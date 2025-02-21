保華清盤｜工會憂產骨牌效應有二判捱不住　分包商相信已盡減衝擊

保華建業集團5間子公司向法庭申請委任臨時清盤人，今日（21日）在高等法院聆訊。香港建造業分包商聯會會長伍新華表示，保華清盤事宜已醞釀兩三年，認為現時處理方法已是最簡單和有效，「盡量減低衝擊」，相信接手的承建商會沿用二判及工人。



香港建造業總工會理事長周思傑認為，業界對此已有準備，估計接手工程的承建商都會沿用原先二判，今年亦未收到保華工程工人的欠薪求助。但他指有二判被保華欠款，形容討回欠款機會渺茫，擔心二判有結業危機，「二判唔掂，工人都有機會失業」。



保華建業近年出現欠薪及拖欠工程費用，去年12月所承建的三個房協項目，亦達成協議更換承建商。保華旗下5間子公司先後遭不同債權人入稟清盤，日前再自行向法庭申請委任臨時清盤人，今日（21日）在高等法院聆訊，法官聽陳辭後，委任羅兵咸永道會計師事務所的莊日杰及蘇文俊為5間公司的臨時清盤人。

政府發言人表示，現時保華承辦的13項政府工務工程，其中12項由聯營承建商接手，餘下一項已大致完工。至於其他公營機構的工程項目，都由聯營承建商接手或已轉手，相信有關影響可控。

伍新華指，保華相關政府工務工程由聯營承建商接手，是最簡單和有效的做法（資料圖片/羅君豪攝）

建造業分包商聯會形容「大家都預咗」 相信已盡量減低衝擊

香港建造業分包商聯會會長伍新華表示，保華危機已醞釀兩三年，一直與政府溝通，反映業界的困難和憂慮，「行到今日呢一步，其實大家都預咗會有（清盤）」。他認為相關政府工務工程由聯營承建商接手，是最簡單和有效的做法，相信會沿用原有分判商及工人，因他們了解項目，能減省重新落標的成本和時間，而工人亦「最低限度有工開」，「能盡量減低衝擊」。

對於建築行業及分判商的影響，他指保華承建項目期間，已出現拖糧情況，形容「個個都傷」，但「未至於全部（分判商）執笠」，因相關分判商在市場上都有一定佔有率。被問到會否出現骨牌效應、建築商相繼倒下，他說「唔敢講」，但希望不會有，各公司能「涯過去」。

香港建造業總工會理事長周思傑擔心二判會有結業危機，「二判唔掂，工人都有機會失業」。（資料圖片/盧翊銘攝）

周思傑憂二判有結業危機 工會至今接7宗保華欠款個案涉款千萬

香港建造業總工會理事長周思傑則認為，保華面臨清盤是其投資及管理問題，「相信其他大判涯得過」。他指業界對此已有所準備，暫時未見會導致工人「冇工開」，而去年建造業現「最激烈」欠薪情況，保華工人的求助亦相對少，今年亦未曾收到求助。

他反而擔心二判情況，指去年至今接獲7宗有關欠款個案，涉及金額超過千萬。他稱一旦保華結業，而無法向二判支付欠款，二判亦會有結業危機，「二判唔掂，工人都有機會失業」，惟目前未能評估影響程度。他相信政府與銀行業界的協調，能幫助二判渡過難關，但認為討回欠款的機會渺茫，建議它們聯合追討，「力量大啲」。

香港建造商會會長林健榮。（資料圖片/梁鵬威攝）

建造商會：私人工程已重新出標

香港建造商會會長林健榮表示，保華承建的私人工程，了解到部分發展商已重新出標，或已轉承建商，相信如問題不大，一般會沿用分判商，「只係換咗僱主」。他強調，保華清盤是因為財困，不能與業界情況相提並論，指建造業面對的困難是工程不足，期望有更多政府工程。