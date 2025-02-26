財政預算案2025｜交通違例罰款進帳8.4億　按預算須日抄牌7200張

【財政預算案2025／牛肉乾／罰款／抄牌／違例泊車】財政司司長陳茂波在今日（26日）新一份財政預算案「增加收入」分項中提及會檢討交通違例事項的定額罰款，以更好管理交通。

不少駕駛人士最近或有感「抄牌」力度增加，但原來在2024/25年度「罰款、沒收及罰金」下定額罰款制度 (交通違例事項 )分目的修訂預算，「牛肉乾」為庫房進帳8.4億元，較原預算少14.7%。

至於2025/26年度預算，「牛肉乾」罰款預算維持在約8.4億元，以「牛肉乾」定額罰款現時最低罰額320元推算，估算要發出逾263萬張告票，平均每日「抄牌」逾7200次。



政府2024/25年度「罰款、沒收及罰金」修訂預算為19.6億元，佔政府收入總額0.4%。當中「定額罰款制度（交通違例事項）」，原本預算可為庫房帶來近9.88億元，經修訂後只有8.4億元，較原預算少14.7%。當局解釋，主要由於根 據《 定 額罰 款 (交通 違例 事項)條 例 》 (第 237 章 )發出的交通違例定額罰款通知書的數目較預期為少。

若以定額罰款現時最低罰額320元推算，8.4億元、即發出了約263.4萬張「牛肉乾」。政府預算2025/26年度「牛肉乾」維持在9.8億元，意味未來一年，也要發出約263.4萬張「牛肉乾」，即每日至少要抄牌7,217次。

政府消息人士，俗稱「牛肉乾」的交通違例事項定額罰款，其中違例泊車對上一次調整罰款是1994年，2018年亦有修訂禁區上落客、於黃格停留的罰款，停車收費錶的收費更是30年沒改動。政府消息人士表示，罰款增至多少仍需要研究，未有定案。