質生產力的核心。我們會善用「一國兩制」的制度優勢及國際化的特點，讓香港成為人工智能產業國際交流協作的匯聚地，通過前沿研究和落地應用，全力發展人工智能為關鍵產業，並賦能傳統產業升級轉型。

人工智能作為關鍵產業

人工智能超算中心

37. 我們一直積極優化發展人工智能的策略和規劃。數碼港的人工智能超算中心首階段設施剛投入服務，運算速度會在今年內逐步提升至每秒浮點運算三千千萬億次，相當於一小時可完成近一百億張圖像處理。

香港微電子研發院

38. 香港微電子研發院於去年九月成立，引領大學、研發中心和業界合作研發第三代半導體核心技術，善用大灣區完備的製造業產業鏈和龐大市場，促進「從一到N」的科研成果轉化和產業發展。兩條中試線年內會在元朗微電子中心組裝，明年投入運作。

香港人工智能研發院

39. 為引導及助力香港的人工智能創新研發和產業應用，我已預留十億元，成立香港人工智能研發院。數字政策辦公室（數字辦）會制訂研發院的成立安排和具體目標，重點在促進人工智能上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景。

「人工智能資助計劃」

40. 「人工智能資助計劃」自去年十月推出以來，已批准五個由本地大學、科研機構等牽頭的項目，加速推動本地與大語言模型、新材料、合成生物學大模型等相關的研發工作。

推動國際交流及協作

41. 為匯聚行業頂尖人才，探討人工智能的發展及應用，香港投資管理有限公司（港投公司）將籌辦首屆「國際人工智能青年科學家論壇」，促進人工智能技術的研究和產業化發展，包括開源（Open Source）技術，尤其是RISC-V開源芯片的設計和應用。

金融及稅務支持

42. 為進一步協助特專科技和生物科企籌融資發展業務，特別是已在內地上市的公司，港交所正積極籌備開通「科企專線」，便利有關企業的上市申請準備工作。證券及期貨事務監察委員會（證監會）亦會配合，令申請過程更暢順。

43. 知識產權是新興產業發展的重要基礎，企業除了在本地進行研發而取得知識產權，亦會購入相關使用權。就此，我們將檢討這方面的稅務扣除安排，包括就購入使用權所支付的整筆特許費用，和向相聯者購入知識產權或其使用權的相關開支，以加速推動知識產權密集型產業的發展，並促進香港知識產權貿易的發展。

人工智能應用

「國際機器人大會」

44. 港投公司將會舉辦首屆「國際機器人大會」，匯聚頂尖科企、學術機構和投資者，展示最新科研成果和應用場景，進一步提升香港在科技領域的國際影響力。

▼2月26日 財政預算案重點▼



+ 32

智能製造

45. 我們去年優化了「新型工業化資助計劃」，加大力度支持本地生產商轉向智能製造。資助計劃支持在港建立的新智能生產線數目已突破一百條，涵蓋不同行業，包括生物科技、納米纖維材料、新能源等，總投資金額約十三億元，當中九億三千萬元為私人投資。

46. 我們亦於去年九月推出「新型工業加速計劃」，為企業提供配對資助，在港建設智能生產設施。計劃已批出首宗申請，總投資金額約六億元，當中政府資助金額約兩億元。該項目將建設生命健康科技領域的智能生產設施。

47. 我們今年內會推出「製造及生產線『升』級支援先導計劃」，為期兩年。政府會按一比二的配對比例，向每家在港營運生產線的企業提供最高二十五萬元的資助，協助它們訂立智能生產策略，以及為現有生產線引進先進技術。我已為計劃預留一億元，可惠及約四百家企業。

低軌衞星發牌制度

48. 低軌衞星是全球衞星發展的新趨勢，相關技術能廣泛應用於交通物流、智慧城市等領域。商務及經濟發展局（商經局）及通訊事務管理局辦公室正研究簡化審批營辦低軌衞星牌照的流程。我們會在本年內完成相關工作。

生成式人工智能沙盒

49. 金融管理局（金管局）與數碼港去年合作推出新的生成式人工智能沙盒，促進銀行業的創新及發揮人工智能的潛力。金管局將參考全球發展趨勢及沙盒經驗，發布實務指引。

產業導向應用

50. 政府將制訂香港新型工業的中長期發展方案，並通過一百億元「創科產業引導基金」，加強引導市場資金投資策略性新興和未來產業。政府正邀請相關機構提交意向書，並計劃於年中向立法會申請撥款。

51. 我們正籌備推出一億八千萬元的「創科加速器先導計劃」。政府會按一比二的配對比例，向每家專業初創企業服務機構提供最高三千萬元資助，通過其商業網絡及經驗，豐富本港的初創生態圈。

52. 政府已在「InnoHK創新香港研發平台」（InnoHK）下成立香港太空機械人與能源中心，目標是研發一款多功能月面作業機械人，為嫦娥八號任務作出貢獻。此外，政府已開展籌建第三個InnoHK研發平台，聚焦先進製造、材料、能源及可持續發展，並即將邀請院校提交建議書。

科技賦能產業發展

53. 大灣區在國家科技創新體系中具有重要戰略地位。在世界知識產權組織（WIPO）《二零二四年全球創新指數》百強科技集群中，「深圳—香港—廣州」集群已連續五年蟬聯全球第二位。在國家的大力支持下，WIPO《二零二五年全球創新指數》百強科技集群發布活動今年稍後將在香港舉行，充分肯定香港作為大灣區中心城市在全球創科領域的重要地位。

生命健康科技

54. 政府會通過「設立生命健康研發院資助計劃」，支持本地大學設立生命健康研發院，促進跨院校、跨機構和跨學科的合作。創新科技署正邀請院校提交建議書。

55. 香港科技園公司（科技園公司）正與生命健康科技界探討市場對「生產質量管理規範」製造設施的需求，以及可行的發展和營運模式，協助業界在港進行新藥或創新醫療科技的臨牀試驗。

低空經濟

56. 去年底成立的「發展低空經濟工作組」正審議首批監管沙盒試點項目的申請，並即將宣布結果。我們期望通過試點項目，逐步擴大和豐富低空飛行的應用範圍，為香港經濟開拓新的增長點。

57. 政府正檢討民航法例，以完善配合低空經濟長遠發展的規管制度，在今年第二季向立法會提交修訂《小型無人機令》的建議。我們亦會研究為各類「先進空中運輸系統」訂立新的專用法例，並積極與內地當局就低空經濟相關議題加強對接。

科技產品展示

58. 我們會為本港科企提供更多產品的實體展示和銷售場景。貿易發展局（貿發局）在重點展覽會期間，將在旗艦零售平台「香港‧設計廊」和展覽會場增設「專題快閃展示區」，藉此向海內外買家或消費者，展示本港科企的優質創科產品。

▼2月26日 基層市民看財政預算案直播▼



+ 11

耐心資本

港投公司

59. 港投公司作為耐心資本，在爭取中長期投資回報的同時，牽引更多前沿科企及耐心資本匯聚本港，加速構建香港創新科技生態圈和產業鏈的上、中、下游發展。

60. 港投公司至今已投資超過九十家科企，主要包括硬科技、生命科技、新能源及綠色科技等。在已投資項目中，港投公司每一元的投資，拉動了四元的長期資金跟投。港投公司會加強推動這些科企及投資夥伴，以香港為平台擴展業務，並鼓勵它們在港設立企業創投部門，以吸引更多的初創投資及促進相關併購。

北部都會區

產業及空間布局

61. 北部都會區對香港社會和經濟發展至為關鍵，能加速創科產業發展，讓我們更深度參與大灣區建設，同時為市民創造優質的事業發展機會和生活環境。政府將會繼續優先為這項目投入資源。重點產業包括︰

（一）創科︰河套深港科技創新合作區（河套合作區）香港園區連同新田科技城會提供大量創科用地，它們與河套合作區深圳園區優勢互補。我們亦會推出新政策，促進創新要素跨境便捷流動；

（二）高端專業服務和現代物流︰洪水橋／厦村新發展區藉着深圳灣公路大橋及規劃中的港深西部鐵路連接深圳前海，會成為服務海內外企業的高端專業服務樞紐。在港深「東進東出，西進西出」的跨境貨運布局下，我們也在口岸周邊策略性布置物流用地；

（三）專上教育︰為配合創科產業發展及推動香港成為國際專上教育樞紐，我們在北部都會區預留約九十公頃土地，發展「北都大學教育城」，包括第三所醫學院；以及

（四）文化體育及旅遊︰北部都會區既預留用地建設文化及體育設施，亦保存傳統鄉鎮及歷史人文資源。我們會因應區內獨有的特色，發展文體旅產業，包括推動生態旅遊。

創新多元土地發展模式

62. 為全速推動北部都會區建設和產業引進，早日惠及經濟民生，政府會採用更多元的發展模式，包括以創新思維試行「片區開發」。我們正就三個「片區開發」試點邀請市場提交意向書，目標是由今年下半年起陸續為試點招標。我們亦會繼續物色合適地點，讓私人土地業權人可申請原址換地進行房屋和產業發展。

創科用地

河套合作區

63. 河套合作區是大灣區建設的重要合作平台，在政策創新、要素流動、科研項目落地等方面具備獨特優勢。我們高度重視河套合作區的發展。

64. 香港園區今年將進入營運階段，第一期的首三座大樓正陸續落成，首批涵蓋生命健康科技、人工智能、數據科學等產業的租戶將會在年內進駐。

65. 我已預留三十七億元加快完成香港園區第一期的基建及公用設施。同時，我們將揀選合適地塊並會於今年徵求私人發展計劃，借助市場力量加快發展。預期香港園區全面發展完成後，對香港經濟的貢獻每年可達五百二十億元，並創造約五萬二千個職位。

新田科技城

66. 新田科技城是推動創科的重要項目，當中二十公頃用地將於二零二六／二七年起陸續交由科技園公司發展和營運。科技園公司正進行總體規劃研究，預計在本年第三季完成。

▼財政預算案．鼓勵生育成率不明顯▼



+ 9

沙嶺數據園區

67. 我們去年已啟動程序，把北區沙嶺十公頃土地改劃用途，發展沙嶺數據園區。改劃程序預計可在年中完成，我們正積極籌備把土地推出市場。

全力推進土地發展

68. 繼去年開展洪水橋／厦村新發展區第二期、古洞北／粉嶺北新發展區餘下階段，以及新田科技城首批土地平整及基礎設施工程三個大型項目後，我們今年將啟動元朗南新發展區第二期的工程，完成沙嶺數據園區用地的改劃程序，並會敲定牛潭尾以至新界北新市鎮和馬草壟的土地用途建議，其後展開環境影響評估和其他法定程序。北部都會區在未來數年的房屋單位和產業用地將有可觀產出。

69. 為配合北部都會區的商業及創科發展，我們亦會在區內物色合適地方，供興建設施以切合不同類型的會議和展覽需求。

鐵路發展

70. 北環線第一期的古洞站項目經已動工，目標在二零二七年竣工。第二期的前期工程亦已展開，配合於二零三四年完成北環線主線的目標。

71. 另外，我們與深圳當局正攜手推展兩個跨境鐵路項目，預計於年內展開港深西部鐵路（洪水橋至前海）項目的勘查及設計研究，以及北環線支線的詳細規劃及設計。鞏固及提升優勢產業

72. 香港要把握好「三中心、一高地」的戰略定位，用好「一國兩制」的優勢，在國家的堅實支持下，鞏固提升優勢產業，同時積極培育和發展新產業，為香港經濟注入更大動能，讓香港在貢獻中國式現代化的過程中，實現更快更好的發展。

國際金融中心

73. 香港去年位居國際三大金融中心之列、全球四大新股市場之一。港股今年來氣氛暢旺。資產管理額超過三十一萬億港元，超過一半源自外資。離岸人民幣資金池擴大至約一萬一千億元人民幣。

74. 香港國際金融中心優勢的鞏固與提升，關鍵在於制度創新、產品創新、企業匯聚、資金融通。過去數年資本市場的制度改革，包括設立「同股不同權」新經濟企業和科技公司上市渠道、利便海外發行人來港融資等，結合政府積極在海外吸引新資金、開拓新市場，為本港市場注入活力，提升流動性。我們正全速推動香港國際金融市場的高質量發展，創造更多新增長點。

▼財政預算案．穩固金融中心▼



+ 6

證券和衍生產品市場

便利海外企業和特定產品融資

75. 東盟是持續增長的重要經濟區域。多家來自東盟的企業正申請在港上市，涵蓋生物技術、綜合物流、金屬礦業等業務。

76. 港交所會進一步加強在東盟和中東的推廣工作，並積極與區內國家探索包括交易所買賣基金上市方面的合作空間，豐富雙方市場的投資產品選擇，促進資金雙向流動。港交所亦會致力增加海外認可交易所，便利更多海外企業在港第二上市。

77. 為促進更多私募基金在港上市，證監會已釐清相關監管規定，鼓勵具規模、持續產生穩定收入的另類資產基金集資。此外，港交所將就結構性產品發行機制提出優化建議，為產品上市和交易提供更大彈性。

提升交易和風險管理效率

78. 我們會繼續改革交易機制。港交所會在年中起為其交易後系統逐步引入新功能，並進行系統升級，以確保於年底前在技術上兼容T+1結算周期，為縮短結算周期作好準備。

79. 在今年中實施下調最低上落價位的基礎上，港交所與證監會將在年內就改善交易單位制度（即俗稱「手數」制）提出建議，讓交易安排可更符合不同大小股份的流動性特質和投資需求，便利交易及提升效率。

80. 我們已向立法會提交落實無紙證券市場制度的附屬法例。證監會和港交所正與業界密切協作，進行系統升級和技術準備，期望在明年初實施。

81. 為滿足投資者風險管理的需要，證監會將就增加主要指數衍生工具持倉限額的建議諮詢市場，在維護金融安全的前提下增加投資者使用工具的彈性。

推進上市制度改革

82. 為配合最新經濟趨勢和企業需求，我們會審視上市要求和上市後的持續責任；檢視上市規例和安排，改善審批流程；優化雙重主要上市及第二上市門檻，以及檢討市場結構，包括研究設立退市後場外交易機制。

固定收益及貨幣市場

83. 證監會和金管局已成立專組制訂路線圖，涵蓋發展一級及二級債券和貨幣市場，以及提升基礎設施。我們也將於下半年舉辦旗艦論壇，向全球推廣香港這方面的優勢。

84. 政府將研究數碼債券發行及交易的法律和監管體系，探討優化措施，推動香港債券市場採用代幣化技術。

85. 政府會將代幣化債券發行恆常化。金管局正準備發行第三批代幣化債券，並繼續通過「數碼債券資助計劃」鼓勵發行數碼證券，同時積極探討將已發行的傳統債券代幣化。

▼財政預算案．輸入專才▼



+ 2

資產及財富管理中心

86. 我們一直大力推動資產及財富管理業的發展，已落實措施包括優化大灣區跨境理財通、交易所買賣基金互聯互通和內地與香港基金互認安排。

87. 我們會在今年內就有關基金、單一家族辦公室和附帶權益的稅務優惠制訂方案，包括拓寬免稅制度下「基金」的定義，增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類、優化私募基金分發附帶權益的稅務寬減安排等。

88. 我們會繼續吸引環球資金來港，豐富家族辦公室生態圈。投資推廣署已協助超過一百六十家家族辦公室在港設立或擴展業務。我們即將舉辦第三屆「裕澤香江」高峰論壇，以「香港—為全球，向世界」為主題，突顯香港作為環球家族辦公室樞紐的優勢。

離岸人民幣業務中心

89. 隨着人民幣國際化穩慎紮實推進，香港作為離岸人民幣業務樞紐，會繼續提升離岸人民幣流動性、完善相關基建，以及提供更多投資產品和風險管理工具。

90. 政府通過定期發行不同年期的人民幣債券，促進離岸人民幣收益率曲線的形成。香港人民幣清算行自去年提供二十四小時跨境清算服務，便利不同時區的銀行及客戶。

91. 金管局與中國人民銀行的常備貨幣互換協議規模現時達八千億元人民幣。金管局將推出人民幣貿易融資流動資金安排，總額度一千億元人民幣，為銀行提供穩定及成本較低的資金，滿足企業的人民幣貿易融資需求。

92. 為推動更多股票以人民幣交易，提升市場流動性，兩地正就落實人民幣交易櫃台納入港股通，全速進行技術準備。此外，港交所正推進單股多櫃台安排，包括雙櫃台股票使用同一國際證券識別碼，以提升交易結算效率。政府亦已就人民幣櫃台交易以人民幣繳交股票印花稅，進行準備工作，希望在明年提出立法建議。

互聯互通 聯動發展

93. 我們會優化與內地互聯互通機制，包括在香港推出離岸國債期貨，以及盡快落實引入股票大宗交易，並將房地產投資信託基金納入互聯互通標的。我們也會積極研究推出進一步擴容增量方案，擴展大灣區跨境理財通，提升市場流動性，豐富風險管理工具箱。

94. 財經事務及庫務局將聯同引進辦及貿發局於年內舉辦首屆「香港全球金融與產業合作峰會」，通過金融賦能，匯聚全球企業、資金和技術，提升國際產業合作水平，同時吸引更多先進產業龍頭、海內外企業及投資者落戶香港。

95. 為推進內地和香港在電子支付的聯通，中國人民銀行與金管局正積極落實兩地快速支付系統的互聯，為兩地居民提供全天候即時小額跨境匯款服務，預計最快在年中推出。

96. 根據《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》第二份修訂協議，香港銀行在內地分行從事銀行卡業務的限制將於下月取消，此舉有助它們拓展內地業務。

▼財政預算案．減少大學撥款▼



+ 4

金融科技與創新

虛擬資產

97. 我們近年積極發展香港的虛擬資產生態圈，以監管和市場發展並重的框架，走在世界的領先位置。

98. 最近業界的年度盛事Consensus在香港成功舉行，匯聚了數千名全球虛擬資產、區塊鏈、Web3和金融科技等業界精英和企業代表，印證全球對香港在這領域蓬勃發展的信心。證監會亦在期間發布了虛擬資產市場路線圖。

99. 我們即將發表第二份發展虛擬資產政策宣言，探討如何結合傳統金融服務優勢與虛擬資產領域的技術創新，並提高實體經濟活動的安全性和靈活性，亦會鼓勵本地和國際企業探索虛擬資產技術的創新及應用。政府會在年內就虛擬資產場外交易及託管服務的發牌制度進行諮詢。

100. 我們已就引入法幣穩定幣發行人的監管制度向立法會提交條例草案。待條例通過後，金管局會盡早審批牌照申請。

黃金及大宗商品

101. 「推動黃金市場發展工作小組」會在年內制訂方案，涵蓋提升倉儲設施、優化交易和監管機制、拓展交易所產品、市場推廣等，並逐步落實。

102. 港交所旗下的倫敦金屬交易所今年一月將香港納入其許可交付地點，已有本地倉庫營運商表示有意成為其認可倉庫，相關討論正積極進行中。

非傳統風險轉移

103. 作為國際風險管理中心，香港一直提供多元的風險管理工具。通過設立專屬規管制度和資助先導計劃，我們積極推動保險相連證券發展，至今促成六宗巨災債券在港發行，發行額逾五十八億元。業界對先導計劃的反應非常理想，我們會延長計劃三年。

強積金「全自由行」

104. 強制性公積金計劃管理局年內會就強積金「全自由行」的具體方案諮詢公眾，隨後向政府提交建議，務求強積金「全自由行」可於積金易平台全面運作後盡快實行。國際貿易中心

105. 香港作為國際貿易中心，發揮着內聯外通的獨特優勢，是連接內地及全球市場的橋樑，為國際貿易提供高水平的專業服務，助力國家推進雙循環新發展格局。

跨國供應鏈管理中心

106. 貿發局與投資推廣署聯手鼓勵內地企業落戶香港，建立管理離岸貿易和供應鏈的國際或區域總部，助力這些企業「走出去」，布局供應鏈和產業鏈。貿發局會提供一站式專業諮詢服務，協助它們建立市場聯繫、了解海外市場法規。

107. 香港作為區內主要的貿易融資中心，通過銀行提供的貿易融資餘額達三千八百億元，當中約四成是為境外的商品貿易提供融資。金管局與中國人民銀行最近達成的貿易融資流動資金安排，亦為人民幣貿易融資提供更大靈活性。此外，香港出口信用保險局會為與跨國供應鏈相關的出口服務提供信用保險，為企業「走出去」提供更全面的支援。

108. 政府將參考聯合國國際貿易法委員會倡議的《電子可轉讓記錄示範法》，研究修訂法例，便利貿易文件電子化，並在明年將法例修訂建議提交立法會。

擴闊網絡

109. 為擴闊我們的貿易網絡，吸引更多「全球南方」的企業和投資，政府正與馬來西亞和沙特阿拉伯政府積極商討開設經濟貿易辦事處。此外，投資推廣署已在埃及開羅和土耳其伊茲密爾增設顧問辦事處，貿發局亦在柬埔寨增設顧問辦事處。

110. 我們正與沙特阿拉伯、孟加拉國、埃及和秘魯探討簽訂投資協定，並正與十七個國家磋商全面性避免雙重課稅協定。

增強與「一帶一路」沿線國家的合作

111. 香港會繼續發揮作為「一帶一路」功能平台的角色。我們會聯同工商及專業服務界深耕東盟、中東市場，並探索中亞、南亞及北非的市場潛力。貿發局亦會加強「一帶一路」項目對接，尤其聚焦綠色發展及創新科技。

112. 「一帶一路高峰論壇」是香港參與和助力共建「一帶一路」的旗艦平台。第十屆論壇將於九月舉辦，我們會鼓勵各界在論壇前後舉辦活動以加強協同效應。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



+ 14

支持本地企業

113. 為支持本地企業發展及「走出去」，我們會向「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」）及「市場推廣及工商機構支援基金」合共注資十五億元，並優化申請安排。商經局稍後會公布詳情。

114. 政府一直通過「中小企融資擔保計劃」為企業提供信貸擔保。截至去年年底，計劃已累計批出超過二千八百八十億元貸款，惠及近六萬五千家中小企。為切合中小企在轉型期間的資金需要，我們去年十一月重推「還息不還本」安排，為期一年，讓企業可以申請最多十二個月還息不還本。

115. 此外，多家銀行已加入由金管局和香港銀行公會成立的「中小企融資專責小組」，承諾盡量作出彈性安排，減輕中小企資金周轉壓力。參與銀行在其貸款組合額度中，為中小企預留的融資部分增加至超過三千九百億元。

116. 為加強協助本地中小企開拓內地市場及增加電商銷售，貿發局將推出「電子商務快車」，聯同大型電商平台，為港商提供一對一顧問諮詢服務及專題講座，亦會與工業貿易署優化營商導師計劃，讓港商更好利用內地電商及網購平台促銷。此外，貿發局今年亦會舉辦第二屆「香港好物節」。

國際航運中心

117. 香港是世界領先的國際航運中心。政府會以求新求變的精神，為業界注入更大的發展動能。

香港海運港口發展局

118. 政府會在今年成立香港海運港口發展局，加強相關研究、推廣及人力培訓，促進國際航運中心的可持續發展。

高增值海運服務

119. 過去數年，政府推出了一系列惠及航運業發展的稅務措施。因應國際稅務規則的改變，我們正優化這些措施，包括為營運租約下的船舶出租商，提供船舶購置開支的稅務扣除。為帶動海運服務業發展，我們亦建議為合資格大宗商品貿易商提供半稅優惠。明年上半年會向立法會提交條例草案。

現代物流發展

120. 政府一直致力物色及推出合適的物流用地，首幅在葵青貨櫃碼頭旁的物流用地剛以招標售出。同時，政府已展開在北部都會區物流用地的發展模式研究，建設現代物流圈，預計於今年公布研究結果。

智慧港口

121. 為發展智慧港口，政府已預留二億一千五百萬元，構建港口社區系統，加強航運、港口及物流業持份者信息互通。我們年內會向立法會申請撥款。

國際航空樞紐

122. 香港國際機場連接全球近二百個航點，單日客運量及航班升降量大致回復至疫情前水平。航空貨運量多年來排行全球第一。機場三跑道系統於去年年底啟用，客運設施亦會於年底分階段開始營運。

「機場城市」

123. 機管局剛公布擴大「機場城市」的發展大綱，計劃利用機場島及鄰近土地和海域，以航空產業為重心，發展集高端商業、藝術、旅遊及休閒活動於一身的新亮點。

助力C919進入國際航空市場

124. 今年一月，國家自主研發的C919飛機正式應用於香港與上海的定期航班，是內地以外地區的首次，標誌着國產飛機走向世界的一大突破。香港將助力C919打進國際市場。香港國際航空學院會把培訓課程擴展至涵蓋與C919飛機相關的範疇。

飛機部件處理及交易中心

125. 在投資推廣署的協調下，機管局已與一家海外領先的航空服務公司簽署合作備忘錄，探討在港提供飛機拆解、部件回收、人才培訓等專業服務，推動香港發展成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心。

▼財政預算案．減少大學撥款▼



+ 4

醫療產業

培訓及匯聚醫療專業人才

126. 政府近年多次增加醫學生培訓學額，相關學額於二零二五／二六學年將增至六百五十個。公營醫療系統會善用已修訂的法律框架，引入非本地培訓的醫護人員。

優化藥物及醫療器械規管

127. 政府會在上半年提出「香港藥物及醫療器械監督管理中心」成立時間表及邁向「第一層審批」的路線圖，並制訂支援藥械研發的策略和措施。

第三所醫學院

128. 「籌備新醫學院工作組」已邀請有意開設第三所醫學院的本地大學提交建議書，並會在年內完成評核及向政府提出建議。我們會預留資源以配對形式供大學籌建新醫學院。

文創產業

129. 政府致力推動文創產業化發展。「創意智優計劃」累計批核了超過七百八十個文創項目，當中不少具有產業化潛力，資助款額合共約三十四億元，惠及超過三萬家中小企。引進辦會策略性地引入更多結合創科的文創企業，加速本地創意產業鏈蓬勃發展。

大型藝術活動

130. 首屆「香港演藝博覽」於去年十月舉行，吸引超過一千六百位來自六十多個國家和地區的藝術領袖及從業員參與。我們會於明年舉辦第二屆博覽會，將活動打造成香港的文化藝術產業旗艦。

131. 政府會繼續善用「文化藝術盛事基金」，吸引和支持國際或大型文化藝術活動在香港舉行，促進香港發展成為中外文化藝術交流中心。我們已更新審批準則，加入活動須帶動旅遊及經濟的要求。

電影業發展

132. 政府一直大力支持電影業發展。「電影發展基金」累計批出超過十三億元，資助超過一百二十部電影，起用了超過一百一十位新進導演和監製，相關電影獲得超過一百八十個奬項。基金亦推出「開拓內地電影市場資助計劃」，鼓勵香港電影公司和內地文化企業投資和支持香港導演的製作。

文化知識產權

133. 政府將於未來五年，支持文化知識產權創造者和生產者推進超過三十個文化知識產權項目。我們正促進文創界內的跨範疇合作，增加文化知識產權產品的傳播力和商業價值。

▼財政預算案．來港旅客增加▼



+ 7

旅遊產業

134. 旅遊業帶動本港經濟發展及創造就業機會。為落實「無處不旅遊」的理念及《香港旅遊業發展藍圖2.0》，來年我會向香港旅遊發展局（旅發局）撥款十二億三千五百萬元。

135. 旅發局會與更多國際品牌合作舉辦活動，說好香港旅遊故事。例如旅發局與巴塞爾藝術展簽署為期三年的全球策略合作協議，在每年四場全球巴塞爾藝術展設立香港文化沉浸式體驗區，加強香港與全球藝術界的聯繫。

136. 我們會加強推廣一系列特色旅遊項目，例如生態旅遊、熊貓旅遊、賽馬旅遊等，豐富香港的旅遊體驗。

137. 旅發局會繼續支持更多會議、展覽及獎勵旅遊活動在港舉行，預計可吸引額外約十八萬三千旅客人次訪港，帶來約十四億元消費。

138. 我已預留資源加強對郵輪業的支援，鼓勵郵輪公司增加訪港航次、過夜停泊，以及利用香港作為母港。我們會向郵輪公司提供更多優惠，吸引郵輪在淡季停靠啟德郵輪碼頭。

盛事經濟

139. 我們會繼續在世界各地宣傳和推廣香港作為盛事之都，吸引更多旅客來港，並提升他們在港的旅遊體驗。

140. 啟德體育園是香港歷來最大型的體育基建，設有可容納五萬名觀眾的主場館。我們將在此舉辦大型體育及娛樂盛事，帶旺人流和消費。

141. 政府一直通過「M」品牌計劃，支持大型國際體育賽事在香港舉行。我們會更策略性地吸引為香港帶來顯著經濟效益的體育活動持續落戶香港，並正與已連續兩年在香港舉辦的LIV Golf探討長遠合作，會盡快公布結果。

抓緊恢復「一簽多行」的機遇

142. 特區政府非常感謝中央於去年底恢復深圳市戶籍居民赴香港「一簽多行」個人遊簽注，並把安排擴展至持深圳市居住證的非戶籍居民。新措施實施後，超過七十萬名旅客經此途徑訪港。

143. 受惠於新措施，加上海外旅客增加，本港整體市面人流暢旺。在剛過去的聖誕及新年期間，零售、餐飲等行業均反映生意額錄得增長。政府會用好各項惠港措施，積極推動香港旅遊業發展。

開拓中東和東盟旅客客源

144. 政府會聯同旅發局，加大力度開拓中東和東盟市場，吸引更多高端旅客訪港。政府正推動社會各界提升旅遊配套，例如在酒店內提供禮拜設施，並加強人員培訓，加深業界對不同文化背景旅客的認識。

智慧旅遊

145. 旅發局會優化Discover Hong Kong一站式旅遊資訊平台，提供「實時旅遊地圖」及「人工智能行程規劃」，讓旅客獲得更全面及個人化的行程建議、旅遊資訊和優惠。

善用海濱資源

146. 我們正全力優化維港兩岸海濱。剛開放的北角東岸板道西段，深受市民歡迎。板道東段、紅磡都市公園（第二期）及西營盤東邊街北休憩用地亦會在今年完成。我們今年會在中環、灣仔、北角及尖沙咀海濱，加設輕食飲品攤檔，為遊人帶來更好體驗。

147. 政府已邀請港鐵公司研究將紅磡站南面的臨海及前碼頭用地打造成海濱新地標，包括興建具特色的商業及住宅項目，提供零售、餐飲、娛樂等設施，並設立遊艇會以帶動遊艇旅遊。我們會在年中就土地用途提出建議。

教育產業

148. 香港專上教育高度國際化和多元化，擁有五所世界百強大學及優秀的科研人才。我們會推出新一輪十五億元的「研究配對補助金計劃」，以鼓勵更多機構資助院校研究。

149. 政府會舉辦國際教育會議及展覽，突顯香港作為國際專上教育樞紐的地位。我們會加強在全球推廣「留學香港」品牌，吸引更多優秀境外學生。「香港博士研究生獎學金計劃」名額將增至每年四百個。

150. 自資專上院校與政府資助院校相輔相成，為青年人提供多元的升學出路。政府已推出新一輪批地計劃及開辦課程貸款計劃，以象徵式地價批出土地及提供免息貸款，支持自資院校擴容提質。

▼財政預算案．鼓勵生育成率不明顯▼



+ 9

集聚人才高地

全力搶人才

吸引優才專才

151. 政府全力搶人才，短期內會在「優秀人才入境計劃」下，主動邀請頂尖及領軍人才來港發展。我們亦會優化「輸入內地人才計劃」和「一般就業政策」，容許具專業技術資格及經驗的年輕非學位專才來港，投身人力短缺的技術工種。

「香港．全球人才高峰會」

152. 香港人才服務辦公室（人才辦）為來港人才提供全方位一站式支援，並對外推廣香港優勢及招攬人才。人才辦計劃於明年初舉辦第二屆「香港．全球人才高峰會」，鞏固香港為國際高端人才集聚高地的地位。

「一帶一路獎學金」

153. 政府會繼續通過「一帶一路獎學金」等措施，吸引尤其東盟等「一帶一路」國家的學生來港升學。

「新資本投資者入境計劃」

154. 「新資本投資者入境計劃」累計接獲超過八百八十宗申請，預計帶來超過二百六十億元的投資。我們即將推出一系列優化措施，為計劃提供更大彈性。

全力培育人才

155. 為激發中小學生對創科的興趣，我已邀請港投公司、科技園公司及數碼港統籌旗下合共超過一百家科企，未來一年通過到校的產品展示或實地參觀等，與學生互動交流，分享科技的前沿探索和創業經驗。這些科企涵蓋人工智能、機器人、綠色科技等不同領域。

156. 我們亦正推動在港科企，為校園編程及人工智能學習等科技教育提供資源、技術指導及實踐場景，結合理論學習及實踐應用，進一步提升青少年對創科應用的興趣和能力。

加強與大灣區城市聯動

醫療合作

157. 港深共同建設的「大灣區臨牀試驗協作平台」是大灣區合作的標竿項目之一。我們爭取在年底前成立「真實世界研究及應用中心」，結合「港澳藥械通」數據，加快新藥在香港、內地和國外審批上市，促進在香港進行先進生物醫藥技術研發、臨牀試驗及應用。

158. 醫院管理局（醫管局）通過多項人才交流計劃，引入包括內地尤其大灣區的醫護人員與本地醫護作專業和臨牀工作交流，促進相互專業提升，長遠建立區域醫護人才庫。

數據互通

159. 《粵港澳大灣區（內地、香港）個人信息跨境流動標準合同》便利措施有助獲授權的個人信息安全合規跨境流動，自推出以來，電訊業界反應正面。措施已開放予其他業界參與。

金融合作

160. 金管局與中國人民銀行去年簽訂了《關於跨境徵信互通業務試點的諒解備忘錄》，在深圳與香港間先行先試，業界反應積極。我們會逐步增加試點，進一步便利企業跨境融資。

青年交流

161. 勞工處今年起將「大灣區青年就業計劃」的參加資格放寬至二十九歲或以下持副學位或以上學歷的青年，而向企業發放的津貼上限，將上調至每人每月一萬二千元，為期最長十八個月。

運輸物流合作

162. 機管局與珠海交通控股集團於去年底簽署入股珠海機場股權合作協議，為雙方的客貨運互聯互通提供更堅實的基礎。此外，香港與東莞合作的「海空聯運模式」已有二十一家航空公司和一百二十五家物流公司參與。位於東莞物流園第一期首階段的永久設施，預計年內完成，而第二期前期研究亦即將開始。

建造業合作

163. 去年成立的香港建築科技研究院正調適不同地域在測試及認證要求上的標準，以促進優質並具成本效益的建築物料在本地應用。此外，研究院將與廣東省相關機構於短期內開展灣區標準的策略性研究。

164. 我們正與廣東省合作，積極推動大灣區「組裝合成」建築的優勢互補和產業發展，聚焦「組裝合成」建築的研發、品質認證和國際市場推廣。

165. 我們與廣東省已成功建立香港首批工程專業人才的職稱評價機制，並會將其逐步擴展到其他具備條件的建造相關專業。我們亦會與廣東省及澳門特區合作，為建造業技術工人及技術人員擬定灣區技術標準，以及推展「一試多證」。我們即將公布首個試行工種的灣區標準。

法律合作

166. 律政司正全力推動建立大灣區律師特定平台組織，更好支持律師發展業務及建立品牌。律政司亦會積極推動設立大灣區法律資訊平台，加強法律信息的互通。

前海發展

167. 前海深港現代服務業合作區，是大灣區內重大合作平台之一。自《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》出台以來，港深合作在多個政策範疇都取得實際進展。例如，港交所控股的前海聯合交易中心，全年成交金額已超過一千億元人民幣，並營運國家唯一的大豆離岸現貨交易平台。

168. 在前海實踐「港資港法」成果的基礎上，律政司與內地相關部委合作，擴展「港資港法」和「港資港仲裁」至其他大灣區試點城市，為香港投資者營造更便利的營商環境。

169. 數碼港積極與前海管理局對接初創企業落戶兩地園區，至今十多家數碼港企業正探討落戶前海，而兩家從事人工智能及數碼娛樂的前海企業亦已落戶數碼港。

170. 香港會繼續支持前海先行先試，推動更多政策創新和突破，讓成功經驗輻射至整個大灣區以至全國。

加速綠色發展

綠色產業

171. 發展綠色產業是國際大趨勢，也是應對全球氣候變化的一大關鍵。綠色金融與綠色科技的結合，將加速構建豐富的產業集群，帶來龐大的商機和融資需要，為綠色轉型發展作出貢獻。

綠色金融

172. 我們去年公布「可持續金融行動計劃」，訂立銀行業邁向淨零排放的目標。此外，我們已推出《香港可持續披露路線圖》，就大型公眾責任實體不遲於二零二八年全面採用國際財務報告可持續披露準則（ISSB準則）提供清晰路徑，使香港成為首批將本地準則銜接ISSB準則的司法管轄區。

173. 為持續支持本地綠色金融人才的培訓，「綠色和可持續金融培訓先導計劃」會延長至二零二八年。該計劃已累計批出超過五千七百宗申請。

綠色科技

174. 科技園公司會把位於九龍塘的創新中心建設為領先的綠色科技樞紐─「GreenTech Hub」，匯聚超過二百間綠色科企。科技園公司將邀請金融及商業機構、大學、工商業支援機構等成為進駐企業的夥伴，提供人才培訓、測試及應用場景、商業配對等支援。

綠色航運

175. 政府將為用於加注的綠色甲醇提供稅務豁免，同時落實《綠色船用燃料加注行動綱領》，助力香港成為綠色船用燃料加注中心。

綠色航空

176. 為支持國際及本地航空界減碳，我們正推動在香港國際機場應用可持續航空燃料（SAF）。機管局去年已完成相關研究，我們今年內將宣布SAF的用量目標。

▼財政預算案．縮減醫院撥款▼



+ 12

綠色城市

減廢回收

177. 為加強源頭減廢，政府將增撥一億八千萬元，增加全港住宅的智能廚餘回收桶或廚餘收集設施，擴大回收網絡和提升回收量。

轉廢為能

178. 首座都市固體廢物轉廢為能設施「I·PARK1」預計年內投入運作。此外，我們已就第二座大型設施「I·PARK2」公開招標，預計每日可處理六千公噸都市固體廢物，是邁向「零廢堆填」的重要一步。

電動車充電網絡

179. 本港有超過十萬輛電動車，是五年前的八倍。政府會在年中推出三億元資助計劃，預計可推動業界在二零三零年累計裝置三千個遍布全港的高速充電樁，供額外十六萬輛電動車使用。

公共巴士和的士綠色轉型

180. 政府已公布《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》，並在新能源運輸基金預留四億七千萬元以資助專營巴士營辦商購買約六百輛電動巴士。另外亦預留一億三千五百萬元資助的士業界購買三千輛電動的士。此外，「氫燃料電池重型車輛資助試驗計劃」已接受申請。

智慧綠色集體運輸系統

181. 政府已於去年就啟德、東九龍，以及洪水橋／厦村及元朗南新發展區的智慧綠色集體運輸系統邀請意向書，並會繼續以創新思維推展相關系統，爭取分別於今年就啟德項目及明年就東九龍及洪水橋／厦村及元朗南新發展區項目招標。

漁農業可持續發展

182. 我們會繼續推展《漁農業可持續發展藍圖》，協助漁農業升級轉型。農業方面，政府已在上水預留土地供業界興建第一所多層式現代化環保禽畜養殖場。漁業方面，最早可於年中簽發第一批位於黃竹角海和大鵬灣的海魚養殖牌照。我們亦正積極推動休閒漁農業及本地漁農產品的品牌建立及認證制度。

土地及房屋供應

土地供應

183. 我們需要有充足的土地供應，才有空間支持發展新產業、為經濟注入新動能，以及為市民提供更好的生活和休憩環境。

184. 政府密切留意市場情況和發展，有節有序推出土地。汲取過去土地不足導致本港發展受到制約的經驗，我們的規劃和造地工作不能停下來。當然，推出土地的步伐可以因應實際情況作出調整。

185. 商業房地產在過去幾年面對不少挑戰。考慮到寫字樓空置率近年處於高水平及未來幾年的供應仍相對充足，政府在來年不會推售商業用地，讓市場有空間消化現有供應。我們亦會考慮將部分商業用地改劃作住宅用途，及提供更多用途上的彈性。為配合有關工作，我們亦會推遲洪水橋／厦村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限。

186. 來年賣地表包括八幅住宅用地，加上鐵路物業發展、市區重建局及私人發展和重建項目，預計全年的潛在土地供應可供興建約一萬三千七百個單位，與《長遠房屋策略》預計私人房屋的年度需求相若。用地的具體推售安排，會參考市場和其他情況按季公布。

187. 未來五年，我們會準備可供興建約八萬個私營房屋單位的土地。當中約六成半的土地來自北部都會區和東涌新市鎮擴展區。市區重建局及其他私人發展項目的供應尚未計算在內。

▼財政預算案．未來10年興建30.8萬個公營房屋單位▼



+ 5

房屋供應

188. 公營房屋供應方面，政府已覓得足夠土地於未來十年滿足三十萬八千個公營房屋單位的供應目標。連同「簡約公屋」，未來五年總體公營房屋供應量將達十九萬個，較本屆政府上任時的五年期增加約八成。

189. 私營房屋供應方面，私人住宅單位在未來五年的平均每年落成量估計超過一萬七千個，較過去五年的平均數減少約百分之八。至於一手私人住宅潛在供應量，在未來三至四年約為十萬零七千個。

基建發展

運輸基建

190. 政府會爭取於年內就南港島線（西段）項目開展詳細規劃及設計。六號幹線餘下的中九龍幹線和T2主幹路及茶果嶺隧道的建造工程已進入最後階段，其中中九龍幹線工程預計年底完成，而六號幹線將於明年全線通車。

建造業專業發展

191. 我已預留一千五百萬元在未來兩年支持「主要項目精英學院」的工作，以提升建造業的專業水平、創新能力及成本效益管理。學院將舉辦峰會及不同活動，促進跨地域和跨界別交流合作。

192. 為吸引更多青年加入建造業，我們將與建造業議會合共撥款約九千五百萬元，在未來兩學年繼續為就讀建造業相關兼讀制學位課程的學員提供在職培訓津貼，預計約一千名學員受惠。

193. 建造業議會將出資約一億五千萬元，資助建造業界為合共約二千五百名工程、建築、測量、規劃及園境的學位課程畢業生提供在職培訓，協助更多青年人獲取專業資格。

關愛共融

支援青年

194. 政府剛把「展翅青年就業計劃」參加者的年齡上限放寬至二十九歲，並增設大灣區工作實習機會，協助青年提升就業能力。計劃來年的預算開支約為一億元。

195. 來年我們計劃在政府部門和公營機構為大專學生提供約四千個短期實習名額，讓有志從事公共服務的學生擴闊視野，更好規劃職業發展。

196. 房委會推出的「共築．創業家」先導計劃，在旗下商場向青年免租金提供商鋪，讓他們試行創業。計劃深受各界支持。我們會擴展計劃，並鼓勵私人業主響應。

關顧長者

197. 政府將在下年度增加一千張長者院舍照顧服務券，令總數增至六千張。長者社區照顧服務券亦會增加一千張，令總數增至一萬二千張。全年總開支分別約為十七億一千萬元和九億元。

198. 「促進銀髮經濟工作組」會循五個範疇推出措施，包括促進「銀色消費」、發展「銀色產業」、推廣「銀色品質保證」和「銀色財務及保障安排」，以及釋放「銀色生產動力」。相關政策局正推展工作。

199. 金管局將與香港銀行公會合作，在今年制訂業界指引，鼓勵銀行提供長者友善的電子銀行服務。

▼財政預算案．學生津貼取消▼



+ 13

支援在職家庭

200. 截至去年底，約有五萬個住戶申領「在職家庭津貼」，涉及約十七萬人，包括約七萬名兒童。二零二五／二六年度相關津貼計劃的預算開支約為二十一億元。自去年四月起，政府劃一增加計劃下住戶及兒童津貼金額百分之十五。

保護兒童

201. 《強制舉報虐待兒童條例》明年一月生效，為兒童築起更全面的保護網。政府會每年額外撥款一億八千六百萬元，增加兒童緊急留宿的宿位及加強對受虐兒童和其家庭的專業支援。

支援殘疾人士

202. 政府將分階段在全港設立十四間「綜合社區康復中心」，以個案管理模式為有中度至高度照顧需要的殘疾人士，提供靈活的綜合社區支援服務。我們會增加殘疾人士日間社區康復及家居照顧服務名額一千二百八十個，涉及額外開支每年約一億六千萬元。

203. 政府會由今年第三季起將「優化職業康復服務試驗計劃」恆常化，按殘疾人士的個人興趣及能力提供培訓，提高他們的就業機會。涉及的開支每年約一億元，預計約一萬人受惠。

婦女發展

204. 政府重視婦女發展，於二零二三年六月成立「婦女自強基金」，每年撥款二千萬元，至今已資助婦女團體及非政府機構推行超過二百四十項計劃，賦能婦女發揮所長。今年將推出試行兩年的友師計劃，為女大學生配對女性領袖友師，促進女性的職場發展。

地區服務及關愛隊伍

205. 行政長官去年宣布政府會恆常化地區服務及關愛隊伍（關愛隊）的設置，並在下一服務期增加對關愛隊的資助金額五成。關愛隊成立至今合共探訪約三十九萬個住戶，並提供約四萬三千次支援服務。政府會進一步優化及推展關愛服務。

優化公營醫療系統

206. 為發展基層醫療，政府今年內會將中西區、東區和油尖旺區地區康健站提升為地區康健中心，強化社區醫療健康系統。

207. 政府正陸續推展和完成「第一個醫院發展計劃」下的十六個工程項目，涉及約一千九百億元。我們會按最新本港人口結構、規劃及發展情況，檢視「第二個醫院發展計劃」下項目的分布、規模及優次等，並會適時公布。

208. 此外，政府及醫管局正檢討公營醫療資助架構及水平，以加強公共醫療服務的財政可持續性，並更好支援危重病人和有經濟困難的人士。檢討結果年內公布。

▼財政預算案．馬會爭取設立籃球博彩▼



+ 9

打擊非法賭博

209. 近年有不少社會人士關注香港的籃球非法賭博問題。根據香港賽馬會的最新評估，去年的非法籃球賭博投注額高達七百億至九百億元。為有效打擊非法賭博活動，政府將積極探討規範籃球博彩活動，並邀請香港賽馬會提交建議。公共財政

210. 政府一直恪守《基本法》第一百零七條量入為出的原則，力求在一段時間內恢復財政平衡，確保公共財政的韌性和可持續性。

211. 就政府現時面對的財政情況，讓我作一些說明。

212. 政府的收支大體分為兩大帳目，即經營帳目和非經營帳目。經營帳目的收入主要是各項稅收、投資收入、政府收費等，開支則主要是政府的日常支出。非經營帳目方面，收入主要與土地相關，支出則主要涉及基建工程項目及土地徵用。

213. 因應政府經營帳目與非經營帳目的組成和性質不同，我們要以不同的理財目標和方法去分別管理。經營帳目要量入為出，以達致盈餘為目標。

214. 非經營帳目方面，基本工程開支是對未來作出投資，例如北部都會區，落成後會帶來經濟和社會效益，須按社會和經濟發展的需要而推行。但由於收入會受經濟周期影響，所以收入與開支之間可能出現缺口。這個時候，我們可以運用經營帳目的盈餘或財政儲備支持，也可以靈活善用市場資源，包括不同形式的公私營合作、發行債券等去處理。

215. 我們預測政府經營帳目在二零二五／二六年度大致達致平衡，並從二零二六／二七年度恢復盈餘。至於非經營帳目，由於提速推展北部都會區及其他與經濟民生相關的工務工程，預計在中期預測期內均會出現赤字，但赤字水平由二零二六／二七年度開始逐年下降。

▼財政預算案．街上吉舖比比皆是▼



+ 6

二零二四／二五年度修訂預算

216. 二零二四／二五年度，政府的整體收入修訂預算約為五千五百九十六億元，較原來預算低百分之十一點六。

217. 其中，利得稅與薪俸稅收入依然保持平穩，分別為一千七百七十七億元和八百八十億元，與原來預算相若，反映香港經濟韌性強勁。

218. 然而資產市場受壓，政府從土地和印花稅的收入均有所減少。當中，地價收入為一百三十五億元，較原來預算大幅減少約一百九十五億元。印花稅收入為五百八十億元，較原來預算低一百三十億元。

219. 二零二四／二五年度政府開支與預算相若，整體開支的修訂預算為七千五百四十八億元，較原來預算低二百二十一億元。其中，經常開支為五千六百二十五億元，較原來預算低一百七十七億元。

220. 計及發行一千三百億元政府債券及償還二百二十一億元到期款項後，我們預計二零二四／二五年度綜合赤字為八百七十二億元。財政儲備在二零二五年三月三十一日預計為六千四百七十三億元。

二零二五／二六年度財政預算

221. 展望二零二五／二六年度，政府會持續投入資源，鞏固經濟增長勢頭，推動創科產業加速發展和提升公共服務，並增加基建工程開支以配合北部都會區和其他與經濟民生相關的工務工程，支持香港經濟持續發展。

222. 二零二四年《施政報告》中宣布的主要政策措施，共涉及約八十一億元經營開支及一百四十一億元非經營開支，相關措施的財務影響已在二零二五／二六年度財政預算反映。

223. 二零二五／二六年度政府整體開支將上升約百分之八點九至八千二百二十三億元，相當於名義本地生產總值的百分之二十四點四。

224. 二零二五／二六年度經常開支將增加百分之四點五至五千八百八十一億元。其中民生相關政策範疇包括醫療衞生、社會福利和教育的投放仍然龐大，合共達三千四百八十六億元，佔經常開支近百分之六十。非經常開支則減少百分之三點四至三百六十一億元。

225. 二零二五／二六年度的總收入預計為六千五百九十四億元。入息及利得稅預計為三千零一十二億元，較二零二四／二五年度修訂預算上升百分之八點四。以二零二五／二六年度的賣地計劃和土地供應目標為依據，地價收入預算為二百一十億元，較二零二四／二五年度修訂預算上升百分之五十五點三。考慮到近期股市的交投情況，印花稅收入預算約為六百七十六億元，較二零二四／二五年度修訂預算上升百分之十六點五。另外，我們會從六個在政府帳目外設立的種子基金回撥約六百二十億元。

226. 計及二零二五／二六年度政府債券發行額約一千五百億元及償還約五百四十一億元款項後，年度赤字預計為六百七十億元，財政儲備將下降至五千八百零三億元。

▼財政預算案．層市民生盼政府「派糖」▼



+ 10

支援措施

227. 考慮到部分行業和市民仍面對一定壓力，以及政府的財政狀況，我們會推出以下措施：

（一） 寬減二零二五／二六年度首季的住宅物業差餉，以每戶五百元為上限。涉及約三百一十二萬個住宅物業，政府收入將減少約十五億元；

（二） 寬減二零二五／二六年度首季的非住宅物業差餉，以每戶五百元為上限。涉及約四十三萬個非住宅物業。政府收入將減少約兩億元；

（三） 寬減二零二四／二五課稅年度百分之一百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為一千五百元，全港約二百一十四萬名納稅人受惠。有關扣減會在二零二四／二五課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約二十九億元；

（四） 寬減二零二四／二五課稅年度百分之一百的利得稅，上限為一千五百元，全港約十六萬五千四百家企業受惠。有關扣減會在二零二四／二五課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約兩億元；以及

（五） 向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助標準金額，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排，涉及額外開支合共約三十一億元。

228. 為減輕購買樓價較低的住宅及非住宅物業人士負擔，我宣布將徵收一百元印花稅的物業價值上限由三百萬元提高至四百萬元，即日生效，預計可惠及約百分之十五的物業成交個案，政府收入將每年減少約四億元。

▼財政預算案．基層期望政府「派糖」▼



+ 5

強化財政整合計劃

229. 秉持審慎理財的原則，我建議強化去年《財政預算案》提出的財政整合計劃，並以節流、善用政府財政資源，以及開源作為重點。我們的原則是：

（一） 以嚴格控制政府開支為主，開源為輔，不管是開源還是節流，都盡量減低對一般市民的影響。其中，政府會以身作則，顯示節流決心，但同時確保維持高水平的公共服務，並繼續提速推進北部都會區和與經濟民生相關的基建工程項目；

（二） 保持香港簡單低稅制的競爭優勢，盡量避免大幅調升稅率或引入新稅種；以及

（三） 在增加收入時盡量體現「用者自付」和「能者多付」的原則。

嚴控政府開支增長

經營開支

230. 我們會加大力度控制政府經營開支。我已指示所有政策局及部門進一步審視資源分配和工作優次，並通過整合內部資源、精簡程序及善用科技，以更具成本效益的方式為市民提供服務。

231. 在維持公共服務效率的前提下，我們將推行以下措施：

（一） 加大「資源效率優化計劃」的力度。在不影響綜援及公共福利金，以及法定開支前提下，二零二五／二六年度節省政府經常開支的幅度將由原來百分之一增加至百分之二，並延續兩年至二零二七／二八年度。連同二零二四／二五年度百分之一的減幅，累計的削減幅度為百分之七，以二零二三／二四年度經常開支為基礎，每年分別節省約三十九億元、一百一十七億元、一百九十五億元及二百七十三億元的政府經常開支；

（二） 因應削減開支及優化人力資源運用，公務員編制在二零二六／二七及二零二七／二八年度每年分別減百分之二。預計至二零二七年四月一日，在本屆政府任期內將削減約一萬個職位；以及

（三） 政府未來三年給予大學教育資助委員會資助大學的撥款達六百八十一億元。撥款已反映每年百分之二的節省目標，與政府削減經常開支的幅度一致。我必須強調，撥款仍較上個三年期的六百三十二億元為高。

232. 我在去年《財政預算案》要求相關政策局檢視兩項涉及開支較大及增長迅速的交通資助計劃，即「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」（簡稱「二元優惠計劃」）及「公共交通費用補貼計劃」。為了讓計劃以財政上可持續的模式繼續運作，經檢討後，我們提出以下調整方案：

（一） 「二元優惠計劃」：在受惠對象維持不變的前提下，改為推行「兩蚊兩折」優惠，即票價低於或等於十元，維持繳付兩元車費，至於票價高於十元則繳付全額車費的兩折。此外亦就可享優惠的程數設限，以每月二百四十程為上限。這微調方案保留了政策原意，並在提升計劃的可持續性和減低對受惠人士影響之間，盡量取得平衡；以及

（二） 「公共交通費用補貼計劃」：由二零二五年六月起，將計劃的補貼領取門檻，由每月公共交通實際開支水平四百元提高至五百元。政府就市民每月超出五百元的開支部分，維持提供三分之一的補貼，每月四百元的補貼上限亦會維持不變。

233. 相關政策局稍後會公布細節。在落實調整方案後，政府可在未來五年減省共約六十二億元的開支。

234. 為協助政策局和部門減少開支，確保公帑運用得宜，我已要求：

（一） 審計署為政府部門及公營機構的高層管理人員舉辦工作坊，通過其衡工量值審計的經驗及個案分享，強化政府部門及公營機構的管理層對審慎理財和善用公帑的觀念及實踐；

（二） 財經事務及庫務局檢討及優化政府採購制度，預計在年中推出新安排，務求讓部門在公平公開的框架下，採購具質量和價格合理的貨品和服務；以及

（三） 相關政策局檢視社會福利、醫療衞生和教育方面的開支。這三方面的經常開支在本財政年度均分別超過一千億元。我們需善用資源，因應香港人口結構的變化，檢視資源運用的可持續性。

235. 此外，政府提出在二零二五／二六年度，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪，包括行政長官及政治委任官員；行政會議非官守議員；全體公務員；立法會主席和所有議員，以及秘書處人員；終審法院首席法官、各級法院法官和司法機構人員；以及區議會議員。

基本工程開支

236. 近年，整體建造成本上漲，政府力求在推動基建項目時，做好成本效益管控。我已要求發展局轄下項目策略及管控處（管控處）全方位協助各部門管控工務工程項目。管控處由項目立項開始便參與工程預算審視工作，並以「目的為本，實而不華」的原則，優化項目設計，並聯同相關政策局和工務部門，制訂具成本效益的方案，以減低建造成本。管控處自成立以來，共檢視超過五百四十項工務工程項目，協助降低建造成本約百分之十五。

237. 同時，管控處正統籌減低建造成本的相關工作，包括制訂由政府有關工務部門直接及由單一部門中央採購建築物料和產品的政策，例如「組裝合成」構件和鋼筋等；亦會研究採用嶄新材料和創新建築技術，並借鑑內地和海外相關做法和經驗，務求協助部門減低項目成本，讓工務工程可更具成本效益及如期完成。

238. 此外，政府正檢視在洪水橋／厦村和新田科技城等新發展區提供區域供冷系統的規模和推進模式，務求更具成本效益地配合當區發展，初步估計可節省不少於四百億元的工程開支。環境及生態局計劃在今年第二季交代檢討結果。

整合並善用政府財政資源

239. 政策局及部門不時就其政策需要，在政府帳目外為特定目的設立基金，現時這類基金共有四十二個，總結餘近一千八百億元。部分基金只利用其投資收益應付開支（即種子基金）。這些種子基金有不同的監管架構和投資策略，鎖起了巨額公共財政資源。

240. 為使政府可更靈活及有效運用這些資源，我們已檢視這些種子基金的財務安排，並建議在二零二五／二六年度首先把當中六個規模較大的種子基金，在預留未來五年所需的開支以不影響這些基金持續運作的前提下，把未需動用的約六百二十億元回撥到政府帳目，更全面反映和善用政府的財政資源。我們亦會要求相關政策局檢視其他種子基金的財務安排。

241. 我們最近亦檢視防疫抗疫基金的使用情況，計及所需預留開支的款項，基金約有一百五十億元的餘額。政府將在下月回撥該筆餘額至政府帳目，並反映在二零二四／二五年度修訂預算中。

提升公共服務效率

242. 政府致力通過善用科技、精簡程序，以及推動公務數字轉型，為市民提供更有效率的公共服務。

243. 我們正全力推動政府服務「一網通辦」，讓市民可以一站式獲取資訊、辦理服務申請、繳付帳單。手機應用程式「智方便」推出以來，登記用戶已超過三百二十萬，聯通約五百項政府和公私營機構服務及提供近六百項政府電子表格。

244. 數字辦計劃在明年底前逐步推出「數碼企業身分」平台，讓香港企業在使用電子政府服務或進行商務網上交易時，可安全便捷地進行身分認證及數碼簽署。措施可促進企業數碼轉型，亦有助政府部門提升處理網上申請的效率。

245. 運輸署將在年中至明年初陸續推出多項電子牌證服務，包括電子駕駛執照。該署會繼續推出更多電子化許可證和綜合易用的網上服務，並計劃在上半年提交電子駕駛執照的條例草案，提供通過智能手機專設應用程式展示駕照的選擇。

246. 房屋局會以十個公共屋邨作為智慧屋邨管理的試點，應用更多科技於屋邨的日常管理，例如物聯網感測器、機械人等，並會於今年內推出中央物業管理平台，提升管理效率及服務質素。

247. 發展局正全力推動工務工程數碼化，應用人工智能進行大數據分析，以減低工程延誤及超支的風險。局方亦在工程項目中更廣泛應用具自動工序、遙距控制、人工智能等功能的高效建造機械人，在不同的工序範疇支援工程人員，提升工作效率、成本效益、工地安全及施工質量。

248. 公務員學院會在公務員領袖培訓中加強科技應用元素，裝備部門領導層優化其資訊科技系統，並更好利用大數據和人工智能，以及為員工安排適切的培訓。

▼財政預算案．調整2元乘車計劃▼



+ 2

增加收入

249. 過去一段時間，部分政府收費未有按機制調整，以致未能充分反映成本及體現「用者自付」原則。我將推行以下措施：

（一） 由二零二五／二六年度第三季起，將飛機乘客離境稅由現時每位乘客一百二十元增加至二百元，預計每年可增加約十六億元收入。估計對飛機乘客影響輕微；

（二） 由即日起，各項人才及資本投資者入境計劃將收取申請費六百元，並把簽證費按逗留期限長短上調至六百元或一千三百元。預計每年可增加約六億二千萬元收入；

（三） 政府三年前取消了一些主要隧道和幹道的收費，部分隧道的收費亦超過三十年未有調整。由於政府投入龐大資金興建這些基建，為體現「用者自付」的原則，運輸及物流局會檢視各政府隧道及主幹道的收費。局方亦會檢討電動私家車牌照費、停車收費錶的收費，和交通違例事項的定額罰款，以更好管理交通。初步估計相關調整可每年增加約二十億元收入；

（四） 研究向由陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費，旅遊巴士和貨車等不受影響。若以每部私家車收取二百元為例，每年可帶來約十億元的收入；以及

（五） 我們今年一月向立法會提交條例草案，以落實經濟合作與發展組織就應對侵蝕稅基及轉移利潤而推出的全球最低稅方案，向年度總收入七億五千萬歐元或以上的大型跨國企業集團，實施百分之十五的全球最低稅和徵收香港最低補足稅。條例草案獲通過後，由二零二七／二八年度起，可為政府每年帶來約一百五十億元的稅收。發行債券

250. 未來幾年，北部都會區相關工程將陸續展開，加上其他與經濟民生相關的基建工程，政府的基本工程開支將進入高峰期。中期財政預測的基本工程開支，由去年預計平均每年約九百億元，增加至未來平均每年約一千二百億元。

251. 為了確保這些策略性基建工程項目按時推展，早日惠及經濟民生，我們會更靈活善用市場資源，包括採用更多元的發展模式以推展相關項目，例如更多的公私營合作、原址換地、試行「片區開發」等。我們也會通過發行政府債券融資，確保這些對香港未來發展至關重要的項目進度，不會因公共財政狀況而受到制約。

252. 發行政府債券是公共財政管理工具之一。環顧全球，通過發債支持基建發展是國際普遍做法。只要發債額控制在公共財政穩健的水平，可讓資金靈活運用及對未來經濟作投資，為社會帶來更大的回報及效益。

253. 香港有條件、也有能力適度增加發債，靈活運用市場力量。隨着基建開支的增加，我會相應擴大發債規模，預計二零二五／二六至二零二九／三零年度的五年間，每年在「政府可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」下發行債券合共約一千五百億元至一千九百五十億元，其中約百分之五十六用於為到期的短期債務再融資。

254. 在中期財政預測期內，我們預計政府在上述兩個債券計劃的合共借款上限將由現時的五千億元上調至七千億元。政府債務與本地生產總值的比率將維持在百分之十二至十六點五的水平，屬於非常穩健和可控的水平，遠低於大部分先進經濟體的債務水平。

255. 我強調，政府發債所得資金是用在基建投資，不會用於支付政府經常開支，這是我們一直嚴守的財政紀律。政府發債除了善用市場資金支持基建項目，更有助推動債券市場發展。另一方面，基建投資所帶動的經濟活動和產業發展，將為香港帶來更多新的發展機遇和收入。而通過發行較長期的債券來支持較長期的工程項目，也能讓現金流年期與工程項目的資金需要相匹配。

中期財政預測

256. 中期財政預測主要從宏觀角度估算政府的收支和財政情況，並已全面反映強化後的財政整合計劃中的措施。二零二五／二六年度所採納的實質經濟增長率為百分之二至三，二零二六／二七至二零二九／三零年度則為約每年百分之二點九。

257. 在這期間，政府基本工程開支平均每年約一千二百億元，經常開支則平均每年增加百分之三點五，政府整體開支佔本地生產總值的比率將由二零二五／二六年度約百分之二十四點四逐漸下降至二零二九／三零年度約百分之二十點九。

258. 地價收入方面，二零二六／二七及之後年度主要以地價收入逐步增至本地生產總值百分之二計算，相比過去二十年平均比率百分之三點三低，地價收入預測屬保守水平。我亦假設利得稅和其他稅項收入的增長率，與未來幾年經濟增長率相若。總體而言，政府收入由二零二五／二六年度起保持在相當於本地生產總值約百分之二十的水平。

259. 此外，中期財政預測亦反映了每年發行合共約一千五百億元至一千九百五十億元的政府可持續債券及基礎建設債券。

260. 基於以上假設和安排，未來五年的經營帳目和非經營帳目的赤字均會按年收窄，其中經營帳目在二零二六／二七年度起恢復盈餘；至於非經營帳目，赤字由二零二五／二六年度的一千五百九十八億元逐步下降至二零二九／三零年度的八百七十六億元。計入發行債券淨所得，政府綜合帳目在二零二八／二九年度起將恢復盈餘。上述測算未有計及二零二五／二六年度以後可能推出的稅務寬減及其他紓緩措施。

261. 預計至二零三零年三月底，財政儲備為五千七百九十一億元，相當於本地生產總值百分之十三點九，或約八個月的政府開支。

結語

262. 主席，過去一年，本港經濟穩定前行，增長勢頭持續向好，為我們的未來發展提供了有利條件。

263. 面對公共財政的壓力，我們採取了一系列措施，積極應對，並強化財政管理。我們有信心和決心克服挑戰。

264. 乘着科技變革的大潮，我們勇於改革、擁抱創新，讓科技創新帶來的突破，加速香港高質量發展，貢獻國家。

265. 我們也必須從制度上着手，打破發展過程中的制約和瓶頸，克服發展不平均、成果分享不平衡的挑戰。這讓我們更加堅信，必須以變革回應挑戰、以創新驅動發展、以科技引領未來。

266. 我對香港未來滿懷信心與期盼。這份信心不僅源於香港人的機靈敏銳和為經濟打拼的不懈努力，更是來自國家對我們的大力支持，以及我們對未來發展大勢的深刻洞察和香港處身於難得的優越位置。

267. 今年的預算案封面顏色是湖水藍色，象徵着未來發展藍海中的無限潛力，也寓意經濟高質量發展的深厚底蘊與廣闊前景。正如湖泊與海洋般深邃，蘊藏着無限生機與可能。

268. 讓我們以行動定義未來，以創新突破界限，攜手打造一個更繁榮、更關愛、更多元、更國際化的香港，開創屬於我們這座城市的新篇章，為中國式現代化強國建設貢獻力量！