機場三跑｜分判商前工頭涉收賄16萬助工人受聘 罪成被判監7個月
撰文：林遠航
出版：更新：
香港國際機場三跑分判商一名57歲時任「工頭」，於2020至2022年期間，要求四名木工，每個工作天向他支付賄款100至200元，其間共收賄約16萬元，早前被廉政公署落案起訴。他早前承認六項代理人接受利益罪名，今日（26日）在西九龍裁判法院被判入獄7個月。
案中57歲被告何玉川，於2020年9月至2022年1月期間，任職德鑄工程有限公司「工頭」一職，與同案另一名被告、另一名德鑄時任「工頭」、50歲的周貴輝，負責帶領兩組木工在項目工地工作，並有權指派工作予工人。
其間，何玉川要求4名受其監督的木工，每個工作天向他支付賄款100元至200元。該4名工人相信如不答應何玉川的要求便會遭解僱，因此不情願地向他支付賄款。何玉川最終從4人接受賄款共約16萬元。
何玉川本月初承認六項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。他又被頒令須向德鑄歸還涉案賄款共約16萬元。
署理主任裁判官鄭念慈判刑時，斥責何玉川向辛勤工作的工人索賄，減低工人以勞力換取的酬勞，惟工人因害怕失去工作而被迫就範，而且涉案賄款金額不小，故必須判處他監禁刑罰，刑期為7個月。
至於周貴輝，他早前因涉嫌恫嚇一名木工向他支付賄款約44,000元而被廉署起訴。周貴輝早前否認一項賄賂及一項勒索罪名。案件押後至3月26日審訊。
西貢相思灣原住民認「套丁」 稱受世叔伯唆擺 官稱嚴重判囚3月港大副教授李雪菁 涉報租住又一村實住九肚山家 騙租津罪不成立麥當勞前工程顧問涉收承辦商夫婦8萬元錶 招標時優待 3人被起訴前小學校長認訛騙學校27萬 報告透露因欠賭債犯案 囚6個月廉署再夥聯合國舉辦追贓課程 19國家學員有8國首次參與