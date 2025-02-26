第三間醫學院｜前港大校長徐立之獲委任籌備工作組專家顧問

政府正籌備第三間醫學院，今日（26日）公布委任前港大校長徐立之為籌備新醫學院工作組專家顧問。醫衞局局長盧寵茂表示，工作組下一階段會評核各大學所提交的建議書，相信徐立之能提供寶貴意見，又預期今年內完成評核，並向政府提出建議。



政府今日（26日）公布，委任徐立之為籌備新醫學院工作組專家顧問。（政府新聞處）

政府今日（26日）公布，委任徐立之為籌備新醫學院工作組專家顧問。徐立之是第14任港大校長，於2002年至2014年出任，並為香港科學院創院院長。他現任港大教研發展基金主席、香港珠海學院校務委員會主席及多倫多大學榮休大學教授。徐是分子人類遺傳學專家，在基因研究與醫學創新領域成就卓著。

醫務衞生局局長盧寵茂表示，徐在領導高等教育界及學術研究領域擁有豐富經驗。工作組下一階段的工作，將按照已制訂的準則，評核有意成立新醫學院的大學所提交的建議書。他深信徐能為工作組新階段的工作，尤其考慮新醫學院的管治及科研發展策略方面，提供寶貴意見。

料今年內容成評核建議書 向政府提出建議

2024施政報告提及籌建第三間醫學院計劃，工作組自去年10月成立以來，已完成制定設立新醫學院的方向及準則，並在去年12月發信邀請有意成立新醫學院的本地大學，在今年3月17日或之前提交建議書。發言人指，工作組下一步會制訂評核建議書的具體準則，確保以透明和公平的方式，選定具條件和合資格的大學成立新醫學院，預期今年內完成評核，並向政府提出建議。