財政預算案2025｜商業地改劃　宏安倡暫作短期旅遊推廣、康樂用途

【財政預算案2025、財赤、財政預算案、樓市、樓價、減辣、撤辣】財政司司長陳茂波今日（26日）公布2025-26年度《財政預算案》。宏安地產執行董事程德韻表示，100元印花稅的物業價值上限源於多年沒有按樓價及通漲提升，於早前提升後未見炒賣情況出現，因此是次提升物業價值上限可以令更多有置業需求的「上車客」置業時降低成本，有助市場健康發展。上車物業不論一手或二手成交量均會有所增加。



宏安程德韻：商業用地改劃可考慮先作短期旅遊推廣及康樂用途

程德韻續指，北部都會區為香港新質生產力及經濟轉型之新發展引擎，集團樂見加速多個新發展區的政策，並積極研究不同片區之發展機會。

至於，商業用地改劃作住宅用途需考慮周邊配套及整體城市規劃，現有商業用地部分為市區罕有地段，可考慮先作短期旅遊推廣及康樂用途，適時審視長遠需求再推出市場。

宏安地產執行董事程德韻（中）。

政府指未來一年不會推售商業用地，並考慮將部分商業用地改劃作住宅用途。

泛海關堡林：100元印花稅放寬至400萬可刺激買家入市

另外，泛海國際集團執行董事關堡林表示，政府公布新一份《財政預算案》當中包括公布提速發展「北部都會區」，包括將會提供大量創科用地，以及物色合適地方興建會議展覽設施，和今年内展開港深西部鐵路（洪水橋至前海）勘察和設計研究、北環線支線詳細規劃和設計等，將為北部都會區帶來更多工作發展及住屋需求。而旗下目前正在推售、位於元朗洪水橋的滙都，預料可優先受惠北都發展帶來的機遇。

此外，財政預算案又公布將徵收100元印花稅的物業價值上限提高至400萬元，此舉可協助更多年輕買家及上車人士，有助推動一手及二手市場，刺激買家積極入市。

泛海國際集團執行董事關堡林。

萬科周銘禧：料中小戶型為主的「上然」可受惠

而萬科香港董事總經理周銘禧表示，今日財政預算案公布住宅物業交易的100元印花稅，適用範圍由原本300萬元上調至400萬元或以下，以中小戶型為主的上然亦將可受惠，而上載樓書後亦收到眾多客戶查詢，項目有機會於短期內推出市場。

萬科香港董事總經理周銘禧。