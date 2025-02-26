機場三跑｜分判商前工頭涉收賄16萬助工人受聘　罪成被判監7個月

香港國際機場三跑分判商一名57歲時任「工頭」，於2020至2022年期間，要求四名木工，每個工作天向他支付賄款100至200元，其間共收賄約16萬元，早前被廉政公署落案起訴。他早前承認六項代理人接受利益罪名，今日（26日）在西九龍裁判法院被判入獄7個月。



香港國際機場三跑道系統正式啟用，原本雙跑道將變成三條跑道運作。（梁鵬威攝）

案中57歲被告何玉川，於2020年9月至2022年1月期間，任職德鑄工程有限公司「工頭」一職，與同案另一名被告、另一名德鑄時任「工頭」、50歲的周貴輝，負責帶領兩組木工在項目工地工作，並有權指派工作予工人。

其間，何玉川要求4名受其監督的木工，每個工作天向他支付賄款100元至200元。該4名工人相信如不答應何玉川的要求便會遭解僱，因此不情願地向他支付賄款。何玉川最終從4人接受賄款共約16萬元。

何玉川本月初承認六項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。他又被頒令須向德鑄歸還涉案賄款共約16萬元。

署理主任裁判官鄭念慈判刑時，斥責何玉川向辛勤工作的工人索賄，減低工人以勞力換取的酬勞，惟工人因害怕失去工作而被迫就範，而且涉案賄款金額不小，故必須判處他監禁刑罰，刑期為7個月。

至於周貴輝，他早前因涉嫌恫嚇一名木工向他支付賄款約44,000元而被廉署起訴。周貴輝早前否認一項賄賂及一項勒索罪名。案件押後至3月26日審訊。