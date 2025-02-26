保華建業旗下2公司被分判商入稟追955萬元　涉港大科大宿舍等項目

保華建業集團旗下2間公司被指拖欠分判商工程款項，昨（25日）被該建築公司入稟高等法院追討約955萬元。此外，保華早前為旗下5間子公司委任臨時清盤人，以處理債務問題及制定重整方案，該案今再訊，聆案官將案押後至4月23日。



原告為萬基建築有限公司，被告為保華建築有限公司及保華建築營造有限公司。

保華建業集團旗下5公司早前向法庭申請委任臨時清盤人。（梁祖兒攝)

項目包括港大及科大工程

入稟狀指，原告是兩名被告的分判商，合共承辦23個項目之工程，包括港大沙宣道天橋、科大學生宿舍、洪水橋專用安置屋邨項目第2期、香港國際機場中場客運廊區的多用途大樓等，工程性質包括圍板、鋼結構工程等。部分工程早於2019年已完工，部分則仍進行中。

完成工程後未付款項

入稟狀續指，被告任總承建商的項目部分已竣工，部分則被撤銷總承建商資格。原告依照合約完成工程後，未獲支付款項。原告律師去年12月去信要求被告付款，惟被告收信後未有回應，原告現向保華建築有限公司及保華建築營造有限公司，分別追討約580萬元及374萬元，合共約955萬元。

案件編號：HCA 364-365/2025、HCCW 714/2024