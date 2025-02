保華清盤｜法庭為集團5公司委任臨時清盤人　公司現無法支薪情況

保華建業集團旗下5間公司向法庭申請委任臨時清盤人,案件今(21日)在高等法院進行聆訊。公司代表陳詞指,是次申請目的為保護資產和保障債權人利益,箇中沒有隱藏議程(hidden agenda),他稱:「這是香港業界史上悲傷的一天」。在債權人沒有反對的情況下,特委法官鮑進龍委任羅兵咸永道會計師事務所的莊日杰及蘇文俊,為5間公司的臨時清盤人。



5間申請委任臨時清盤人的保華建業集團旗下公司:保華建築工程有限公司、保華建築有限公司、保華建造有限公司、保華建築營造有限公司,以及保華機電工程有限公司。

保華建業5間公司代表向高等法院申請委任臨時清盤人。(黃浩謙攝)

保華建業早前接連捲入欠薪風波。(林澤鋒攝)

保華建築公司位於西摩道重建項目被指拖欠160萬元工程費,二判一行約10人到保華位於觀塘的辦公室追討。(林澤鋒攝)

2024年5月25日,約30名工人在安達臣道發展區、由保華建業承建的房協資助房屋項目「朗然」地盤追討欠薪,展示寫上「有汗出沒糧出」、「無良僱主」的木板及帆布。(資料圖片/黃偉民攝)

2024年7月工人到勞工處追薪,有人手持寫上「有汗出,冇糧出」的紙皮抗議,指大判保華拖糧。(讀者提供)

公司代表形容是業界悲傷的一天

上述公司的代表指出,保華是歷史悠久且甚具聲望的集團,以「這是香港業界史上悲傷的一天(This is a sad day in the industrial history of Hong Kong)來形容公司需向法庭自行申請委任臨時清盤人一事。

公司近日被房協終止合約

公司代表指出,破產管理處曾在信件中提及,有初步證據顯示涉案公司要清盤,而且上述公司出現了無法支薪的情況,近日更被房協終止合約。他強調,是次申請的不涉「隱藏議程(hidden agenda)」,主要目的為保護資產和保障債權人利益。

羅兵咸永道會計師任清盤人

特委法官鮑進龍指出,接納5間公司有委任臨時清盤人的迫切需要,並委任羅兵咸永道會計師事務所的莊日杰及蘇文俊為上述公司的臨時清盤人。

案件編號:HCCW714/2024、HCCW 10、12、37、57/2025