第三間醫學院｜浸大稱建議書大致完成　將推小班並結合中西醫教學

浸會大學早前指有意申辦香港第三間醫學院，校長衞炳江今（24日）表示，建議書已大致完成，將於3月17日準時提交。如果成功申辦，將於明年8至9月招生，並推行小班教學模式，預計每年招收約50至60名學生。衛炳江並指，將會在課程中加入中醫元素，達到「中西醫結合」。



政府早前提出建立第三間醫學院，有意申辦的院校需在3月17日或之前提交建議書。浸大校長衛炳江指，建議書已大致完成，並於昨日獲浸大新醫學院籌委會一致通過，目前只差最後校對和排版工作。他指，針對政府對籌備新醫學院的10項要求，浸會大學已有相當成績，認為具競爭力。

浸會大學指建議書已大致完成，將在3月17日準時提交。（盧翊銘攝）

籌委會聯席主席霍文遜表示，該醫學院雖為四年制的西醫學院，但會在課程中加入中醫元素，讓學生對中醫有基本認識，包括中醫的治療方法、如何關懷病人等，但內容不涉考核。他指，校方將會額外設置一個兩年制的中醫課程，如學生對中醫有興趣，可在讀畢4年醫學院後繼續升讀該課程，以獲取中醫資格認證。

籌委會聯席主席霍文遜表示，該醫學院雖為4年制的西醫學院，但會在課程中加入中醫元素。（盧翊銘攝）

霍文遜又指，新醫學院會推行小班教學模式，初步打算每年招收50至60名學生。他希望師生之間可有更多互動，如由教師引領學生討論，從而建立學生的溝通技巧。

教學資源方面，霍文遜指已覓得過百名本地醫生擔任教師，除了會跟浸會醫院合作，亦會跟内地大學和醫院合作，為學生提供臨床教學。

至於政府計劃削減教育撥款會否影響新醫學院運作，衞炳江指當局並非停止資助，加上教育本身就是一項投資，故不擔心相關問題。