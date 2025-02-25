西貢相思灣原住民認「套丁」　稱受世叔伯唆擺　官稱嚴重判囚3月

西貢相思灣村原居民聲稱受「世叔伯」唆擺，27年前訛稱擁有土地並申請興建丁屋，後來終獲准興建，並獲得該屋的其中一層，惟經廉署調查後，發現他疑曾與他人串謀欺詐地政總署。該原居民早前承認「套丁」及認串謀詐騙罪，案件今(25日)在觀塘法院判刑，署理主任裁判官梁嘉琪指本案牽涉丁屋政策，性質嚴重，且丁權在港屬獨特亦貴重的權利，考慮本案若非被告主動招應，控方亦難檢控及被告的求情後，判他入獄3個月。



被告黃詠康（50歲），為西貢相思灣村原居民，他承認一項串謀詐騙罪名。

被告黃詠康在觀塘法院承認「套丁」，詐騙地政總署，被判入獄3個月。(資料圖片)

1998年申請2021年建成丁屋

案情指黃於1998年申請在相思灣村興建丁屋，過程中與發展商鍾鏡華串謀作出虛假陳述，黃訛稱是土地唯一業權人，且沒有轉讓丁權予發展商或其他人，地政總署2018年批准黃興建丁屋，黃的丁屋於2021年落成。

廉署發現黃曾與另一人有交易

廉署接獲「套丁」的投訴展開調查，後發現黃曾與鍾鏡華達成協議而行使「丁權」，鍾則負責建屋。丁屋落成後，黃獲分其中一層，其餘兩層業權屬鍾。

辯方求情指黃申請興建丁屋時年僅24歲，角色較被動，他一直等待審批。廉署調查時黃坦白招認，黃妻剛誕下新生女兒，黃望能早日與家人團聚。

無金錢得益但有一層丁屋

梁官判刑時指，黃出於對法律無知而犯案，但他全盤托出，承認控方若非有黃的主動招認，亦難以檢控。但本案牽涉及丁屋政策，丁權在香港屬獨特及貴重的權利，黃稱受到「世叔伯」唆擺，雖沒直接金錢得益，但可獲其中一層丁屋，須判入獄刑罰。

丁屋政策屬新界原居民獨有權利

根據丁屋政策，每名年滿18歲的男性新界原居民可行使「丁權」一次，並須向地政總署申請，在認可鄉村範圍內興建一幢丁屋自用，有關「丁權」不可轉讓。

案件編號：KTCC2126/2024