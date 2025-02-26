財政預算案2025｜針對中產開刀？ 陳茂波求諒解︰已力所能及盡做
撰文：歐陽德浩
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【財政預算案2025】財政司司長陳茂波今日（26日）公布《財政預算案》，被問到政府多項短中長期措施，是否對中產「開刀」。他表示首要考慮因素為避免影響招商引才，並說︰「我補充一句，對於中產人士呢，我哋今年考慮到政府財政，請大家諒解。我哋嘅紓緩措施比之前減咗一半嘅，但我哋都力所能及嘅範圍之內，都盡可能做啦，希望大家諒解。」
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開源節流需小心考慮 避免影響招商引才
政府薪俸稅退稅額「縮水」，又要檢視隧道及主幹道收費及違泊罰款等，是否代表政府短中長期的開源方案，都是針對中產「開刀」？
財政司司長陳茂波在記者會表示，目前政府的財政狀況需要開源節流，惟制定措施前，首要顧及是否削弱本港競爭力，避免影響招商引才，因此在開設新稅種及調整稅率方面，都要小心考慮。
▼財政預算案．鼓勵生育不明顯▼
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影響市民難以避免 例如研陸路離境稅收回成本
陳茂波又指，雖然盡可能減少影響一般市民，但仍然難以避免，以陸路離境稅為例，由於陸路離境措施使用大量資源建設而成，故希望可朝着「用者自付」的方式，收回一部份成本。
我補充一句，對於中產人士呢，我哋今年考慮到政府財政，請大家諒解。我哋嘅舒緩措施比之前減咗一半嘅，但我哋都力所能及嘅範圍之內，都盡可能做啦，希望大家諒解。
另外，對於政府削減2500元學津，財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華重申，政府加強版財政計劃是以節流為主，已為各部門提供最大彈性，各部門今年要減少2%開支，如何削減交由相關政策局決定及考量，如教育局要節流，如何實施是當局的自行決定。
▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼
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